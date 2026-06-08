Nem szívta magába az összes olajat a nagyhatalom, egyelőre megmenekült a világ – rezeg a léc, bármikor elszabadulhat a pokol
Kína hatalmas nyomást gyakorol az olajárakra, mivel a nyersolajimportjának gyors csökkenése segített megakadályozni, hogy az olajárak még annál is magasabbra emelkedjenek, mint tették az amerikai–iráni háború kitörése óta.
A kínai keresletcsökkenés ellensúlyozta a Hormuzi-szoros lezárását
Az iráni háború 100 napja tart és a globális nyersolajkínálat 14 százalékkal esett vissza a kitörése óta.
A Goldman Sachs becslése szerint a globális kereslet áprilisban 4-5 százalékkal csökkent a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom visszaesése miatt, gyengébb kínai és nyugat-európai fogyasztásra hivatkozva. A világ tengeri úton szállított olajkínálatának nagyjából egyötöde halad át a Hormuzi-szoroson, az Irán és Omán közötti keskeny hajózási útvonalon.
Az üzleti lap piaci stratégákra hivatkozva arról ír, hogy Kína kulcsfontosságú nyomáscsökkentő szereplő energiapiacokon azzal, hogy a februári napi 11,7 millió hordóról május végére valamivel napi 9 millió hordó alá csökkentette nyersolajimportját.
A J. P. Morgan elemzői szerint
a kínai vásárlás visszafogása a globális nyersolajimport csökkenésének mintegy 74 százalékát teszi ki.
A Societe Generale (SocGen) jegyzetében kiemelte Kína „hatalmas”, csaknem napi 3 millió hordós importcsökkentését és az alacsonyabb finomítói aktivitást, mint a piacok kritikus újraegyensúlyozó erejét.
„Ez a sokk egyik legnagyobb ellensúlya, amely csak a szaúdi szállítási útvonalak átterelése mögött marad el, és nagyobb hatású, mint az Egyesült Államok, Európa és Japán összehangolt stratégiai tartalékfelszabadítása” – jegyezték meg a SocGen elemzői, Mike Haigh, a FIC- és nyersanyagkutatás vezetőjének irányításával.
Ennek eredményeképpen a szaúdi állami olajvállalat, a Saudi Aramco hétfőn a júliusi szállítású Arab Light nyersolaj hivatalos ázsiai eladási árát – amely a közel-keleti nyersolaj legnagyobb felvevőpiaca – hordónként 9,5 dollárra állapította meg, ami jelentős csökkenés a júniusi 15,5 dollárhoz képest. A szaúdi nyersolaj árazását a kereskedők szorosan figyelik, mivel az fontos jelzésnek számít arról, hogyan látja a királyság a regionális kereslet alakulását.
Az olaj árának emelkedése csak idő kérdése
A Societe Generale ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a piacnak végső soron magasabb olajárakra lesz szüksége, ahogy a globális készletek apadnak, és a stratégiai tartalékokat újra fel kell tölteni.
A SocGen nyersanyagpiaci elemzői jegyzetükben azt írták, hogy
a globális nyersolajkínálat 14 százalékos kiesése, amelyet nagyrészt a Hormuzi-szoros lezárása okozott, mintegy 30 százalékkal emelte az árakat. Ezzel szemben az 1973-as OPEC-olajembargó a kínálat körülbelül 7 százalékát vágta el, de az árakat mintegy 134 százalékkal repítette fel.
A SocGen elemzői szerint több tényező ellensúlyozta a Hormuzi-szoros miatti kínálati szűkösséget, és segített elkerülni az 1973-as válság megismétlődését. Ilyen volt többek között a stratégiai készletek felszabadítása, az Egyesült Államok kormányának megnyugtató jelzései, valamint egyes országok, például Brazília és Venezuela termelésének növekedése – írja a CNBC.
Az elemzők megosztottak az olajárak várható pályája kapcsán
Rory Green, a GlobalData TS Lombard feltörekvő piacokért felelős makro- és stratégiai vezetője is úgy vélte, hogy abban, hogy a nyersolajárak nem haladták meg a hordónkénti 200 dollárt, Kína nyersolajkészletei is szerepet játszottak.
A Brent típusú nyersolaj ára hétfőn 4,9 százalékkal, hordónként 97,67 dollárra ugrott, miután Izrael és Irán rakétacsapásokat váltott egymással. Az újabb eszkaláció az amerikai West Texas Intermediate (WTI) határidős jegyzéseit is feljebb hajtotta, 4,9 százalékkal, 94,93 dollárra.
A Szaúd-Arábia által Ázsiába értékesített más olajfajták árát is hordónként 6 dollárral csökkentették. Az Aramco az Északnyugat-Európába és a Földközi-tenger térségébe szállított olajfajták árát hordónként 10 dollárral vágta vissza a regionális referenciaárakhoz képest, míg az amerikai ügyfelek hordónként 2 dolláros csökkentést kaptak.
A J. P. Morgan elemzői szerint az alapeseti forgatókönyvük, vagyis a Hormuzi-szoros júniusi újranyitása mellett a Brent ára 2026 hátralévő részében 100 dollár körül maradna. Becslésük szerint egy tartósabb lezárás a harmadik negyedévben mintegy 5 dollárral, a negyedik negyedévben pedig 15 dollárral emelné az árat, ahogy a készletek gyorsabban apadnak.
A Fitch elemzői ezzel szemben úgy vélik, hogy egy július végi újranyitás hatására a Brent ára „meredeken esne”, és szeptembertől átlagosan hordónként 70 dollár körül alakulna. Hozzátették, hogy a jelenlegi árugrás inkább „átmeneti logisztikai kínálati sokkot” tükröz, nem pedig a termelési kapacitás tartós elvesztését.
A SocGen nyersanyagpiaci elemzői szerint
az olaj hosszabb távú egyensúlyi ára valószínűleg magasabb annál, amit a jelenlegi határidős görbe sugall, mivel a stratégiai tartalékokat újra fel kell majd tölteni, a meglévő készletekhez további kínálatra lesz szükség, az új olajtermelés pedig erősebb megtérülést igényel ahhoz, hogy megvalósuljon.
Nemcsak Szaúd-Arábia csökkentette az olaj árát
A The Wall Street Journal rámutatott, hogy Szaúd-Arábia azután csökkentette az olaj árát, hogy az Egyesült Arab Emírségek április végén hirtelen kilépett a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből. Az Egyesült Arab Emírségek az OPEC harmadik legnagyobb termelője volt, és az elmúlt években szerette volna a kartell kvótarendszere által megengedett szintek fölé növelni kitermelését.
Vasárnap az OPEC és szövetségesei megállapodtak arról, hogy júliusban ismét növelik az olajkitermelést. Ez már a negyedik egymást követő havi emelés. A lépést ugyanakkor széles körben inkább jelképesnek tekintik.
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