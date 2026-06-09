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Nem hagyja magát kibillenteni a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kamatvágási várakozások sem szegték kedvét a magyar devizának. Továbbra is a 355 forintos euró van műsoron. Ezen az erős szinten keresi az irányt a piac, miközben a magyar kötvények is egyre izgalmasabbak.
Faragó József
2026.06.09, 13:02
Frissítve: 2026.06.09, 13:20

Ma délelőtt a korábban átlépett 355-ös szinthez tért vissza az euró-forint. Hol alá szúr, hol fölé emelkedik. Mindenesetre továbbra is az erős oldalon a magyar deviza.

forint
Erős oldalon a forint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Még mindig ugyanott birkózik a forint 

Tegnap a 355-ös szint felett zárt az euró-forint árfolyama, de nem távolodott el komolyabban ettől a fontos technikai szinttől. 

Rövid távú ellenállás 358,50-nál látható a grafikonon.

Kedden nyitás előtt 355 alá szúrt az euró-forint, majd 355 közelében nyitott. 

Délelőtt 354,8 és 355,5 között oszcillált a jegyzes, egy egyre szűkülő sávban, ami akár közeli kitörésre is utalhat. 

Továbbra is a 355-ös támasz-ellenállással birkózik a jegyzés. 

Egyelőre nem dőlt el, hogy 355 alatt vagy felett folytatja a magyar deviza.

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Küszöbön állhat a kamatvágás

Makroadatokban nincs hiány.

Többletes volt a magyar költségvetés májusban:

  • az idei évben felhalmozott költségvetési hiány 3849,8 milliárd forintról 3806,3 milliárd forintra csökkent, a többlet 43,5 milliárd forint volt az előző hónapban.

Befékezett az infláció a KSH szerint:

  • májusban mindössze 1,8 százalék volt az éves infláció Magyarországon, ami újabb jókora lassulás az áprilisi 2,1 százalék után. 
  • Havi alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés: miközben az élelmiszerek ára csökkent, a maginfláció pedig 2 százalékra mérséklődött.

Fontos iránymutatást adhat a forintpiacnak Kurali Zoltán MNB-alelnök, aki azt mondta egy interjúban:

A magyarországi infláció és a kockázati prémiumok csökkenése valószínűleg mérsékelte azt a kamatszintet, amely az árstabilitás fenntartásához szükséges.

A piac 25 bázispontos kamatvágásra számít már júniusban. Ami elvileg forintgyengítő hatású, hiszen a carry spekulánsok a kamatkülönbözetre játszanak, s a kamatvágás épp a kamatelőnyt csökkenti.

A carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a „kályha” mint kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt, a kölcsönvevő pedig kamattal is tartozik, úgy a gyakran csak FX-ként (Forex, Foreign Exchange) emlegetett devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra.

Fókuszban a magyar kötvények

A napokban közölte a PGIM vagyonkezelő, hogy továbbra is 

fantáziát lát a magyar kötvényekben, melyek erősödését és ezzel a hozamok csökkenését segítik: 

  • az Európai Unióból érkező források, 
  • a Magyar Nemzeti Bank várható kamatcsökkentése 
  • és az euró bevezetését célzó kormányzati tervek. 

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