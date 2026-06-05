Itt a pontos összeg: ennyi osztalékot fizet az Opus Global
Közzétette az egy részvényre jutó osztalék mértékét az Opus Global. A részvény bő 3 százalékot pattant. A közgyűlés óta a részvény nagyjából 120 forintot emelkedett. Az egy részvényre jutó osztalék 20,11 forint. Nem lenne meglepő, ha a jövő heti szelvényvágás előtt sokan profitot realizálnának.
Még osztalékszelvénnyel forog
Az Opus április végi közgyűlésén 10,55 milliárd forint osztalék kifizetéséről határoztak.
Ma közzétették az osztalék mértékét:
- mivel a társaság 173 862 183 darab saját részvénnyel rendelkezik, ami a fordulónapig várhatóan nem változik, 20,11 forint osztalékot fizetnek részvényenként.
- Az osztalékfizetés kezdő időpontja: június 17.
- A részvény utoljára június 8-án forog osztalékszelvénnyel.
Nem mindig érdemes kivárni a szelvényvágást
Egy tipikus osztalékrali a közgyűlési döntés és a szelvényvágás között bontakozik ki. A rali során jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam.
Az osztalékot jóval meghaladó felhúzás ritka, de nem idegen a tőzsde világától.
A mostani emelkedés hátterében több tényezőt azonosíthatunk.
- Napjaink divatja a FOMO: a lemaradók kényszeres vásárlásai komoly felhajtóerőt jelentenek.
- Ez a politikai papír most olcsónak tűnik: 550 forint körül zárta a tavalyi évet, a választásokig lecsorgott 430 forintig, majd a voksolás másnapján 300 forintig zuhant.
- Önmagában az osztalékfizetés ténye is javítja a cég jövőképét.
Amikor az osztalék többszörösével emelkedik a kurzus, akkor a klasszikus osztalékvadásznak nem érdemes kivárnia a szelvényvágást. Kézenfekvő a profitrealizálás, hiszen alig több mint egy hónap alatt 40 százalékos hozamot lehetett elérni az árfolyam emelkedésén.
Végső soron ez az egyik stratégia az osztalékraliban. Hétfőn forog utoljára osztalékszelvénnyel a papír, várható a vágás előtt egy profitrealizálási hullám.
Más kérdés, ha valaki középtávon tervez a részvénnyel, s tartós tárolásra zsákol, akkor számára az osztalék bónusz.