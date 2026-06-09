Német autógyártók: itt a várva várt fordulat? Ötven százalékkal emelték az egyik részvény célárát
A svájci UBS bank tartásról vételre minősítette fel az egyik német autógyártó, a Porsche AG részvényeit, s a célárfolyamot is a korábbi 40 euróról 60 euróra emelte. Az elemző szerint a felértékelés alapja, hogy a korábbi célárfolyam nem tükrözte a vállalat középtávú kilátásait.
Bövülő profitot várnak a német autógyártótól
A várt profitbővülés miatt ugyanis a piac által árgus szemmel figyelt P/E-arány (részvényárfolyam per egy részvényre jutó nettó nyereség) a jelenlegi árfolyam mellett 2030-ra a mostani 25-ről 11-re csökkenne, s ebből a svájci elemzők jókora felzárkózási potenciált vezetnek le, ami nagyban növeli a részvény vonzerejét.
Az UBS ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a korábbi értékeltséghez vezető út várhatóan hosszú és fordulatos lesz, mivel a régi növekedési ütemhez és árrésekhez való visszatérés is időbe telik, illetve a stratégiai célok következetes megvalósításától függ. A befektetőknek ezért a pozitív rövid távú impulzusok ellenére is türelmesnek kell lenniük.
A német autóipart temető közhangulat ellenére egyébként meglepő módon a Porsche-részvények az elmúlt tizenkét hónapban csaknem 17 százalékkal, 48 euró fölé emelkedtek,
s ha csupán az utolsó hónapot nézzük, akkor is több mint 7 százalékkal menetelt a papír, a 12 hónapos sáv felső határához közelítve.
A VW-leány részvényeinek mozgása minden csak nem unalmas, a sokszor rövid távon szeszélyesen és kiszámíthatatlanul ingadozó részvény volatilitása messze átlag feletti, az elmúlt hónap 7 százalékos emelkedését megelőzően például márciusban 36 euró közeli mélyponton is járt a kurzus.
Erős idegek kellenek a Porsche részvényeihez
Röviden és velősen: a Porsche-részvények erős idegeket és kitartást igényelnek, a visszaeséseket követő gyors felpattanások azonban szintén jellemzők. Aki a Porschébe fektet be, tartsa észben, hogy egy sportkocsigyártóról van szó!
Technikai szempontból a luxusautó-gyártó részvényárfolyama messze meghaladja a 43 eurónál húzódó 200 napos mozgóátlagát, miközben maga a mozgóátlag is enyhén emelkedik.
A technikai elemzői modellek amúgy a következő négy hétben nem várnak nagy kitörést, 41 és 49 euró közötti sávot jeleznek – enyhe csökkenő tendenciával. Az előrejelzés szűk sávban marad, nagyobb kilengések nem valószínűek. Aki rövid távon nagy meglepetésre számít, könnyen csalódhat.
Egyelőre az LSEG elemzői konszenzusa sem osztja az UBS bank optimizmusát, a kollektív bölcsesség jelenleg tartást ajánl, a mediáncélár pedig mindössze 41 euró.