Az OpenAI váratlan lépéssel új szakaszba emelheti a mesterséges intelligencia-ipar legnagyobb versenyét: a ChatGPT fejlesztője bizalmasan benyújtotta a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat az amerikai hatóságokhoz. Bár a vállalat hangsúlyozza, hogy továbbra is az új AI-termékek fejlesztése az elsődleges célja, a lépés azt jelzi, hogy az OpenAI megteremtette a lehetőséget egy történelmi méretű részvénykibocsátásra. A tét messze túlmutat egy újabb technológiai óriás tőzsdére lépésén: az AI-piac vezető szerepéért folyó verseny egyre inkább a befektetői tőkéről szól.

Történelmi bejelentést tett az OpenAI: Sam Altman megnyithatja a pénzcsapot, ezermilliárd dolláros verseny indulhat / Fotó: Poetra.RH

Az OpenAI hétfőn közölte, hogy bizalmas formában benyújtotta az első nyilvános részvénykibocsátáshoz (IPO) szükséges tervezeteket az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC). A vállalat ugyanakkor jelezte, hogy egyelőre nem született döntés a bevezetés időpontjáról.

A cég szerint még számos olyan fejlesztés áll előtte, melyet könnyebb végrehajtani magántulajdonú vállalatként,

ezért akár hosszabb idő is eltelhet a tényleges tőzsdére lépésig. A dokumentumok benyújtása elsősorban rugalmasságot biztosít az OpenAI számára.

A háttérben azonban egyre intenzívebb verseny zajlik. Az OpenAI legnagyobb riválisa, az Anthropic egy héttel korábban szintén megkezdte saját tőzsdei előkészületeit. A két vállalat évek óta a mesterséges intelligencia fejlesztésének élvonalában áll, most pedig a tőkepiacokon is egymás ellen fordulhatnak.

Elképesztő AI-verseny jöhet a következő években

A helyzetet tovább fokozza, hogy az amerikai sajtó szerint a SpaceX is tőzsdei terveket készít elő. Az OpenAI, az Anthropic és Elon Musk űripari vállalata egyaránt megközelítőleg ezermilliárd dolláros (mintegy 350 ezer milliárd forintos) értékelés körül mozoghat, így mindhárom tranzakció a történelem legnagyobb részvénykibocsátásai közé kerülhet.

A mesterséges intelligencia fejlesztése rendkívül tőkeigényes üzletág lett. Az egyre nagyobb nyelvi modellek betanítása, az adatközpontok építése és az energiaigény növekedése miatt a vezető AI-cégeknek folyamatosan új forrásokra van szükségük.

Az OpenAI az elmúlt években több tízmilliárd dollárnyi befektetést vont be, de a piac egyre inkább azt várja, hogy a vállalatok saját lábukon is megálljanak.

A befektetők számára ugyanakkor nem lesz automatikus döntés az OpenAI támogatása. A Wall Street Journal korábbi értesülései szerint a vállalat több belső bevételi célját sem érte el, miközben a vezetésen belül nézeteltérések alakultak ki a tőzsdére lépés időzítéséről. Egy nyilvánosan jegyzett vállalat esetében ezek a kérdések már sokkal nagyobb figyelmet kapnának.