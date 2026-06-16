Rendkívüli bejelentést tett a Mol: megállapodást kötött Líbiában – busás olajvagyonból részesülhet

A Mol csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá vegyesvállalati partnereivel, a Repsollal és a Türkiye Petrolleri A.O.-val (TPAO) a Földközi-tenger egyik offshore kutatási területére, amelyre korábban kutatási engedélyt szerzett – jelentette be a magyar olajtársaság kedd reggel.

Líbiai olajkutatásról írt alá termelésmegosztási szerződést a Mol / Fotó: Mol

Az ígéretes észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelésmegosztási megállapodás aláírása fontos mérföldkő a líbiai kutatási tevékenységek előmozdítása szempontjából.

A magyar olajtársaság az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.

A Repsollal (40 százalék, operátorként)

és a TPAO-val (40 százalék) együtt

a Mol (20 százalék)

közös ajánlatot nyújtott be az O7-es offshore blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra.

Az O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz. A vállalt minimális munkaprogram az O7 blokkra vonatkozóan 1500 km 2D és 2300 négyzetkilométer 3D szeizmikus adatgyűjtést, valamint egy kutatófúrást foglal magában.

Fontos fejlemény, hogy a Repsollal és a TPAO-val közös projektünk a termelésmegosztási megállapodás aláírásával új szakaszba lépett. Ez egyúttal újabb mérföldkövet jelent a líbiai olaj- és gázipar megerősítésében és megtiszteltetés számunkra, hogy ennek részesei lehetünk

– mondta Marton Zsombor, a Mol csoport kutatás-termelés ügyvezető igazgatója.

Az üzletágvezető szerint Líbia stratégiai jelentőséggel bír Európa számára és Észak-Afrika egyik kiemelkedő tengeri kutatási lehetőségét kínálja. A Mol pedig elkötelezett amellett, hogy hozzájáruljon Líbia gazdaságához, miközben egy új forrással erősítik Közép- és Kelet-Európa energiabiztonságát.