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részvényjuttatás
OTP
Csányi Sándor
tőzsde

Nyilvánosságra hozta az OTP: óriási jutalmat adott Csányi Sándornak, ez még a bankvezérnek is szép összeg – a többiek se panaszkodhatnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Öt csúcsvezetőjének teljesítményét jutalmazta saját részvényekkel a legnagyobb magyar bank. Az OTP 245 millió forint értékű értékpapírt osztott ki, amiből Csányi Sándor elnöknek 165 millió forint jutott.
K. T.
2026.06.10, 15:34
Frissítve: 2026.06.10, 15:45

Újabb jelentős részvényjuttatással honorálta csúcsvezetőinek teljesítményét az OTP Bank, amely 245 millió forint értékű részvénycsomagot osztott ki a legnagyobb magyar pénzintézet felsővezetésének tagjai között – derül ki a társaság szerda délután közzétett tőzsdei bejelentéséből.

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Csányi Sándor OTP-elnök 165 millió forintot érő részvénycsomaggal gazdagodott / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Csányi Sándor OTP-elnök, a hitelező igazgatóságának elnöke 4089 darab OTP-törzsrészvényt kapott térítésmentesen, melynek összértéke a keddi záróárfolyammal számolva 164,9 millió forint.

Bella Klára, a felügyelő bizottság tagja 409 részvénnyel gazdagodott, közel 16,5 millió forint értékben.

Az OTP Management Committee tagjai közül Bertalan Imre 661 darab, 26,7 millió forint piaci értéket képviselő pakettel gyarapodott, Csere Bálint munkáját pedig 11,3 millió forintot értő, 279 darab OTP-papírral ismerték el.

A juttatásból részesült még Kiss-Haypál György, az OTP vezérigazgató-helyettese is. A nagybank számára 631 részvényt ítélt oda, amely révén 25,4 millió forint piaci értékű értékpapír került hozzá.

A juttatási csomag részét képező részvényjuttatást kedd reggel, a tőzsdenyitás előtt, tőzsdén kívüli tranzakció keretében hajtotta végre a pénzintézet, így az nem volt hatással az OTP árfolyamára.

Májusban érkezett az igazi pénzeső az OTP vezetőinek

A nagybank egy hónapja már kiosztott egy a mostaninál lényegesen nagyobb, akkori részvényárfolyamon 3,4 milliárd forint értékű részvénycsomagot az igazgatósági tagok között. Akkor is Csányi Sándor elnök részesült a legnagyobb mértékű, 12 ezer darab OTP-részvényt jelentő juttatásban, melyek összértéke 506 millió forint volt. A piacvezető magyar pénzintézetet vezető fia, Csányi Péter pedig 400 millió forintot érő részvénypakettel gazdagodott.

A májusi jutalomból nyolc csúcsvezető részesült.

 OTP részvény
OTP részvény16:14:47
Árfolyam: 40 200 HUF -130 / -0,32 %
Forgalom: 9 522 306 250 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP részvényei 0,2 százalékkal kerültek lejjebb a szerdai kereskedés során délután fél négyig. Idén 15 százalékkal került feljebb a kurzus.

A nagybank augusztus 5-én teszi majd közzé első féléves eredményszámait.
 

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