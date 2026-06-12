Erre senki se számított, belenyúlhat a Tisza-kormány a Mol osztalékába: forintra pontosan kiszámoltuk, mennyi pénzt kaphatnak a részvényesek – ezt okozná Magyar Péter terve

A Mol befektetői is nyerhetnek a Tisza-kormány közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) megszüntetését, illetve átalakítását célzó intézkedésével. Szerencsés esetben akár már idén magasabb osztalékhoz juthatnak a részvényesek, ha a Mol – Új Európa Alapítvány bő 5 százalékos tulajdonrésze visszaszáll az olajtársaságra.

A kekvarendszer megszüntetésével 5 százaléknyi részvény kerülhet vissza a Molhoz, az ezekre eső osztalék is a befektetőket gazdagíthatja / Fotó: Csudai Sándor

Az új kabinet a Magyarországot megillető uniós források felszabadítása érdekében, az EU-s elvárásoknak megfelelve felszámolná a kekvák rendszerét, melyek közül több jelentős részvénytulajdonnal rendelkezik hazai tőzsdei cégekben.

A Molt is érinti a kekvák megszüntetésére vonatkozó javaslat

Az egyik érintett társaság a Mol, melynek három alapítványi tulajdonosa is van:

a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC)

és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (MUC) 10-10 százalékos,

a Mol – Új Európa Alapítvány pedig 10,49 százalékos pakettet birtokol.

A jelenlegi alapítványi rendszer megszüntetését célzó törvényjavaslat értelmében ezek vagyona visszaszállna az eredeti tulajdonosra, ami a legtöbb esetben a magyar állam.

A Mol – Új Európa Alapítvány helyzete azért érdekes, mert jelentős magánvagyon is van benne, ezt az alapítványt ugyanis az állam és az olajtársaság azonos mértékű részvényjuttatással hozta létre 2021-ben. A törvényjavaslat szerint pedig ezt a magánvagyont visszajuttatnák az eredeti tulajdonosokhoz, így a Mol is visszakaphatna egy bő 5 százalékos részvénypakettet.

A jogszabály elfogadása esetén egészen pontosan 42 977 996 darab részvény kerülhet vissza az olajvállalathoz, melyek a saját részvényállományt bővítenék. Ezt később akár be is vonhatná a társaság, ami a részvényesi értéket növelné, hiszen a vállalat eredménye kevesebb részvény között oszlana meg.