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Mol-NIS: újabb halasztást kapott az évszázad magyar olajüzletéhez a Mol – eddig kell megállapodni az oroszokkal

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Tovább tárgyalhat a magyar olajtársaság a szerb NIS felvásárlásáról. A Molnak a szerb állammal megkötött megállapodás után az oroszokkal is meg kell egyeznie a tranzakcióról.
K. T.
2026.06.17, 10:49
Frissítve: 2026.06.17, 11:21

Az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jéig meghosszabbította a Mol engedélyét, lehetővé téve, hogy a magyar olajvállalat tárgyalásokat folytasson a szerbiai, orosz tulajdonú NIS vállalat többségi részesedésének megvásárlásáról – jelentette szerdán a szerb Tanjug hírügynökség, amit szerda délelőtt közzétett tőzsdei bejelentésében a Mol hivatalosan is megerősített.

Mol, NIS
A Mol újabb 15 napot kapott, hogy megegyezzen az orosz eladókkal a NIS átvételéről / Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

A hivatalos bejelentést megelőzően, Aleksandar Vucsics szerb elnök már kedden arról beszélt, hogy 15 napos határidő-hosszabbítást kaphatnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) többségi tulajdonrészének esetleges értékesítéséről tárgyaló felek.

Az OFAC még tavaly októberben  vezetett be szankciókat a NIS ellen, azt követően, hogy az Egyesült Államok az ukrajnai háborút kirobbantó Oroszország energiaágazatát vette célba, megkövetelve az orosz vállalatoktól, hogy értékesítsék a birtokukban lévő NIS-részvényeket.

Az eszközökre igényt tartó magyar olajtársaság ezt követően januárban megállapodást írt alá a Gazprom Nyeft és a Gazprom által együttesen birtokolt 51,56 százalékos részesedés megvásárlásáról.

 MOL részvény
MOL részvény11:21:08
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az amerikai szankciók miatt a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető NIS-nek mentességet kellett kérnie az OFAC-tól a nyersolaj vásárlásához és feldolgozásához, ami a részvényeladás lezárultával már nem lenne szükséges. Kedd késő este az OFAC július 1-jéig felfüggesztette a szankciókat a NIS esetében.

A szerb kormánnyal már megegyezett a Mol

A szerb kormány és a Mol képviselői kedden írták alá a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) irányításáról szóló részvényesi megállapodást. A szerb kormány által korábban elfogadott megállapodás lehetővé teszi, hogy amennyiben a Mol-csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyefttől, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. A tranzakció lezárásához a végleges adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre - egyebek közt az OFAC jóváhagyására - van szükség.

A magyar fél is megszólalt a NIS-ről 

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója közölte, hogy optimista a megállapodással kapcsolatban, mert az lehetővé tenné számukra, hogy tovább erősítsék az egész régió ellátásbiztonságát, és magasabb szintű együttműködést érjenek el a közép- és kelet-európai energiacégek között.

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