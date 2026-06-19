Jutányos áron vásárolt be OTP-részvényekből a bankvezér – Csányi Péter azonnal keresett közel 100 millió forintot

Többszázmillió forint értékben vásárolt OTP részvényeket Csányi Péter vezérigazgató, aki a piaci árnál jóval kedvezőbb áron tárazott be a papírokból.

Csányi Péter (j) diszkont áron vásárolt OTP-részvényeket / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A bankvezér – aki tavaly vette át a stafétát édesapjától, Csányi Sándortól a legnagyobb hazai pénzintézet élén – összesen 8047 OTP-részvényt vásárolt 267,6 millió forintért tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében. A két tranzakcióra csütörtökön került sor.

Két részletben tárazott be OTP-részvényekből a vezérigazgató

A bankpapír tegnap 44 850 forinton zárta a kereskedést, az OTP ügyletek során megszerzett részvények vételi átlagára ehhez képest 25 százalékkal alacsonyabb volt. Csányi Péter ezáltal rögtön 93,2 millió forint árfolyamnyereséget ért el.

Az ügylet nagyobb részét a társaságnál működő kedvezményes részvényvásárlási program keretében biztosított részvények lehívása jelentette, ily módon 5877 darab rszvényt szerzett meg a vezérigazgató 33 470 forint átlagáron.

Egy ettől független részvényopciós program keretében további 2170 OTP-tözsrészvényt vásárolt az ifjabb Csányi 32 686 forintos átlagáron.

A pénzintézet májusban jelentős részvényjuttatásal honorálta csúcsvezetőinek teljesítményét, ennek során Csányi Péter 9600 darab törzsrészvényt kapott térítésmentesen. Ennek a csomagnak a piaci értéke jelenleg megaladja a 430 millió forintot.

A vezető magyar bank részvényeire az eddigi legoptimistább célár érkezett csütörtökön, a Roemer Capital 56 000 forintos árfolyamvárakozással kezdte meg a pénzintézet követését. A ciprusi befektetési vállalat sezrint további bő 25 százalékkal ralizhat a bankpapír.