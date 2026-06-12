Erre senki se számított, belenyúlhat a Tisza-kormány a Mol osztalékába: forintra pontosan kiszámoltuk, mennyi pénzt kaphatnak a részvényesek – ezt okozná Magyar Péter terve
A Mol befektetői is nyerhetnek a Tisza-kormány közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) megszüntetését, illetve átalakítását célzó intézkedésével. Szerencsés esetben akár már idén magasabb osztalékhoz juthatnak a részvényesek, ha a Mol – Új Európa Alapítvány bő 5 százalékos tulajdonrésze visszaszáll az olajtársaságra.
Az új kabinet a Magyarországot megillető uniós források felszabadítása érdekében, az EU-s elvárásoknak megfelelve felszámolná a kekvák rendszerét, melyek közül több jelentős részvénytulajdonnal rendelkezik hazai tőzsdei cégekben.
A Molt is érinti a kekvák megszüntetésére vonatkozó javaslat
Az egyik érintett társaság a Mol, melynek három alapítványi tulajdonosa is van:
- a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC)
- és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (MUC) 10-10 százalékos,
- a Mol – Új Európa Alapítvány pedig 10,49 százalékos pakettet birtokol.
A jelenlegi alapítványi rendszer megszüntetését célzó törvényjavaslat értelmében ezek vagyona visszaszállna az eredeti tulajdonosra, ami a legtöbb esetben a magyar állam.
A Mol – Új Európa Alapítvány helyzete azért érdekes, mert jelentős magánvagyon is van benne, ezt az alapítványt ugyanis az állam és az olajtársaság azonos mértékű részvényjuttatással hozta létre 2021-ben. A törvényjavaslat szerint pedig ezt a magánvagyont visszajuttatnák az eredeti tulajdonosokhoz, így a Mol is visszakaphatna egy bő 5 százalékos részvénypakettet.
A jogszabály elfogadása esetén egészen pontosan 42 977 996 darab részvény kerülhet vissza az olajvállalathoz, melyek a saját részvényállományt bővítenék. Ezt később akár be is vonhatná a társaság, ami a részvényesi értéket növelné, hiszen a vállalat eredménye kevesebb részvény között oszlana meg.
A pakett visszakerülésével már akkor is jól járnának a befektetők, ha azokat nem vonja be a társaság, hanem saját részvényként megtartja őket. Ezek után ugyanis nem kell osztalékot fizetni, pontosabban a saját részvényekre eső összeget is az osztalékra jogosult részvényesek között osztják ki.
Ennyivel több osztalék juthat idén a befektetőknek
Márpedig a Mol hagyományosan a bőkezűbb osztalékfizetők közé tartozik – a közalapítványok is javarészt az évente érkező részvényesi juttatásból gazdálkodnak –, és idén is jókora összeget, több mint 240 milliárd forintot fordítanak erre . Ez egy részvényre vetítve kereken 300 forint az áprilisi sajátrészvény-állományt is figyelembe véve.
Ebből a Mol – Új Európa Alapítvány eredetileg nem állami tulajdonú, 5,24 százaléknyi Mol-pakettjére összesen 12,89 milliárd forint osztalék esik. Ha ez a részvénycsomag visszakerül a társasághoz saját részvényként, akkor ennyivel több osztalék jut a részvényeseknek.
Így 300 helyett 317 forint forint kifizetés érkezhetne minden részvény után, a Mol-részvények aktuális osztalékhozama pedig 7,6-ről 8,1 százalékra ugrana.
Az időzítés ugyanakkor kulcskérdés. Az új kormány augusztus végi határidővel szüntetné meg a nem egyetemi alapítványokat (a Mol – Új Európa is ebbe a körbe tartozik), a társaság pedig – a kormánnyal egyeztetve – a harmadik negyedévre halasztotta az osztalékfizetést, azaz legkésőbb szeptember végéig kiutalná az összeget.
Ha a Mol valóban bevárja az alapítványokra vonatkozó törvény hatálybalépését, a részvényesek a tervezettnél is magasabb osztaléknak örülhetnek ősszel.