A globális tőkepiacokon némi fellélegzés volt érzékelhető csütörtökön, pedig az iráni konfliktus egy jottányit sem enyhült, sőt újabb eszkaláció felé tartanak a háborúzó felek.

Csütörtökön is főszereplő volt a Mol, de micsoda különbség / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

Az elvileg két hónapja érvényben lévő fegyverszünet ellenére tegnap mindkét fél támadásokat hajtott végre már zsinórban a második éjszakán. Thomas Altmann, a QC Partners piaci elemzője szerint azonban nem tartós eszkalációról van szó.

Mindenki abból indul ki, hogy Donald Trump a ma kezdődő labdarúgó-világbajnokság alatt békepárti elnökként akarja magát bemutatni

– nyilatkozta a német DPA hírügynökség szerint. Az optimizmus azonban nem biztos, hogy megalapozott, hiszen az amerikai elnök délután újra megfenyegette Iránt.

„Az Egyesült Államok ma éjjel nagyon keményen megüti Iránt – írta Trump a Truth Social nevű online platformján.

A nem túl távoli jövőben elfoglaljuk a Harg-szigetet és más fontos olajipari infrastruktúra-létesítményeket, és teljes ellenőrzést gyakorlunk az olaj- és gázpiacuk felett

– tette hozzá.

Mindennek ellenére a pozitív tartományban jártak a pesti tőzsde kicsengetésekor a vezető európai és amerikai részvényindexek is.

A BÉT-en a csütörtöki zárásra a BUX 1 százalékkal, 133 529 pontra emelkedett.