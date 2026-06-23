Lélegzetvisszafojtva várja a Wall Street a Micron gyorsjelentését, nagy durranásra számítanak a tech cégtől
A Micron Technology az elmúlt negyedév egyik legnagyobb nyertese volt az amerikai részvénypiacon. A félvezetőszektor egyik legfontosabb vállalata a legutóbbi gyorsjelentése óta majdnem megháromszorozta részvényárfolyamát, jelentős részben a memóriaipar látványos fordulatára építve. Három hónap elteltével ismét itt a Micron ideje, a jelentésben elhangzottak pedig az egész amerikai részvénypiacra hatással lehetnek.
Nagyot ugrott a Micron bevétele
A legutóbbi negyedévben a Micron kiemelkedő eredményeket szállított. A vállalat árbevétele 23,9 milliárd dollárra emelkedett, miközben az egy részvényre jutó eredmény 12,2 dollárt ért el, jelentősen meghaladva az előzetes várakozásokat.
Ez a vállalat történetének egyik legerősebb negyedévét jelentette, rekord szintű bevétellel, bruttó marzzsal és cash flow-val, amelyet elsősorban az AI által hajtott memóriaigény és a szűk kínálati környezet támogatott.
A DRAM- és NAND-üzletágak egyaránt az erős árazási környezetből profitáltak a túlkeresletes piacon, ami jelentős javulást eredményezett a vállalat profitabilitásában.
Ennek ellenére az akkor szintén mindenkori csúcsán álló árfolyam negatívan reagált a jelentésre. A piac a rendkívül magas növekedési ütem fenntarthatóságát kérdőjelezte meg, emellett a megemelt beruházási előrejelzés, illetve a közel-keleti konfliktus első pillanatai is megzavarták a befektetői hangulatot.
Az azóta eltelt három hónapban a memóriaipar környezete érdemben tovább javult, gyakorlatilag folyamatos pozitív hátszelet biztosítva a vállalat számára. A DRAM- és NAND-memóriaárak jelentősen emelkedtek, miközben a hiperskálázó technológiai cégek adatközponti beruházásai tovább gyorsultak. Ez a két tényező együtt erős keresleti oldalt teremt, ami pozitív hatással van mind a volumennövekedésre, mind az árazási erőre.
Optimisták az elemzők
Ennek megfelelően a jelenlegi negyedévre vonatkozó piaci várakozások látványosan optimistábbak, miközben a masszív árfolyamemelkedést követően a részvény ismét történelmi csúcsközeli szintről néz szembe a negyedéves jelentéssel.
A vállalatot követő elemzők konszenzusos várakozása szerint a harmadik negyedévben a Micron 35,4 milliárd dolláros árbevétel mellett 20,4 dolláros EPS-t érhetett el, emellett vélhetően a piac kiemelten figyeli majd a 81,8 százalékos bruttó marzsra vonatkozó várakozást is.
Külön érdekesség, hogy az opciós piac a jelentés napjára 14 százalékos árfolyam-elmozdulást áraz. Öveket becsatolni!
Az idei előrejelzések és az elemzői konszenzus alapján a részvény értékeltsége továbbra sem tekinthető extrémnek, különösen a jelenlegi növekedési pálya fényében. A vállalat jelenleg a következő 12 hónap várt profitjának kevesebb mint 11-szeresén forog, ami az S&P 500 értékeltségének közel a fele.
A jelenlegi piaci környezetben, ahol a befektetők továbbra is a félvezetőszektor felé áramoltatják a tőkét, a Micron jelentése kiemelt jelentőséggel bírhat. Az immár 1000 milliárd dollárnál is többet érő vállalat gyorsjelentése érdemi visszajelzést adhat az iparág helyzetéről és kilátásairól, a növekedés fenntarthatóságáról, valamint arról, hogy az árazási erő kellően stabil-e ahhoz, hogy tovább támassza a jelenlegi részvénypiaci optimizmust.