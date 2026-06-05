Itt a pontos összeg: ennyi osztalékot fizet az Opus Global

Nem mindig érdemes kivárni a szelvényvágást

Egy tipikus osztalékrali a közgyűlési döntés és a szelvényvágás között bontakozik ki. A rali során jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam.

Az osztalékot jóval meghaladó felhúzás ritka, de nem idegen a tőzsde világától.

A mostani emelkedés hátterében több tényezőt azonosíthatunk.

Napjaink divatja a FOMO: a lemaradók kényszeres vásárlásai komoly felhajtóerőt jelentenek.

Ez a politikai papír most olcsónak tűnik: 550 forint körül zárta a tavalyi évet, a választásokig lecsorgott 430 forintig, majd a voksolás másnapján 300 forintig zuhant.

Önmagában az osztalékfizetés ténye is javítja a cég jövőképét.

Amikor az osztalék többszörösével emelkedik a kurzus, akkor a klasszikus osztalékvadásznak nem érdemes kivárnia a szelvényvágást. Kézenfekvő a profitrealizálás, hiszen alig több mint egy hónap alatt 40 százalékos hozamot lehetett elérni az árfolyam emelkedésén.

Végső soron ez az egyik stratégia az osztalékraliban. Hétfőn forog utoljára osztalékszelvénnyel a papír, várható a vágás előtt egy profitrealizálási hullám.

Más kérdés, ha valaki középtávon tervez a részvénnyel, s tartós tárolásra zsákol, akkor számára az osztalék bónusz.