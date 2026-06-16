Szárnyal a Mol, hírdömping kellős közepébe került a hazai olajmulti
Erősödtek kedden az európai vezető tőzsdeindexek, vegyesen nyitott a Wall Street. A részvénypiacokat segítette, hogy a nap folyamán tovább estek a kőolajárak, a Brent hordónkénti ára pedig március eleje óta először süllyedt 80 dollár alá. Az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás, úgy tűnik, eloszlatta a nyersolaj-ellátással kapcsolatos aggodalmakat.
A BÉT-en a csütörtöki zárásra a BUX 0,8 százalékkal, 138 731 pontra emelkedett.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 33 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 1,2 százalékkal, 44 390 forintra nőtt.
Az igazi sztár azonban a Mol volt, melynek kurzusa 3,4 százalékkal, 3888 forintra lőtt ki, holott a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 3 százalékkal, 80,7 dollárra esett, ám napközben 80 dollár alatt is járt.
A magyar olajmulti kedden írta alá a szerb kormánnyal a megállapodást a NIS olajvállalat megvásárlásáról, persze az ügylet ezzel még nem jött létre, hiszen az orosz Gazprom Neft az eladó, tehát végső soron vele kell dűlőre jutni, ám egy jelentős akadály elhárult az adásvétel útjából.
Szintén keddi hír, hogy változhat a Molt terhelő különadó számítása is, hiszen a kormány friss törvénytervezete szerint már hordónként 2 dolláros Brent-Ural árkülönbözet felett is adófizetési kötelezettség keletkezne, szemben a jelenlegi 5 dolláros küszöbbel.
A 2-5 dollár közötti sávot 50 százalékos, az 5 dollár feletti részt továbbra is 95 százalékos adókulcs terhelné. A javaslat emellett az adónemet 2027-re is kiterjesztené. Az új szabályokat először a 2026. augusztusi kötelezettségekre kellene alkalmazni.
A Richter részvényei lefordultak, az árfolyam 1,7 százalékkal, 11 910 forintra esett.
A Magyar Telekom 2704 forinton búcsúzott a keddi kereskedéstől, ami 0,1 százalékkal múlja alul hétfői záróárát.
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Extrém erős volt a forint csütörtökön. Az eurót 349,4 forint környékén jegyezték délután öt órakor a bankközi devizapiacon.