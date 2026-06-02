Nagy dobásra készül az Nvidia, visszavág a trónkövetelőknek a mesterséges intelligencia úttörője

Izgalmas újdonságokról számolt be az Nvidia a tajvani Computex technológiai kiállításon. Ez a legjobbkor jött, ugyanis a vállalat az utóbbi időben lemaradt a vetélytársaktól, legalábbis ami a részvényárfolyam alakulását illeti.

Az Nvidia a mesterségesintelligencia-szektor úttörője, és egyben egyértelmű piacvezetője, de az utóbbi időben már nem tekintenek rá olyan nagy lelkesedéssel a befektetők. Az elmúlt egy év során másfélszeresére nőtt az árfolyam, ami önmagában nem tekinthető gyenge teljesítménynek. Ha azonban összehasonlítjuk a rivális AMD 350 százalékos ralijával és főnixmadárként felemelkedő Intel 460 százalékos növekedésével, már egészen más az összkép.

A piac nehezen tudja elképzelni, hogy az 5000 milliárd dolláros értékeltséget meghaladó Nvidia hogyan tudna innen tovább növekedni. A nagy piaci kapitalizáció és erős forgalom miatt jelentős pénzek szükségesek ahhoz, hogy az Nvidia megmozduljon.

Ezeken a területeken lát kitörési pontokat az Nvidia

Az adatközponti csipek piaca önmagában ezt már nem tenné lehetővé, vagy legalábbis nem mostanában. Ezt az Nvidia is érzékelhette, hiszen nagy bejelentést tett hétfőn. Nem is egyet, rögtön hármat!

Az adatközponti csipek piaca kezd túlzsúfolttá válni, főleg az AMD jár közel ahhoz, hogy kiharapjon egy szeletet az Nvidia tortájából. De ott van még az Intel, vagy az egyedi AI-csipeket fejlesztő a Broadcom és Marvell, illetve saját adatközponti csipeket tervez az Amazon az Alphabet és a Microsoft is.

Az Nvidia ezért egy új területre, a laptopok és személyi számítógépek piacára lép be, melyet eddig az AMD és Intel dominált.

Az Nvidia csak grafikus processzorokat (GPU) értékesített, most azonban saját processzorral (CPU) rukkol elő. A vállalat arról számolt be, hogy idén forgalomba kerül a Windows-alapú laptopokhoz fejlesztett RTX Spark-csip, amit az önálló feladatmegoldásra képes AI-ügynökök működtetéséhez fejlesztettek ki. Így az új Nvidia csippel felszerelt laptopok használói nem lesznek rászorulva a felhőszolgáltatókra, hanem a mesterséges intelligencia funkciókat közvetlenül saját számítógépükön érhetik el.