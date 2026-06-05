Deviza
EUR/HUF354,11 0% USD/HUF304,23 -0,21% GBP/HUF409,84 +0,12% CHF/HUF386,1 -0,04% PLN/HUF83,63 +0,1% RON/HUF67,48 +0,2% CZK/HUF14,66 +0,18% EUR/HUF354,11 0% USD/HUF304,23 -0,21% GBP/HUF409,84 +0,12% CHF/HUF386,1 -0,04% PLN/HUF83,63 +0,1% RON/HUF67,48 +0,2% CZK/HUF14,66 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 155,37 +1,17% MTELEKOM2 656 -0,23% MOL3 938 +0,56% OTP41 310 +1,48% RICHTER12 120 +1,98% OPUS414 +1,57% ANY7 980 -0,13% AUTOWALLIS144,5 -1,04% WABERERS5 020 +4,78% BUMIX9 325,6 +0,35% CETOP4 547,46 -0,05% CETOP NTR2 881,08 +0,03% BUX135 155,37 +1,17% MTELEKOM2 656 -0,23% MOL3 938 +0,56% OTP41 310 +1,48% RICHTER12 120 +1,98% OPUS414 +1,57% ANY7 980 -0,13% AUTOWALLIS144,5 -1,04% WABERERS5 020 +4,78% BUMIX9 325,6 +0,35% CETOP4 547,46 -0,05% CETOP NTR2 881,08 +0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
osztalék
Opus Global
tőzsde

Itt a pontos összeg: ennyi osztalékot fizet az Opus Global

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A közgyűlés óta 40 százalékot ralizott az Opus. Nem klasszikus osztalékrali, hiszen a kifizetés csak 20,11 forint lesz részvényenként. Hétfőn forog utoljára osztalékszelvénnyel a papír, a vágás előtt profitrealizálás várható.
Faragó József
2026.06.05, 11:55
Frissítve: 2026.06.05, 11:59

Közzétette az egy részvényre jutó osztalék mértékét az Opus Global. A részvény bő 3 százalékot pattant. A közgyűlés óta a részvény nagyjából 120 forintot emelkedett. Az egy részvényre jutó osztalék 20,11 forint. Nem lenne meglepő, ha a jövő heti szelvényvágás előtt sokan profitot realizálnának.

osztalék
Részvényenként 20,11 forint az osztalék / Fotó: Dömötör Csaba

Még osztalékszelvénnyel forog

Az Opus április végi közgyűlésén 10,55 milliárd forint osztalék kifizetéséről határoztak.

Ma közzétették az osztalék mértékét:

  • mivel a társaság 173 862 183 darab saját részvénnyel rendelkezik, ami a fordulónapig várhatóan nem változik, 20,11 forint osztalékot fizetnek részvényenként.
  • Az osztalékfizetés kezdő időpontja: június 17.
  • A részvény utoljára június 8-án forog osztalékszelvénnyel.  

 

 OPUS részvény
OPUS részvény12:55:56
Árfolyam: 414 HUF +6,5 / +1,57 %
Forgalom: 234 071 907 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Nem mindig érdemes kivárni a szelvényvágást

Egy tipikus osztalékrali a közgyűlési döntés és a szelvényvágás között bontakozik ki. A rali során jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam. 

Az osztalékot jóval meghaladó felhúzás ritka, de nem idegen a tőzsde világától. 

A mostani emelkedés hátterében több tényezőt azonosíthatunk.

  • Napjaink divatja a FOMO: a lemaradók kényszeres vásárlásai komoly felhajtóerőt jelentenek.  
  • Ez a politikai papír most olcsónak tűnik: 550 forint körül zárta a tavalyi évet, a választásokig lecsorgott 430 forintig, majd a voksolás másnapján 300 forintig zuhant. 
  • Önmagában az osztalékfizetés ténye is javítja a cég jövőképét. 

Amikor az osztalék többszörösével emelkedik a kurzus, akkor a klasszikus osztalékvadásznak nem érdemes kivárnia a szelvényvágást. Kézenfekvő a profitrealizálás, hiszen alig több mint egy hónap alatt 40 százalékos hozamot lehetett elérni az árfolyam emelkedésén.

Végső soron ez az egyik stratégia az osztalékraliban. Hétfőn forog utoljára osztalékszelvénnyel a papír, várható a vágás előtt egy profitrealizálási hullám. 

 Más kérdés, ha valaki középtávon tervez a részvénnyel, s tartós tárolásra zsákol, akkor számára az osztalék bónusz.  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu