Kilőtt a Mol, lefordult a forint
Az ázsiai piacok felemásan reagáltak csütörtökön a Fed döntésére és kommunikációjára, valamint arra, hogy az Egyesült Államok és Irán a hírek szerint digitálisan aláírták a két fél közötti háború befejezéséről szóló szándéknyilatkozatot. Míg például a dél-koreai KOSPI és a japán Nikkei markánsan emelkedett, a kínai részvényindexek - főként a hongkongi Hang Seng - lefelé vették az irányt.
A szándéknyilatkozat aláírása előtt a Wall Street három vezető részvényindexe előző este veszteséggel zárta a kereskedést, miután az amerikai jegybank a várakozásokkal összhangban 3,5-3,75 százalékon tartotta az irányadó ráta célsávját.
Az első ízben Kevin Warsh új Fed-elnök vezetésével tartott ülést követően a korábbiakhoz képest jóval szűkszavúbb közlemény szerint a döntés egyhangú volt (12-0) és megerősítették, hogy a nyíltpiaci bizottság el fogja érni az árstabilitást
- írja az Equilor Befektetési Zrt.
A bizottsági tagok új makrogazdasági előrejelzésének mediánja szerint az év/év reál GDP-változás a márciusi 2,4 százalék helyett 2,2 százalék lehet az idei év utolsó negyedévében.
Az európai tőzsdemutatók amerikai társaikat követve, csekély mértékben gyengültek a csütörtöki tőzsdenyitást megelőző elektronikus kereskedésben, bár még a leginkább leforduló párizsi CAC 40 is csupán egy fél százalékot veszített.
A piacok már készülnek a brit és a svájci jegybank csütörtökre várt monetáris politikai döntésére, és monetáris politikai helyzetértékelésére. Emellett jön a svájci kereskedelmi mérleg, az Egyesült Királyság áprilisi munkanélküliségi rátája, valamint érkeznek az euróövezet építőipari termelésére vonatkozó legfrissebb adatok is.
A BUX a negatív előjelek ellenére mintegy 0,4 százalékos emelkedéssel, 139 391 ponton rajtolt el.
Az OTP-részvények nagyjából 0,02 százalékkal, kereken 45 000 forintra erősödtek.
A Mol papírjai eközben 1,4 százalékkal, 3864 forintra drágultak, holott a Brent jegyzése 2,2 százalékkal, hordónként 78 dollár alá esett.
A Richter kurzusa 0,4 százalékkal, 11 850 forintra nőtt.
A Magyar Telekom részvényei 2730 forinton stagnáltak.
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A forintot viszont megviselte a Fed hangvétele. Az eurót a szerdai záráshoz mérten 0,1 százalékkal feljebb, 351 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.