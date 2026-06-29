Egy híján 10 millió Opus-részvény kelhet el közel 20 százalékos felárral

Egy híján 10 millió darab Opus-törzsrészvényre alapított vételi jog gyakorlására jelölt ki harmadik személyeket az Opus Global - közölte a vállalat hétfőn.

Több millió darab Opus Global-részvény kelhet el közel 20 százalékos felárral / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Opus 2024. november 18-án tette közzé, hogy vételi jogot alapított a leányvállalatának minősülő Viresol Kft. tulajdonában lévő 55 870 342 darab - saját részvénynek minősülő - Opus Global-törzsrészvényre a saját javára határozatlan időtartamra, amely vételi jogosultság átruházható és a vételi jog gyakorlása esetén a vételár részvényenként 410 forint vagy 1,0311 euronak megfelelő forintösszeg.

Amelyik a magasabb a teljesítés napján irányadó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett euró-forint árfolyam alapján.