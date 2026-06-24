Stagnálás közeli állapotban nyithatnak szerdán a vezető európai részvényindexek, miközben a befektetők az Egyesült Királyság, az eurózóna és Németország kedden közzétett májusi beszerzésimenedzser-index (BMI) adatait elemzik. Mindhárom kompozit index 50 pont alatt maradt, ami gazdasági visszaesést jelez. A brit és a német index ráadásul még romlott is, Európa legnagyobb gazdaságában a 18 havi mélypontot jelentő 48-ra csökkent a fontos mutató értéke.

Hasít a Mol, iparkodik a Magyar Telekom / Fotó: Vémi Zoltán

Eközben a piac Washingtont is árgus szemmel figyeli, ahol Mark Rutte NATO-főtitkár Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal.

Visszafogja a piacok lendületét továbbá az AI-részvényekkel kereskedő befektetők jelentős profitrealizálása is, amely kedden először az ázsiai piacokon söpört végig, majd később az amerikai tőzsdéken is eladási hullámot idézett elő.