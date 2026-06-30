Délutánra 1,4 százalékkal, 46 180 forintra nőtt az OTP-részvények árfolyama, ami 180 forinttal magasabb az eddigi kereken 46 000 forintos csúcsnál, amit nem mellesleg szintén a napoookban állított fel az árfolyam.

Brutális új rekordon az OTP / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 45 780 forinton kezdte a napot, majd innen délelőtt 45 550 forintig esett. Innen azonban, ha kisebb-nagyobb kilengésekkel is, de fölfelé vezetett az út.

Az OTP részvényei az idei évet 36 000 forint környékén kezdték, s azóta 10 000 forinttal megemelkedett kurzus közel 28 százalékos felértékelődést jelent.