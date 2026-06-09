NIS-felvásárlás: bejelentést tett a szerb kormány, új fejleménye van a Mol kiszemeltjéről zajló tárgyalásoknak

A szerb kormány szerint haladnak a NIS olajvállalat értékesítéséről szóló tárgyalások - írja az ügy legfrissebb fejleményeiről a Bloomberg.

A szerb kormány szerint előrelépés történt a NIS értékesítéséről zajló tárgyalásokban / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A szerb energiaügyi miniszter arról tájékoztatott szerdán, hogy az orosz Gazprom és a Mol között folytatott tárgyalások során a legtöbb nyitott kérdés mostanra megoldódott, és az ügyletet még a jövő héten lejáró, az Egyesült Államok által szabott határidő előtt le kell zárni.

Szerbia nem akadályozza és a jövőben sem akadályozza az ügyletet

– írja a hírügynökség megkeresésére küldött válasz e-mailben Dubravka Djedovic Handanovic szerb energia- és bányászati miniszter.

„Bár a tárgyalások bonyolultak, arra számítunk, hogy a megfelelő irányba haladnak. Kevés idő maradt a meállapodásra, vannak fontos kérdések, de minden fél igyekszik védeni a saját érdekeit” – írta Djedovic Handanovic.

A pancsovai olajfinomítót is üzemeltető szerb társaság orosz tulajdonban lévő többségi részesedésének megvásárlásáról hosszú hónapok óta zajlanak a tárgyalások, az eszközökre a magyar olajtársaság is bejelentkezett, a tranzakcióró részleteiről azonban mostanáig nem sikerült megegyezniük a feleknek.

A Mol múlt szombaton kapott újabb haladékot a megllapodásra az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC), hogy folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról. Az új határidő azonban eléggé feszes, június 16-ig kellene megállapodást elérni.

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