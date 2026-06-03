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osztalék
Opus Global
tőzsde

Az osztalék többszörösét teheti zsebre, aki még a szelvényvágás előtt kiszáll az Opusból

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Pár hét alatt visszaszedte magára a választás másnapján leadott kapitalizáció jó részét az Opus Global. A közgyűlés óta kibonatakozott rali messze túlmutat az osztalékon, és még nincs vége, mert a szelvényvágás csak a jövő hét elején esedékes.
Faragó József
2026.06.03, 15:55

Jövő hétfőn forog utoljára osztalékszelvénnyel az Opus. Így önmagában nem lenne meglepő, hogy az április végén tartott közgyűlés óta 80 forintot emelkedett a kurzus. Ha csak az nem, hogy az osztalék részvényenként 20 forint körüli összeget jelent. Vagyis a felhúzás messze túlmutat egy klasszikus osztalékralin, bármily vonzó is a belépési ponttól függően 5-6 százalékos hozam.

osztalék
Túlmutat az osztalékon a rali /  Fotó: Dömötör Csaba

Pár napig még osztalékszelvénnyel forog

Április végén döntött az Opus Global közgyűlése, hogy a társaság tavalyi 16,582 milliárd forintos adózott eredményéből 10,55 milliárdot osztalékként kifizet, míg a fennmaradó összeg eredménytartalékba kerül. 

  • Az osztalékfizetés kezdő időpontja: június 17.
  • A részvény utoljára június 8-án forog osztalékszelvénnyel.  
  • Az egy részvényre eső osztalék pontos mértékét még nem közölték, de 20 forint körüli összeg várható, miután a saját részvényekre eső részt is szétosztják. 

A részvényt a közgyűlés idején 300 forint közelébe jegyezték, ma 380 forintnál is járt a jegyzés. 

Április végén 6 százalékos volt az osztalékhozam, de a jelenlegi szinteken is 5 százalékos. 

 OPUS részvény
OPUS részvény16:11:48
Árfolyam: 374,5 HUF +10,5 / +2,8 %
Forgalom: 147 818 711 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Nem mindenkinek érdemes kivárni a szelvényvágást

Egy tipikus osztalékrali a közgyűlési döntés és a szelvényvágás között bontakozik ki. A rali során jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam. 

Az osztalékot jóval meghaladó felhúzás ritka, de nem idegen a tőzsde világától. 

A mostani emelkedés hátterében több tényezőt azonosíthatunk.

  • Napjaink divatja a FOMO: a lemaradók kényszeres vásárlásai komoly felhajtóerőt jelentenek.  
  • Ez a politikai papír most olcsónak tűnik: 550 forint körül zárta a tavalyi évet, a választásokig lecsorgott 430 forintig, majd a voksolás másnapján 300 forintig zuhant. 
  • Önmagában az osztalékfizetés ténye is javítja a cég jövőképét. 

Amikor az osztalék többszörösével emelkedik a kurzus, akkor a klasszikus osztalékvadásznak nem érdemes kivárnia a szelvényvágást. Kézenfekvő a profitrealizálás, hiszen alig egy hónap alatt 26 százalékos hozamot lehetett elérni az árfolyam emelkedésén.

Végső soron ez az egyik stratégia az osztalékraliban.

 Más kérdés, ha valaki középtávon tervez a részvénnyel, s tartós tárolásra zsákol, akkor számára az osztalék bónusz.  

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