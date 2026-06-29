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Mol: csak az olajpapír bírta a nyomást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Gyengüléssel kezdte a hetet a BUX. A blue chipek közül a nagy melegben csak a Mol drágult.
Murányi Ernő
2026.06.29, 17:21
Frissítve: 2026.06.29, 17:49

Bár a Wall Street erőteljes emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést, az európai részvényindexek nem mozdultak el stagnálás közeli állapotukból egészen a BÉT kicsengetéséig.

Mol
Megártott a nagy meleg a BUX-nak, csak a Mol bírta a nyomást / Fotó: Kapitány István / Facebook

A német autóipari részvények újabb esése fékezte például a német DAX-indexet az új kereskedési hét elején, megakadályozva egy nagyobb indexemelkedést.

Ugyanakkor a közel-keleti konfliktus továbbra is látens bizonytalansági tényezőként van jelen a piacon. Mindazonáltal bizonyos jelek a feszültségek átmeneti enyhülésére utalnak. A német DPA hírügynökség arról értesült, hogy washingtoni kormányzati források szerint az Egyesült Államok és Irán ideiglenesen felfüggeszti az egymás ellen intézett kölcsönös támadásait a stratégiailag fontos Hormuzi-szoros körüli vitában.

Amíg a tárgyalások folytatódnak, a szorosban a szabad hajózást további értesítésig garantálják.

A pesti börzét viszont megviselte a nagy meleg. A BUX a kicsengetésre  0,5 százalékkal, 139 082 pontra csökkent.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 16,7 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 0,6 százalékkal, 45 520 forintra süllyedt. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 520 HUF 0 / -0,98 %
Forgalom: 10 647 712 740 HUF
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Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa ugyanakkor - egyedüli blue chipként - 0,2 százalékkal, 3676 forintra nőtt, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,4 százalékkal, 73 dollárra emelkedett.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 676 HUF 0 / +0,77 %
Forgalom: 2 398 840 662 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A csoportos létszámcsökkentésről beszámolt Richter részvényárfolyama ugyanakkor 1,6 százalékkal, 12 070 forintra esett. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 070 HUF 0 / -0,58 %
Forgalom: 1 722 411 980 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2646 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 1,1 százalékkal múlta alul pénteki záróárát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 646 HUF 0 / -1,71 %
Forgalom: 1 509 115 190 HUF
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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 A forint kurzusa is lejtőre került, az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 354,8 forint fölé erősödött.

 

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