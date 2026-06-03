A Magyar Telekom agyonverte az OTP-t; zuhant a Richter, de semmi vész
Az amerikai részvénytőzsdék vegyesen nyitottak szerdán, miközben a befektetők a legfrissebb gazdasági adatokat, eredményjelentéseket és az Egyesült Államok és Irán között kiújult feszültségeket mérlegelték.
Az Egyesült Államokban a magánszektorban foglalkoztatottak száma májusban 122 000 fővel nőtt, ám a piacok még további magánszektorbeli munkerőpiaci adatokra is várnak.
Közzétette gyorsjelentését a Macy's, az amerikai kiskereskedelmi lánc üzleti éve első negyedében a bevételeit 2 százalékkal, míg nettó profitját 65 százalékkal növelve, felülmúlta a várakozásokat. A befektetők a szerdai tengerentúli tőzsdezárás után még a Broadcom és a CrowdStrike eredményeit is várják.
Az olajárak napközben több mint 2 százalékkal emelkedtek, miután az Egyesült Államok és Irán között kiújult csapásváltások miatt a piacok további potenciális ellátási zavaroktól tartanak.
Európát még jobban megviselte az iráni konfliktus. Nem sokkal a pesti börze kicsengetése előtt a DAX közel 1,4, a francia CAC 40 0,65 százalékos mínuszban járt.
A pesti börzén a szerdai zárásra a BUX 0,9 százalékkal, 134 420 pontra esett.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 37 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 1,8 százalékkal, 41 070 forintra zsugorodott.
A Mol kurzusa viszont 0,5 százalékkal, 3986 forintra nőtt. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,5 százalékkal, 97,5 dollárra emelkedett. Az igazán jó hír viszont az azeri gázmezőkről érkezett.
A Richter záróára 4,5 százalékkal, kereken 12 000 forintra zuhant.
A gyógyszergyártó részvényeivel először szerdán kereskedtek az idei osztalékszelvény nélkül.
A Magyar Telekom 2696 forinton búcsúzott a szerdai kereskedéstől, ami 1,9 százalékos gyengülés keddi záróárához mérten. Jött egy nem túl hízelgő elemzés a cégről.
A távközlési vállalat részvényeit amúgy több mint 18 milliárd forint értékben adták-vették, míg az OTP-ben csupán 13,2 milliárd forint volt a forgalom. Meglehetősen ritka ez az erősorrend a BÉT-en.
A többi tőzsdei cég táborából az Opus Global tűnt ki, a vállalat papírjai 1,9 százalékkal, 371 forintra drágultak. Nemsokára leesik az Opus idei osztalékszelvénye.
Felvetődhet a kérdés, hogy ha a blue chipek ilyen gyengék voltak, hogyhogy ahhoz képest a BUX alig esett.
Ennek az a magyarázata, hogy a pesti börze vezető indexe egy úgynevezett teljes hozamú (total return) index, ami azt jelenti, hogy a részvények árfolyamváltozása mellett a kifizetett osztalékokat is teljes mértékben beszámítják az index értékébe, tehát hiába zuhant a Richter árfolyama 560 forinttal, azt bőven ellensúlyozta a 655,5 forintos osztalék beszámítása.
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A forint nagyjából stagnált, az eurót 355,1 forinton jegyezték délután 5 körül a bankközi devizapiacon.