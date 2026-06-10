Deviza
EUR/HUF355,87 0% USD/HUF308,17 -0,12% GBP/HUF412,54 0% CHF/HUF385,65 -0,08% PLN/HUF83,79 -0,13% RON/HUF67,94 0% CZK/HUF14,71 -0,14% EUR/HUF355,87 0% USD/HUF308,17 -0,12% GBP/HUF412,54 0% CHF/HUF385,65 -0,08% PLN/HUF83,79 -0,13% RON/HUF67,94 0% CZK/HUF14,71 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 488,79 -1,41% MTELEKOM2 686 -1,86% MOL3 810 -2,15% OTP39 960 -0,93% RICHTER11 630 -1,81% OPUS386 -3,11% ANY7 840 +0,38% AUTOWALLIS148 -0,34% WABERERS4 850 -1,65% BUMIX9 336,68 -0,69% CETOP4 525,5 +0,43% CETOP NTR2 832,36 -1,19% BUX131 488,79 -1,41% MTELEKOM2 686 -1,86% MOL3 810 -2,15% OTP39 960 -0,93% RICHTER11 630 -1,81% OPUS386 -3,11% ANY7 840 +0,38% AUTOWALLIS148 -0,34% WABERERS4 850 -1,65% BUMIX9 336,68 -0,69% CETOP4 525,5 +0,43% CETOP NTR2 832,36 -1,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
finanszírozás
kötvénykibocsátás
tőzsde
Lengyelország
Mol

Külföldről szerezne jó sok pénzt a Mol, nyomós oka van rá: a helyszín meglepő lehet, már folyik a szervezés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ötéves lejáratú zlotykötvények kibocsátását tervezi a magyar olajtársaság. A lengyelországi kötvénybefektetők felkutatásában a Bank Pekao és az Erste Bank Polska segíti a Molt.
K. T.
2026.06.10, 12:00
Frissítve: 2026.06.10, 12:02

Lengyelországban tervez kötvényeket kibocsátani a Mol, az olajvállalat már meg is kezdte a tranzakció előkészítését a kedd kora este közzétett tőzsdei bejelentése szerint. 

Mol, Lengyelország, kötvény
Lengyelországban készül kötvénykibocsátásra a Mol / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

A Mol a kötvénykibocsátással kapcsolatban megbízta a Bank Pekaót és az Erste Bank Polskát kötvénybefektetőkkel való telefonkonferenciák szervezésével. A két helyi pénzintézet a szervezői feladatok mellett joint bookrunnerként és dealerként is részt vehet az értékpapírok tervezett értékesítésében.

A magyar olajtársaság rendes, fedezetlen, lengyel zlotyiban denominált, általános vállalati célokra felhasználható, ötéves lejáratú kötvényének benchmark forgalomba hozatalát tervezi a piaci feltételek függvényében. 

PLN / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A kibocsátás volumenéről és a várható hozamokról nem tájékoztatott a Mol, ezeket a paramétereket a tényleges piaci kereslet befolyásolhatja.

A lengyel alapkamat jelenleg 3,75 százalék, ami jóval alacsonyabb az MNB 6,25 százalékos irányadó kamatlábánál. A régió legnagyobb tőkepiacán tervezett kötvénykibocsátást a vonzóbb finanszírozási költségek és a diverzifikáció mellett ösztönözheti az is, hogy a Mol részvényeit a varsói tőzsdén is jegyzik, a magyar olajtársaság tehát a helyi befektetők számára sem ismeretlen.

Bevett gyakorlatot követ a Mol

A magyar tőzsdei vállalatok körében egyáltalán nem számít ritkaságnak, hogy beruházásaikhoz, tőkeszerkezetük és hitelállományuk optimalizálása érdekében, valamint általános vállalatfinanszírozási igényeikhez kötvénykibocsátás keretében gyűjtenek forrásokat. 

A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben indított Növekedési Kötvényprogramjában számos tőzsdei vállalat is részt vett, melyek összesen több százmilliárd forintot gyűjtöttek ezek során. A lehetőséggel a legnagyobb tőzsdei kibocsátók, köztük a Mol mellett a Richter, a Magyar Telekom és – munkavállalói résztulajdonosi program szervezetein keresztül – az OTP is részt vett.

 MOL részvény
MOL részvény13:10:10
Árfolyam: 3 814 HUF -78 / -2,05 %
Forgalom: 936 660 310 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A nagyobb, külpiacokon is aktív magyar vállalatok rendszeresen értékesítenek devizakötvényeket is, legutóbb az OTP jelentette be, hogy eurós kötvényeit bevezeti a hongkongi tőzsdére.

A Mol részvényei a pozitív kezdést követően 0,2 százalékos mínuszba fordultak a szerdai kereskedés első másfél órájában. Az év eleje óta azonban így is 32 százalékot emelkedett a kurzus.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu