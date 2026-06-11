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Mol

Csütörtökön is főszereplő volt a Mol, de micsoda különbség!

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A foci-vb enyhítheti a közel-keleti feszültséget. Emelkedett a BUX, és ebbe a Mol mindent beleadott. A régióban terjeszkedne a CIG Pannónia.
Murányi Ernő
2026.06.11, 17:27
Frissítve: 2026.06.11, 17:57

A globális tőkepiacokon némi fellélegzés volt érzékelhető csütörtökön, pedig az iráni konfliktus egy jottányit sem enyhült, sőt újabb eszkaláció felé tartanak a háborúzó felek.  

Mol
Csütörtökön is főszereplő volt a Mol, de micsoda különbség / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

Az elvileg két hónapja érvényben lévő fegyverszünet ellenére tegnap mindkét fél támadásokat hajtott végre már zsinórban a második éjszakán. Thomas Altmann, a QC Partners piaci elemzője szerint azonban nem tartós eszkalációról van szó.

Mindenki abból indul ki, hogy Donald Trump a ma kezdődő labdarúgó-világbajnokság alatt békepárti elnökként akarja magát bemutatni 

– nyilatkozta a német DPA hírügynökség szerint. Az optimizmus azonban nem biztos, hogy megalapozott, hiszen az amerikai elnök délután újra megfenyegette Iránt. 

„Az Egyesült Államok ma éjjel nagyon keményen megüti Iránt – írta Trump a Truth Social nevű online platformján. 

A nem túl távoli jövőben elfoglaljuk a Harg-szigetet és más fontos olajipari infrastruktúra-létesítményeket, és teljes ellenőrzést gyakorlunk az olaj- és gázpiacuk felett

– tette hozzá.

Mindennek ellenére a pozitív tartományban jártak a pesti tőzsde kicsengetésekor a vezető európai és amerikai részvényindexek is.

A BÉT-en a csütörtöki zárásra a BUX 1 százalékkal, 133 529 pontra emelkedett.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 17,8 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 1,8 százalékkal, 40 880 forintra nőtt. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 880 HUF 0 / +1,82 %
Forgalom: 11 155 484 560 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa – még az OTP teljesítményét is túlszárnyalva – 3,4 százalékkal, 3930 forintra lőtt ki, holott a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 0,5 százalékkal, 92,56 dollárra süllyedt. 

A magyar olajmulti kora reggel régen várt bejelentést tett a szerb kormánnyal való megegyezésről, aminek köszönhetően ég és föld a különbség a Mol szerdai és csütörtöki szereplése között.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 930 HUF 0 / +3,42 %
Forgalom: 3 191 843 102 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei viszont lefordultak, az árfolyam 1,4 százalékkal, 11 650 forintra esett. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 650 HUF 0 / -1,44 %
Forgalom: 1 872 381 310 HUF
Napi
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2690 forinton búcsúzott a csütörtöki kereskedéstől, ami 0,7 százalékkal múlja alul szerdai záróárát. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 690 HUF 0 / -0,66 %
Forgalom: 996 265 998 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A többi tőzsdei cég közül szerdához hasonlóan megint csak a CIG Pannónia tűnt ki, amely 3,8 százalékkal, 327 forintra drágult. A biztosító feltételrendszert fogadott el egy esetleges akvizícióval kapcsolatban.

A biztosítótársaság arról döntött, hogy saját forrásainak felhasználásával a Cseh és a Szlovák Köztársaság területén élet és nem életbiztosítási tevékenysége elősegítése, azaz az ottani piacra lépés céljából fióktelepeket alapít. A közlemény szerint az igazgatóság konkrét akvizíciós célpontok – köztük a liechtensteini Youplus Assurance AG cseh és szlovák üzletága – megszerzésének szándékával a tervezett tranzakció főbb feltételeit tartalmazó nem kötelező feltételrendszert (Term Sheet) írt alá.   

Erős volt a Waberer’s is, amely 2,9 százalékkal, 4950 forintig hajrázott.

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 Jó formában volt a forint csütörtökön. Az eurót 355,1 forint környékén jegyezték délután öt órakor a bankközi devizapiacon.

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