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Brutális új rekordon az OTP

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Délelőtt még altatott a papír. Kedden délután viszont átlépte eddigi legnagyobb értékét az OTP részvényárfolyama.
Murányi Ernő
2026.06.30, 17:02

Délutánra 1,4 százalékkal, 46 180 forintra nőtt az OTP-részvények árfolyama, ami 180 forinttal magasabb az eddigi kereken 46 000 forintos csúcsnál, amit nem mellesleg szintén a napoookban állított fel az árfolyam.

otp bank
Brutális új rekordon az OTP / Fotó: A great shot of / Shutterstock

 A legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 45 780 forinton kezdte a napot, majd innen délelőtt 45 550 forintig esett.  Innen azonban, ha kisebb-nagyobb kilengésekkel is, de fölfelé vezetett az út.

Az OTP részvényei az idei évet 36 000 forint környékén kezdték, s azóta 10 000 forinttal megemelkedett kurzus közel 28 százalékos felértékelődést jelent.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 950 HUF 0 / +0,94 %
Forgalom: 22 335 708 630 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az árfolyam már túl van az LSEG elemzői konszenzusa által meghatározott 45 525 forintos mediáncéláron, ám az elemzők mégis egyértelműen vételre ajánlják a papírt. A konszenzus kialakításában résztvevő szakértők közül nyolcan vennék, míg hatan tartanák a papírt, ám eladásra senki sem javasolja.

   

 

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