Spekulánsok nagy napja: érdemes volt a szelvényvágás előtti órákban venni és másnap reggel dobni a Richtert

Tegnap forgott utoljára osztalékszelvénnyel a Richter. Mivel a kiárazódás jóval elmaradt az osztalék mértékétől, azok is jól jártak, akik csak egy napra vették a papírt.

Megbízható osztalékfizető / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Közel 4 százalékot esett ma reggel a Richter. Aligha lephette meg a piacot a 480 forintos mínusz, hiszen tegnap forgott utoljára osztalékszelvénnyel a gyógyszerpapír. És a társaság közleménye szerint, részvényenként 655 forintot fizet.

Az osztalékfizetés kezdőnapja: június 11.

Stratégiák az osztalékraliban

Az osztalékrali akár már a közgyűlési előterjesztések előtti hetekben kibontakozhat, de lehet felhúzás a fordulónapot megelőző időszakban is. A rali során jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam. Ami a remegő kezű kisbefektetőknek is remek lehetőségeket kínál, mert ha elhal a rali, akkor gyógyír és biztosíték az osztalék.