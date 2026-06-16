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Líbia
Mol

Rendkívüli bejelentést tett a Mol: megállapodást kötött Líbiában – busás olajvagyonból részesülhet

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A magyar olajtársaság termelésmegosztási megállapodást írt alá a líbiai-tengeri kutatásról. A Mol a Repsollal és a török TPAO-val osztozik a Földközi-tenger egyik offshore kutatási területén.
K. T.
2026.06.16, 08:51
Frissítve: 2026.06.16, 09:36

A Mol csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá vegyesvállalati partnereivel, a Repsollal és a Türkiye Petrolleri A.O.-val (TPAO) a Földközi-tenger egyik offshore kutatási területére, amelyre korábban kutatási engedélyt szerzett – jelentette be a magyar olajtársaság kedd reggel.

Mol Líbia, olaj
Líbiai olajkutatásról írt alá termelésmegosztási szerződést a Mol / Fotó: Mol

Az ígéretes észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelésmegosztási megállapodás aláírása fontos mérföldkő a líbiai kutatási tevékenységek előmozdítása szempontjából. 

A magyar olajtársaság az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre

  • A Repsollal (40 százalék, operátorként) 
  • és a TPAO-val (40 százalék) együtt 
  • a Mol (20 százalék) 

közös ajánlatot nyújtott be az O7-es offshore blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra. 

Az O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz. A vállalt minimális munkaprogram az O7 blokkra vonatkozóan 1500 km 2D és 2300 négyzetkilométer 3D szeizmikus adatgyűjtést, valamint egy kutatófúrást foglal magában. 

Fontos fejlemény, hogy a Repsollal és a TPAO-val közös projektünk a termelésmegosztási megállapodás aláírásával új szakaszba lépett. Ez egyúttal újabb mérföldkövet jelent a líbiai olaj- és gázipar megerősítésében és megtiszteltetés számunkra, hogy ennek részesei lehetünk 

– mondta Marton Zsombor, a Mol csoport kutatás-termelés ügyvezető igazgatója.

Az üzletágvezető szerint Líbia stratégiai jelentőséggel bír Európa számára és Észak-Afrika egyik kiemelkedő tengeri kutatási lehetőségét kínálja. A Mol pedig elkötelezett amellett, hogy hozzájáruljon Líbia gazdaságához, miközben egy új forrással erősítik Közép- és Kelet-Európa energiabiztonságát.

Rengeteg olaj van Líbiában, csak ki kell termelni – a Mol ott lehet az élvonalban 

Líbia Afrika legnagyobb bizonyított olajtartalékával rendelkezik: hivatalosan mintegy 48 milliárd hordó olaj van a föld alatt, ami a világ tizedik legnagyobb készlete. Egyes szakértői becslések szerint a még feltáratlan készletekkel együtt akár 91 milliárd hordó fekete arany is rejtőzhet az ország szárazföldi és tengeri területein.

A kitermelés azonban csak néhány éve kezdett felfutni: tavaly 1,4 millió hordót hoztak felszínre naponta, ez a legmagasabb érték az elmúlt évtizedben. Összehasonlításképpen: Szaúd-Arábia 2025-ben napi 9–10 millió hordót termelt ki, miközben exportja átlagosan 6-7 millió hordó körül alakult. A Nemzeti Olajtársaság ambiciózus célja, hogy 2030-ig elérje a napi kétmillió hordós szintet.

 MOL részvény
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Repsol, a TPAO és a Mol alkotta konzorcium tevékenysége elvileg mindkét líbiai kormány érdekeit szolgálja, mivel az olajtermelés felfutása növelné a bevételeket. Ráadásul a tengeri kutatás és kitermelés általában biztonságosabbnak tekinthető a szárazföldi műveleteknél, ahol többször összecsaptak a különböző milíciák, így a Mol befektetése nem teljesen kockázatmentes, de alapvetően biztonságosnak tűnik.
 

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