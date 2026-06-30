Történelmet írt az OTP, a forint ereje elszállt – a dollár és az euró is lekörözte a magyar pénzt
Kedvező hangulatban zajlott a keddi kereskedés az európai tőzsdéken, az amerikai-iráni egyeztetésekről szóló hírek reménnyel töltötték el a befektetőket. A pesti tőzsde is erősödni tudott, az OTP új történlmi csúcsra ért, a forint ugyanakkor befürdött a nagy melegben.
A nyugat-európai börzéken a német DAX vitte a prímet, amely bő egy százalékkal került feljebb. Felülteljesítő volt a milánói FTSE MIB is hét százalék körüli plusszal.
A hazai tőzsde is kitett magáért, a BUX index 0,6 százalékkal 139 892 pontra emelkedett, a nap során a 140 ezer pont feletti szintet is megjárta az árfolyam. A hazai részvényekkel összesen 30,8 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.
A magyar blue chip papírok közül az OTP új történelmi csúcsra, 46 180 forintra robogott, a napot azonban enél jóval lejjebb, 45 950 forinton zárta. Ez 0,9 százalékos dráguláat jelent.
A nagy volumenű zlotykötvény-kibocsátásra készülő Mol 0,7 százalékkal került feljebb, 3700 forintig.
A Magyar Telekom a nap végi hajrázásnak köszönhetően 0,15 száalékkal kapaszkodott feljebb, 2650 forintra.
A Richter a többi nagypapírral szemben élesen lefordult, és 0,2 százalékos mínuszban, 12 050 forinton pihent meg végül.
A legjobban teljesítő hazai kisrészvény az Eprolius volt 6,8 százalékos ralival, míg a Chameleon Smart Home árfolyama csekély forgalomban 57 százalékkal szakadt be.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint lejtőre került a főbb devizákhoz képest, és a tőzsdezárásig jelentős, fél százalék körüli hátrányt halmozott fel.
Az euró jegyzése 0,5 százalékkal 355,8 forintra emelkedett, a dollárhoz képesz pedig 0,4 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz. A zöldhasút 311,4 forinton váltották délután öt órakor.
A régiós pénzek is lehayták ma a magyar valutát: a cseh korona fél százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal zárult.
Az Erste elemzőinek értékelése alapján a forint gyengülése mögött alapvetően nemzetközi hatások, leginkább a dollár erősödése áll, ami különösen a japán jennel szemben látványos. A japán jen ugyanis továbbra is nyomás alatt van, és az árfolyam 162 fölé gyengült a dollárral szemben, ami közel négy évtizedes mélypont. A kamatkülönbözet továbbra is a jen ellen hat. A jen gyengesége és a kamatemelést sürgető hangok fontos sztorivá váltak a nemzetközi devizapiacon, ami áttételesen a forintpiacot is befolyásolja.