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Szárnyal a Mol, hírdömping kellős közepébe került a hazai olajmulti

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Emelkedett a BUX-index kedden. A blue chipek közül drágult az OTP és valósággal kilőtt a Mol.
Murányi Ernő
2026.06.16, 17:35
Frissítve: 2026.06.16, 17:50

Erősödtek kedden az európai vezető tőzsdeindexek, vegyesen nyitott a Wall Street. A részvénypiacokat segítette, hogy a nap folyamán tovább estek a kőolajárak, a Brent hordónkénti ára pedig március eleje óta először süllyedt 80 dollár alá. Az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás, úgy tűnik, eloszlatta a nyersolaj-ellátással kapcsolatos aggodalmakat.

Budapest,,Hungary,-,May,19,,2018:,Mol,Group,(hungarian,Oil
Szárnyal a Mol, hírdömping kellős közepébe került a hazai olajmulti / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A BÉT-en a csütörtöki zárásra a BUX 0,8 százalékkal, 138 731 pontra emelkedett.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 33 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 1,2 százalékkal, 44 390 forintra nőtt. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 44 390 HUF 0 / +1,23 %
Forgalom: 25 626 497 260 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az igazi sztár azonban a Mol volt, melynek kurzusa 3,4 százalékkal, 3888 forintra lőtt ki, holott a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 3 százalékkal, 80,7 dollárra esett, ám napközben 80 dollár alatt is járt.

A magyar olajmulti kedden írta alá a szerb kormánnyal a megállapodást a NIS olajvállalat megvásárlásáról, persze az ügylet ezzel még nem jött létre, hiszen az orosz Gazprom Neft az eladó, tehát végső soron vele kell dűlőre jutni, ám egy jelentős akadály elhárult az adásvétel útjából.

Szintén keddi hír, hogy változhat a Molt terhelő különadó számítása is, hiszen a kormány friss törvénytervezete szerint már hordónként 2 dolláros Brent-Ural árkülönbözet felett is adófizetési kötelezettség keletkezne, szemben a jelenlegi 5 dolláros küszöbbel. 

A 2-5 dollár közötti sávot 50 százalékos, az 5 dollár feletti részt továbbra is 95 százalékos adókulcs terhelné. A javaslat emellett az adónemet 2027-re is kiterjesztené. Az új szabályokat először a 2026. augusztusi kötelezettségekre kellene alkalmazni.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 888 HUF 0 / +3,4 %
Forgalom: 2 945 136 874 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei lefordultak, az árfolyam 1,7 százalékkal, 11 910 forintra esett. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 910 HUF 0 / -1,73 %
Forgalom: 1 840 960 240 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2704 forinton búcsúzott a keddi kereskedéstől, ami 0,1 százalékkal múlja alul hétfői záróárát. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 704 HUF 0 / -0,07 %
Forgalom: 1 815 697 032 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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 Extrém erős volt a forint csütörtökön. Az eurót 349,4 forint környékén jegyezték délután öt órakor a bankközi devizapiacon.

 

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