Mol: csak az olajpapír bírta a nyomást
Bár a Wall Street erőteljes emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést, az európai részvényindexek nem mozdultak el stagnálás közeli állapotukból egészen a BÉT kicsengetéséig.
A német autóipari részvények újabb esése fékezte például a német DAX-indexet az új kereskedési hét elején, megakadályozva egy nagyobb indexemelkedést.
Ugyanakkor a közel-keleti konfliktus továbbra is látens bizonytalansági tényezőként van jelen a piacon. Mindazonáltal bizonyos jelek a feszültségek átmeneti enyhülésére utalnak. A német DPA hírügynökség arról értesült, hogy washingtoni kormányzati források szerint az Egyesült Államok és Irán ideiglenesen felfüggeszti az egymás ellen intézett kölcsönös támadásait a stratégiailag fontos Hormuzi-szoros körüli vitában.
Amíg a tárgyalások folytatódnak, a szorosban a szabad hajózást további értesítésig garantálják.
A pesti börzét viszont megviselte a nagy meleg. A BUX a kicsengetésre 0,5 százalékkal, 139 082 pontra csökkent.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 16,7 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 0,6 százalékkal, 45 520 forintra süllyedt.
A Mol kurzusa ugyanakkor - egyedüli blue chipként - 0,2 százalékkal, 3676 forintra nőtt, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,4 százalékkal, 73 dollárra emelkedett.
A csoportos létszámcsökkentésről beszámolt Richter részvényárfolyama ugyanakkor 1,6 százalékkal, 12 070 forintra esett.
A Magyar Telekom 2646 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 1,1 százalékkal múlta alul pénteki záróárát.
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A forint kurzusa is lejtőre került, az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 354,8 forint fölé erősödött.