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Kilőtt a Mol, lefordult a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A BÉT vezető indexe, a BUX erősödéssel kezdte a csütörtöki kereskedést. A blue chipek közül a Mol kapta el a legjobban a rajtot, ám az OTP és a Richter árfolyama is nőtt.
Murányi Ernő
2026.06.18, 09:12
Frissítve: 2026.06.18, 09:22

Az ázsiai piacok felemásan reagáltak csütörtökön a Fed döntésére és kommunikációjára, valamint arra, hogy az Egyesült Államok és Irán a hírek szerint digitálisan aláírták  a két fél közötti háború befejezéséről szóló szándéknyilatkozatot. Míg például a dél-koreai KOSPI és a japán Nikkei markánsan emelkedett, a kínai részvényindexek - főként a hongkongi Hang Seng - lefelé vették az irányt.

Mol
Kilőtt a Mol, lefordult a forint / Fotó: Kapitány István / Facebook

A szándéknyilatkozat aláírása előtt a Wall Street három vezető részvényindexe előző este veszteséggel zárta a kereskedést, miután az amerikai jegybank a várakozásokkal összhangban 3,5-3,75 százalékon tartotta az irányadó ráta célsávját.

Az első ízben Kevin Warsh új Fed-elnök vezetésével tartott ülést követően a korábbiakhoz képest jóval szűkszavúbb közlemény szerint a döntés egyhangú volt (12-0) és megerősítették, hogy a nyíltpiaci bizottság el fogja érni az árstabilitást

 - írja az Equilor Befektetési Zrt.

A bizottsági tagok új makrogazdasági előrejelzésének mediánja szerint az év/év reál GDP-változás a márciusi 2,4 százalék helyett 2,2 százalék lehet az idei év utolsó negyedévében.

Az európai tőzsdemutatók amerikai társaikat követve, csekély mértékben gyengültek a csütörtöki tőzsdenyitást megelőző elektronikus kereskedésben, bár még a leginkább leforduló párizsi CAC 40 is csupán egy fél százalékot veszített.

A piacok már készülnek a brit és a svájci jegybank csütörtökre várt monetáris politikai döntésére, és monetáris politikai helyzetértékelésére. Emellett jön a svájci kereskedelmi mérleg, az Egyesült Királyság áprilisi munkanélküliségi rátája, valamint érkeznek az euróövezet építőipari termelésére vonatkozó legfrissebb adatok is.

A BUX a negatív előjelek ellenére mintegy 0,4 százalékos emelkedéssel, 139 391 ponton rajtolt el.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények nagyjából 0,02 százalékkal, kereken 45 000 forintra erősödtek. 

 OTP részvény
OTP részvény09:24:48
Árfolyam: 44 880 HUF -110 / -0,25 %
Forgalom: 1 700 728 650 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai eközben 1,4 százalékkal, 3864 forintra drágultak, holott a Brent jegyzése 2,2 százalékkal, hordónként 78 dollár alá esett.

 MOL részvény
MOL részvény09:24:10
Árfolyam: 3 838 HUF +28 / +0,73 %
Forgalom: 74 098 170 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa 0,4 százalékkal, 11 850 forintra nőtt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:22:30
Árfolyam: 11 880 HUF +80 / +0,67 %
Forgalom: 90 277 470 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2730 forinton stagnáltak.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:24:22
Árfolyam: 2 740 HUF +10 / +0,36 %
Forgalom: 87 272 342 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forintot viszont megviselte a Fed hangvétele. Az eurót a szerdai záráshoz mérten 0,1 százalékkal feljebb, 351 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

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