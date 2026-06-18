Az ázsiai piacok felemásan reagáltak csütörtökön a Fed döntésére és kommunikációjára, valamint arra, hogy az Egyesült Államok és Irán a hírek szerint digitálisan aláírták a két fél közötti háború befejezéséről szóló szándéknyilatkozatot. Míg például a dél-koreai KOSPI és a japán Nikkei markánsan emelkedett, a kínai részvényindexek - főként a hongkongi Hang Seng - lefelé vették az irányt.

Kilőtt a Mol, lefordult a forint / Fotó: Kapitány István / Facebook

A szándéknyilatkozat aláírása előtt a Wall Street három vezető részvényindexe előző este veszteséggel zárta a kereskedést, miután az amerikai jegybank a várakozásokkal összhangban 3,5-3,75 százalékon tartotta az irányadó ráta célsávját.

Az első ízben Kevin Warsh új Fed-elnök vezetésével tartott ülést követően a korábbiakhoz képest jóval szűkszavúbb közlemény szerint a döntés egyhangú volt (12-0) és megerősítették, hogy a nyíltpiaci bizottság el fogja érni az árstabilitást

- írja az Equilor Befektetési Zrt.

A bizottsági tagok új makrogazdasági előrejelzésének mediánja szerint az év/év reál GDP-változás a márciusi 2,4 százalék helyett 2,2 százalék lehet az idei év utolsó negyedévében.

Az európai tőzsdemutatók amerikai társaikat követve, csekély mértékben gyengültek a csütörtöki tőzsdenyitást megelőző elektronikus kereskedésben, bár még a leginkább leforduló párizsi CAC 40 is csupán egy fél százalékot veszített.

A piacok már készülnek a brit és a svájci jegybank csütörtökre várt monetáris politikai döntésére, és monetáris politikai helyzetértékelésére. Emellett jön a svájci kereskedelmi mérleg, az Egyesült Királyság áprilisi munkanélküliségi rátája, valamint érkeznek az euróövezet építőipari termelésére vonatkozó legfrissebb adatok is.