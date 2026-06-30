Történelmet írt az OTP, a forint ereje elszállt – a dollár és az euró is lekörözte a magyar pénzt

Kedvező hangulatban zajlott a keddi kereskedés az európai tőzsdéken, az amerikai-iráni egyeztetésekről szóló hírek reménnyel töltötték el a befektetőket. A pesti tőzsde is erősödni tudott, az OTP új történlmi csúcsra ért, a forint ugyanakkor befürdött a nagy melegben.

Az OTP szintet lépett, a pesti tőzsde erős napot zárt - a forint gyengült kedden / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nyugat-európai börzéken a német DAX vitte a prímet, amely bő egy százalékkal került feljebb. Felülteljesítő volt a milánói FTSE MIB is hét százalék körüli plusszal.

A hazai tőzsde is kitett magáért, a BUX index 0,6 százalékkal 139 892 pontra emelkedett, a nap során a 140 ezer pont feletti szintet is megjárta az árfolyam. A hazai részvényekkel összesen 30,8 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.

A magyar blue chip papírok közül az OTP új történelmi csúcsra, 46 180 forintra robogott, a napot azonban enél jóval lejjebb, 45 950 forinton zárta. Ez 0,9 százalékos dráguláat jelent.