Vészesen közelít a lélektani határhoz az olajár – messze még a válság vége

Bár egyelőre az olajárak a Hormuzi-szoros több mint három hónapos lezárása ellenére is viszonylag alacsonyak maradtak, szerda reggel már zsinórban harmadik napja emelkedtek, miután a múlt heti, közelgő amerikai-iráni megállapodásról szóló hírek tévesnek bizonyultak, nem először a konfliktus során.

Az olajárak szerdán már harmadik napja emelkednek zsinórban / Fotó: Shutterstock

Az olajár még a 100 dolláros határ alatt, de kérdés, hogy meddig

A világpiaci benchmarknak számító Brent olajfajta hordónkénti ára így ismét a 100 dolláros lélektani határt közelíti, miközben egyre több olajipari szereplő és megfigyelő figyelmeztet arra, hogy

hamarosan kritikus szintre apadhatnak a globális olajkészletek, ami már a mindennapi működést is fenyegetheti.

Ha ez megtörténik, több elemző szerint is nem lineáris, ugrásszerű növekedés következhet be az olajárakban, melyek az óriási kínálati sokk ellenére is eddig az orosz-ukrán háborút követő lokális csúcsok alatt maradtak.

Noha Donald Trump amerikai elnök továbbra is optimista a Hormuzi-szoros megnyitását lehetővé tevő megállapodás elérése kapcsán, az amerikai csapatok iráni ballisztikus rakétákat és drónokat fogtak el, melyek az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseit vették célba és csapásokat is mértek a perzsa országra – írja a Bloomberg. Az amerikai-iráni megállapodásnak gátat vető libanoni harcok ügyében szerdán tárgyalnak Izrael és Libanon képviselői.

Elemzők szerint azonban úgy tűnik, hogy a forgalom újraindulása a kulcsfontosságú átjáróban még odébb van, miközben amerikai iparági adatok szerint az ország készletei 6,8 millió hordóval csökkentek a múlt héten. Ez lehet zsinórban a hatodik hét, amikor az amerikai kjészletek csökkennek, amennyiben azt a szerdán esedékes hivatalos adatok is megerősítik.