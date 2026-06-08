Nem szívta magába az összes olajat a nagyhatalom, egyelőre megmenekült a világ – rezeg a léc, bármikor elszabadulhat a pokol

Kína hatalmas nyomást gyakorol az olajárakra, mivel a nyersolajimportjának gyors csökkenése segített megakadályozni, hogy az olajárak még annál is magasabbra emelkedjenek, mint tették az amerikai–iráni háború kitörése óta.

Kína megfékezte az olajárak elszabadulását, de ez nem tartható sokáig Fotó: AFP

A kínai keresletcsökkenés ellensúlyozta a Hormuzi-szoros lezárását

Az iráni háború 100 napja tart és a globális nyersolajkínálat 14 százalékkal esett vissza a kitörése óta.

A Goldman Sachs becslése szerint a globális kereslet áprilisban 4-5 százalékkal csökkent a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom visszaesése miatt, gyengébb kínai és nyugat-európai fogyasztásra hivatkozva. A világ tengeri úton szállított olajkínálatának nagyjából egyötöde halad át a Hormuzi-szoroson, az Irán és Omán közötti keskeny hajózási útvonalon.

Az üzleti lap piaci stratégákra hivatkozva arról ír, hogy Kína kulcsfontosságú nyomáscsökkentő szereplő energiapiacokon azzal, hogy a februári napi 11,7 millió hordóról május végére valamivel napi 9 millió hordó alá csökkentette nyersolajimportját.

A J. P. Morgan elemzői szerint

a kínai vásárlás visszafogása a globális nyersolajimport csökkenésének mintegy 74 százalékát teszi ki.

A Societe Generale (SocGen) jegyzetében kiemelte Kína „hatalmas”, csaknem napi 3 millió hordós importcsökkentését és az alacsonyabb finomítói aktivitást, mint a piacok kritikus újraegyensúlyozó erejét.

„Ez a sokk egyik legnagyobb ellensúlya, amely csak a szaúdi szállítási útvonalak átterelése mögött marad el, és nagyobb hatású, mint az Egyesült Államok, Európa és Japán összehangolt stratégiai tartalékfelszabadítása” – jegyezték meg a SocGen elemzői, Mike Haigh, a FIC- és nyersanyagkutatás vezetőjének irányításával.

Ennek eredményeképpen a szaúdi állami olajvállalat, a Saudi Aramco hétfőn a júliusi szállítású Arab Light nyersolaj hivatalos ázsiai eladási árát – amely a közel-keleti nyersolaj legnagyobb felvevőpiaca – hordónként 9,5 dollárra állapította meg, ami jelentős csökkenés a júniusi 15,5 dollárhoz képest. A szaúdi nyersolaj árazását a kereskedők szorosan figyelik, mivel az fontos jelzésnek számít arról, hogyan látja a királyság a regionális kereslet alakulását.