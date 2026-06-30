Brutális új rekordon az OTP
Délutánra 1,4 százalékkal, 46 180 forintra nőtt az OTP-részvények árfolyama, ami 180 forinttal magasabb az eddigi kereken 46 000 forintos csúcsnál, amit nem mellesleg szintén a napoookban állított fel az árfolyam.
A legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 45 780 forinton kezdte a napot, majd innen délelőtt 45 550 forintig esett. Innen azonban, ha kisebb-nagyobb kilengésekkel is, de fölfelé vezetett az út.
Az OTP részvényei az idei évet 36 000 forint környékén kezdték, s azóta 10 000 forinttal megemelkedett kurzus közel 28 százalékos felértékelődést jelent.
Az árfolyam már túl van az LSEG elemzői konszenzusa által meghatározott 45 525 forintos mediáncéláron, ám az elemzők mégis egyértelműen vételre ajánlják a papírt. A konszenzus kialakításában résztvevő szakértők közül nyolcan vennék, míg hatan tartanák a papírt, ám eladásra senki sem javasolja.