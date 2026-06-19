Elindult a Mészáros-rali a tőzsdén, hatalmas összeget önt az Opus Globalba a leggazdagabb magyar

Több mint 150 millió forintos forgalomban váratlanul 8,3 százalékkal, egészen 375 forintig lőtt ki csütörtökön az Opus Global részvények árfolyama.

Opus Global: elindult a Mészáros-rali a tőzsdén / Fotó: NAGY NORBERT

Jelentős összeg áramolhat az Opus-részvények

A négy üzletágat működtető holding papírjait utoljára június 8-án lehetett az idei osztalékjogosultsággal megvenni, tehát nem az osztalék húzta a kurzust.

Az árfolyamemelkedés mégis az osztalékkal függhet össze, hiszen június 17-én, tehát szerdán fizette ki a vállalat az idei visszaosztás összegét, s Mészáros Lőrinc, a tőzsdei cég legnagyobb tulajdonosa, akinek a BÉT honlapja szerint jelenleg 23,45 százalékos részesedése van, az április 30-án tartott éves rendes közgyűlésen jelentette be, hogy a teljes osztalékát, sőt annál még valamivel nagyobb összeget is az Opus Global-részvények vásárlására kívánja fordítani.

Ez pedig jelentős összeg lehet, hiszen az osztalék részvényenként bruttó 20,11 forint volt, s Mészáros Lőrincnek közvetve és közvetlenül összesen 163 778 526 darab részvénye van a cégben, tehát osztalékának bruttó összege csaknem 3,3 milliárd forintot tehetett ki.

Egy ekkora összegből folytatott folyamatos részvényvásárlások hosszabb távon is emelhetik a részvények árfolyamát, hiszen tegnap már egy 150 millió forintos forgalom is több mint 8 százalékos felértékelődést okozott.

Ilyen tempóban nagyjából egy hónapig folytathatja a főtulajdonos a vásárlásokat, ám a papírok feltételezhető drágulását látva, más befektetők is bekapcsolódhatnak a vásárlásokba, azaz még tovább tarthat a program.

Jól sikerült az első negyedév

Rizikója is van egyébként az Opus Global-részvények vásárlásának, hiszen egy negatív kormányzati nyilatkozat hosszabb-rövidebb időre letörheti az árakat. Ne felejtsük el, hogy az Opusnál mintegy 46 százalékos a közkézhányad! A Tisza-kormányhoz közelálló források azonban a többi politikai papírhoz képest eddig kevésbé pécézték ki az Opust.

Az Opus Global egyébként az első negyedévben 14,4 milliárd forintos adózott eredményt ért el ami 9,2 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, miközben az árbevétel 14 százalékkal csökkent a bázishoz képest, de még így is közel 104 milliárd forint volt.