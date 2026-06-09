Nem hagyja magát kibillenteni a forint
Ma délelőtt a korábban átlépett 355-ös szinthez tért vissza az euró-forint. Hol alá szúr, hol fölé emelkedik. Mindenesetre továbbra is az erős oldalon a magyar deviza.
Még mindig ugyanott birkózik a forint
Tegnap a 355-ös szint felett zárt az euró-forint árfolyama, de nem távolodott el komolyabban ettől a fontos technikai szinttől.
Rövid távú ellenállás 358,50-nál látható a grafikonon.
Kedden nyitás előtt 355 alá szúrt az euró-forint, majd 355 közelében nyitott.
Délelőtt 354,8 és 355,5 között oszcillált a jegyzes, egy egyre szűkülő sávban, ami akár közeli kitörésre is utalhat.
Továbbra is a 355-ös támasz-ellenállással birkózik a jegyzés.
Egyelőre nem dőlt el, hogy 355 alatt vagy felett folytatja a magyar deviza.
Küszöbön állhat a kamatvágás
Makroadatokban nincs hiány.
Többletes volt a magyar költségvetés májusban:
- az idei évben felhalmozott költségvetési hiány 3849,8 milliárd forintról 3806,3 milliárd forintra csökkent, a többlet 43,5 milliárd forint volt az előző hónapban.
Befékezett az infláció a KSH szerint:
- májusban mindössze 1,8 százalék volt az éves infláció Magyarországon, ami újabb jókora lassulás az áprilisi 2,1 százalék után.
- Havi alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés: miközben az élelmiszerek ára csökkent, a maginfláció pedig 2 százalékra mérséklődött.
Fontos iránymutatást adhat a forintpiacnak Kurali Zoltán MNB-alelnök, aki azt mondta egy interjúban:
A magyarországi infláció és a kockázati prémiumok csökkenése valószínűleg mérsékelte azt a kamatszintet, amely az árstabilitás fenntartásához szükséges.
A piac 25 bázispontos kamatvágásra számít már júniusban. Ami elvileg forintgyengítő hatású, hiszen a carry spekulánsok a kamatkülönbözetre játszanak, s a kamatvágás épp a kamatelőnyt csökkenti.
A carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a „kályha” mint kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt, a kölcsönvevő pedig kamattal is tartozik, úgy a gyakran csak FX-ként (Forex, Foreign Exchange) emlegetett devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra.
Fókuszban a magyar kötvények
A napokban közölte a PGIM vagyonkezelő, hogy továbbra is
fantáziát lát a magyar kötvényekben, melyek erősödését és ezzel a hozamok csökkenését segítik:
- az Európai Unióból érkező források,
- a Magyar Nemzeti Bank várható kamatcsökkentése
- és az euró bevezetését célzó kormányzati tervek.