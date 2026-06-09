Most sem hozott drámai kiárazódást az Opus szelvényvágása
Tegnap forgott utoljára osztalékszelvénnyel az Opus Global. Ilyenkor nem meglepő az osztalék kiárazódása. Bár érdekes módon az Opusra ez nem jellemző. Ahogy tavaly sem vesztette el a 15 forintot, s tavalyelőtt sem a 10,38-at, most sem esett le automatikusan a 20,11 forint. Napközben jellemzően 5-10 forintos mínuszban jegyezték.
Nem jellemző a drámai kiárazódás az Opus Globalra
Még a múlt héten közzétették az osztalék mértékét:
- mivel a társaság 173 862 183 darab saját részvénnyel rendelkezik, 20,11 forint osztalékot fizetnek részvényenként.
- Az osztalékfizetés kezdő időpontja: június 17.
- A részvény utoljára június 8-án forgott osztalékszelvénnyel.
Hétfőn 401 forinton zárt a kurzus, aztán a szelvényvágás után 386 forinton nyitott, majd 381 és 398 között sávozott. Vagyis ezúttal is elmaradt a gyors kiárazódás. Folyamatosan jelen voltak a vásárlók a papír piacán.
Igaz, a társaság az április végi közgyűlésen határozott az osztalékfizetésről. Akkor 300 forint közelében jegyezték a részvényt. Majd
osztalékrali indult, mely múlt pénteken 431 forintnál tetőzött.
Miután a kurzus az osztalék többszörösével emelkedett, már
péntek délután és hétfőn is profitrealizálás zajlott a piacon:
- alig több mint egy hónap alatt bő 40 százalékos hozamot lehetett elérni az árfolyam emelkedésén.
Ezért sokan nem várták meg a szelvényvágást. Végső soron ez az egyik stratégia az osztalékraliban.
Az utolsó napok profitrealizálása részben magyarázattal szolgálhat, hogy miért nem annyira drámai a mai kiárazódás.
Egy másik lehetséges osztalékstratégia:
- vannak villámkezű befektetők, akik épp csak az osztalékra mennek, pár napra veszik, majd gyorsan dobják a papírt, abban bízva, hogy az osztalék felülmúlja egy kicsivel a másnapi kiárazódást, s a különbség évesítve szép hozam a néhány napos lekötésre.
Ezt idén, például a Richter piacán is jól meg lehetett játszani. És most
az Opus-részvény esetében is voltak hétfőn alkalmas beszállási és kedden megfelelő kiszállási pontok,
ahol a különbözet szűkebb volt 20 forintnál. Ilyenkor 1-2 százalékos napi hozam is kiváló teljesítmény.
Más kérdés, ha valaki középtávon tervez a részvénnyel, s tartós tárolásra zsákolt, akkor számára az osztalék bónusz. Ráadásul ez a politikai papír még most is olcsónak tűnik: 550 forint körül zárta a tavalyi évet. Onnan olvadt le a választások idején.