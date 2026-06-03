Az osztalék többszörösét teheti zsebre, aki még a szelvényvágás előtt kiszáll az Opusból
Jövő hétfőn forog utoljára osztalékszelvénnyel az Opus. Így önmagában nem lenne meglepő, hogy az április végén tartott közgyűlés óta 80 forintot emelkedett a kurzus. Ha csak az nem, hogy az osztalék részvényenként 20 forint körüli összeget jelent. Vagyis a felhúzás messze túlmutat egy klasszikus osztalékralin, bármily vonzó is a belépési ponttól függően 5-6 százalékos hozam.
Pár napig még osztalékszelvénnyel forog
Április végén döntött az Opus Global közgyűlése, hogy a társaság tavalyi 16,582 milliárd forintos adózott eredményéből 10,55 milliárdot osztalékként kifizet, míg a fennmaradó összeg eredménytartalékba kerül.
- Az osztalékfizetés kezdő időpontja: június 17.
- A részvény utoljára június 8-án forog osztalékszelvénnyel.
- Az egy részvényre eső osztalék pontos mértékét még nem közölték, de 20 forint körüli összeg várható, miután a saját részvényekre eső részt is szétosztják.
A részvényt a közgyűlés idején 300 forint közelébe jegyezték, ma 380 forintnál is járt a jegyzés.
Április végén 6 százalékos volt az osztalékhozam, de a jelenlegi szinteken is 5 százalékos.
Nem mindenkinek érdemes kivárni a szelvényvágást
Egy tipikus osztalékrali a közgyűlési döntés és a szelvényvágás között bontakozik ki. A rali során jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam.
Az osztalékot jóval meghaladó felhúzás ritka, de nem idegen a tőzsde világától.
A mostani emelkedés hátterében több tényezőt azonosíthatunk.
- Napjaink divatja a FOMO: a lemaradók kényszeres vásárlásai komoly felhajtóerőt jelentenek.
- Ez a politikai papír most olcsónak tűnik: 550 forint körül zárta a tavalyi évet, a választásokig lecsorgott 430 forintig, majd a voksolás másnapján 300 forintig zuhant.
- Önmagában az osztalékfizetés ténye is javítja a cég jövőképét.
Amikor az osztalék többszörösével emelkedik a kurzus, akkor a klasszikus osztalékvadásznak nem érdemes kivárnia a szelvényvágást. Kézenfekvő a profitrealizálás, hiszen alig egy hónap alatt 26 százalékos hozamot lehetett elérni az árfolyam emelkedésén.
Végső soron ez az egyik stratégia az osztalékraliban.
Más kérdés, ha valaki középtávon tervez a részvénnyel, s tartós tárolásra zsákol, akkor számára az osztalék bónusz.