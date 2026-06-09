Most sem hozott drámai kiárazódást az Opus szelvényvágása

Tegnap forgott utoljára osztalékszelvénnyel az Opus Global. Ilyenkor nem meglepő az osztalék kiárazódása. Bár érdekes módon az Opusra ez nem jellemző. Ahogy tavaly sem vesztette el a 15 forintot, s tavalyelőtt sem a 10,38-at, most sem esett le automatikusan a 20,11 forint. Napközben jellemzően 5-10 forintos mínuszban jegyezték.

Merre tart az Opus Global? / Fotó: Dömötör Csaba

Nem jellemző a drámai kiárazódás az Opus Globalra

Még a múlt héten közzétették az osztalék mértékét:

mivel a társaság 173 862 183 darab saját részvénnyel rendelkezik, 20,11 forint osztalékot fizetnek részvényenként.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: június 17.

A részvény utoljára június 8-án forgott osztalékszelvénnyel.

Hétfőn 401 forinton zárt a kurzus, aztán a szelvényvágás után 386 forinton nyitott, majd 381 és 398 között sávozott. Vagyis ezúttal is elmaradt a gyors kiárazódás. Folyamatosan jelen voltak a vásárlók a papír piacán.

Igaz, a társaság az április végi közgyűlésen határozott az osztalékfizetésről. Akkor 300 forint közelében jegyezték a részvényt. Majd

osztalékrali indult, mely múlt pénteken 431 forintnál tetőzött.

Miután a kurzus az osztalék többszörösével emelkedett, már

péntek délután és hétfőn is profitrealizálás zajlott a piacon:

alig több mint egy hónap alatt bő 40 százalékos hozamot lehetett elérni az árfolyam emelkedésén.

Ezért sokan nem várták meg a szelvényvágást. Végső soron ez az egyik stratégia az osztalékraliban.

Az utolsó napok profitrealizálása részben magyarázattal szolgálhat, hogy miért nem annyira drámai a mai kiárazódás.