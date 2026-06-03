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földgáz
Mol

Jó hírt hozott a Mol: rengeteg földgázt hozhat felszínre a magyar cég – elindult a termelés a világ egyik legnagyobb lelőhelyén

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A magyar olajcég és partnerei megkezdték a földgáztermelést az azeri ACG mezőn. A Mol még 2020-ban szerzett közel 10 százalékos részesedést a világ egyik legnagyobb olaj- és gázlelőhelyén.
K. T.
2026.06.03, 13:24
Frissítve: 2026.06.03, 14:03

A Mol csoport és vegyesvállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést az ACG mezőn Azerbajdzsánban, ahol korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett – jelentette be szerda kora délután a magyar olajtársaság. A partnerek most fejezték be az első termelő kút fúrását, és megkezdték a tesztelést. Ez az első kereskedelmi célú gáztermelés az ACG mezőn, amely a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezője. 

Mol, ACG, olaj, földgáz
A világ egyik legnagyobb olaj- és gázmezője az ACG, ahol a Mol most földgáztermelésbe kezdett / Fotó: Stuart Conway / BP

A Mol a harmadik legnagyobb tulajdonosa az óriási azeri mezőnek

Az első kút, amelyet a West Chirag platformról fúrtak le, kulcsfontosságú lépést jelent a mező jelentős, olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciáljának felmérésében. A kút nemcsak a kezdeti termelést teszi lehetővé, hanem értékes rezervoár- és áramlási adatokat is biztosít, amelyek megalapozzák a készletek értékelését és a teljes mező jövőbeli gázfejlesztését. 

Az Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) mező gázkészleteit jelentősnek tartják, mennyiségük elérheti a 4 ezermilliárd köblábat (kb. 112 milliárd köbméter), amelynek potenciális határa 6 ezermilliárd köbláb is lehet. 

A kútból kitermelt gázt és kondenzátumot a meglévő ACG infrastruktúrán keresztül a Sangachal terminálba juttatják el. 

Az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság (SOCAR) és a vegyesvállalat operátora, a BP után a Mol a harmadik legnagyobb részvényes az ACG mezőben. 

Az ACG mezőn zajló sikeres olajtermelés után az első gáztalálat fontos lépést jelent a mező további fejlesztése irányába, amely a partnereinkkel kialakított szoros együttműködésre épül. A SOCAR-ral való nagyszerű partnerségünk Azerbajdzsánban hosszú évekre nyúlik vissza, és nemzetközi kutatás-termelési portfóliónk egyik pillérét jelenti. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy széles körű kutatási és termelési tapasztalatunkra építve tovább erősítsük Azerbajdzsán kutatás-termelés szektorát és támogassuk Közép-Európa ellátásbiztonságát

– mondta Marton Zsombor, a Mol csoport kutatás-termelés ügyvezető igazgatója. 

Hat éve fektetett be Azerbajdzsánba a magyar olajvállalat

A Mol 2020-ban lépett be Azerbajdzsánba, ahol 9,57 százalékos részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb olajmezőjében, az Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) mezőben, valamint 8,9 százalékos részesedést a nyersolajat a földközi-tengeri Ceyhan kikötőjébe szállító Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) vezetékben. 

Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásban: eddig közel 18 millió hordó Mol-nyersolajat szállítottak az ACG mezőről a BTC vezetéken és teherhajókon keresztül a Mol finomítóiba, köztük a Slovnaft pozsonyi és az INA rijekai létesítményeibe. Az azerbajdzsáni termelés 2025-ben a Mol szénhidrogén-termelésének 14 százalékát, és készleteinek 26 százalékát adta.

A Mol 2026 elején növelni tudta kitermelését Azerbajdzsánban. A magyar vállalat napi kőolajtermelése a kaukázusi országban 2026 első negyedévében napi 13 100 hordó olajegyenértéket tett ki, ami éves összevetésben 5,6 százalékos emelkedést jelent.

Az azerbajdzsáni projektekre jutó tőkebefektetések a vállalat teljes beruházásainak 35 százalékát tették ki. 

  • Az ország ezzel az első helyen állt a Mol 2026. január–márciusi tőkebefektetéseinek rangsorában. 
  • A második helyen Horvátország állt 28 millió dollárral, 
  • míg Magyarország a harmadik helyet foglalta el 24,1 millió dollárral.
 MOL részvény
MOL részvény14:42:53
Árfolyam: 4 016 HUF +50 / +1,25 %
Forgalom: 620 394 774 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol részvényei 1,3 százalékot emelkedtek a szerdai kereskedés során kora délutánig. Az év eleje óta 37 százalékot menetelt az árfolyam.

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