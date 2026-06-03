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Richter

Spekulánsok nagy napja: érdemes volt a szelvényvágás előtti órákban venni és másnap reggel dobni a Richtert

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy nap alatt lehetett bő egy százalékot keresni a Richteren. Szelvényvágás után nem árazódott ki a teljes osztalék. Persze a gyógyszerrészvény nem spekulatív papír, így azok sem járnak rosszul, akik nyugton ülnek a pozíciójukban, s békésen szemlélik az évtizedes sztorit.
Faragó József
2026.06.03, 10:53
Frissítve: 2026.06.03, 11:18

Tegnap forgott utoljára osztalékszelvénnyel a Richter. Mivel a kiárazódás jóval elmaradt az osztalék mértékétől, azok is jól jártak, akik csak egy napra vették a papírt.

osztalék
Megbízható osztalékfizető / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Közel 4 százalékot esett ma reggel a Richter. Aligha lephette meg a piacot a 480 forintos mínusz, hiszen tegnap forgott utoljára osztalékszelvénnyel a gyógyszerpapír. És a társaság közleménye szerint, részvényenként 655 forintot fizet.  

Az osztalékfizetés kezdőnapja: június 11.

Stratégiák az osztalékraliban

Az osztalékrali akár már a közgyűlési előterjesztések előtti hetekben kibontakozhat, de lehet felhúzás a fordulónapot megelőző időszakban is. A rali során jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam. Ami a remegő kezű kisbefektetőknek is remek lehetőségeket kínál, mert ha elhal a rali, akkor gyógyír és biztosíték az osztalék.

  • Sokan már szelvényvágás előtt kiszállnak, eltéve az árfolyam-emelkedésből származó biztos pénzt. 
  • Mások kivárják az osztalékot, aztán kiülik az osztalék gyakran drámai kiárazódását követő árfolyamapályt. 
  • Néha meglepően gyorsan visszaépül az árfolyam, s így duplán fizet a papír. 
  • Vannak aztán villámkezű befektetők, akik épp csak az osztalékra mennek, pár napra veszik, majd gyorsan dobják a papírt, abban bízva, hogy az osztalék felülmúlja egy kicsivel a másnapi kiárazódást, s a különbség évesítve szép hozam a néhány napos lekötésre. 
 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:38:23
Árfolyam: 12 090 HUF -470 / -3,89 %
Forgalom: 1 788 330 400 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ki járt jól idén?

  • A társaság április 7-én tette közzé az osztalék-előterjesztést, amikor 12 210 forinton jegyezték a részvényt. Az osztalékrali április 22-én tetőzött, 13 340 forintnál. Az ezer forintot is meghaladó emelkedésben az osztalékot meghaladóan lehetett keresni az árfolyam-emelkedésen – jóval a szelvényvágás előtt zárva a pozíciót. Optimális esetben 9 százalékos hozamot lehetett elérni két hét alatt.
  • Azok is jól jártak, akik egy napra vették meg az osztalékszelvénnyel forgó papírt, mert a 480 forintos kiárazódás és a 655 forintos osztalék különbözete szép egynapos hozam: a tegnapi záróárral körülbelül 1,4 százalék. 
  • A viszaépülés kiülése is sanszos. Visszanézve a grafikont, az látszik, hogy jellemzően egy-két hónapon belül elérte a kurzus a szelvényvágás előtti szintet. Most sem drámai a kiárazódás.
  • Mivel a gyógyszercég megbízható osztalékfizető, s a grafikonra évtizedes emelkedő trend illeszthető, valójában azok sem tévedtek, akik kényelmes fotelpozícióból figyelik a Richter-sztorit.   

Akiknek még várniuk kell

A kormányváltást követően várható törvényi változások okán a Richter megállapodott három nagytulajdonos alapítvánnyal, hogy a részükre járó osztalék kifizetésére legkésőbb 2026. szeptember 11-ig kerül sor:

  • a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (MUC), 
  • a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) 
  • és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány.
    Az MUC és az MCC egyaránt 10 százalékos részvénytulajdona alapján 12-12 milliárd forintra, az 5,25 százalékos pakettel rendelkező Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány pedig 6,4 milliárd forint osztalékra jogosult.

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