Brutális méretű kötvénycsomagot dobott piacra az OTP – Hongkongba és Luxemburgba is eljut velük a magyar nagybank
Hatalmas összegű, egymilliárd euró össznévértékű kötvényeket bocsátott ki az OTP mai, azaz június 24-i értéknappal – jelentette be a piacvezető magyar pénzintézet szerda délután a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Az OTP-kötvényeket a Moody’s Investor Services Cyprus Ltd. hitelminősítő ’Ba1’, míg a Scope Ratings ’BB+’ minősítéssel látta el.
A kötvényeket a Luxembourgi Értéktőzsdére és a Hongkongi Értéktőzsdére is bevezette a hazai nagybank.
Korábban a Világgazdaság is beszámolt róla, hogy az OTP ázsiai befektetőket keres, legalábbis ennek lehetőségét teremtette meg azzal, hogy május végén bevezette a hongkongi börzére hétmilliárd euró össznévértékű középtávú eurókötvény-programját (EMTN).
Az EMTN egy olyan, rugalmas kötvénykibocsátási keretprogram, amellyel a vállalatok és pénzintézetek különböző devizákban és futamidőkkel bocsáthatnak ki értékpapírokat.
A hagyományos kötvénykibocsátással szemben a cégek ezáltal gyorsan, akár napok alatt reagálhatnak a piaci igényekre új dokumentáció elkészítése nélkül, a keretösszegen belül több részletben, folyamatosan vonhatnak be tőkét, és a külföldi intézményi befektetőket is könnyen elérik vele, mivel nem korlátozódik egyetlen piacra.
A hazai vállalatok közül, az OTP mellett
- az MBH Bank,
- a Mol
- és a Wizz Air is
alkalmazzzák ezt a kötvénykibocsátási kosntrukciót működésük finanszírozási költségeinek diverzifikálására.
Az OTP mellett az MBH is aktivizálta magát a piacon
A külföldi értékpapírpiacon aktivizálta magát a héten az MBH csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank is, amely félmilliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi jelzálogleveleket egy keddi tranzakció során. A kibocsátást jelentős piaci érdeklődés övezte, a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről.
Az MBH Jelzálogbank kibocsátott jelzálogleveleinek árazása végül a nemzetközi tőkepiaci tranzakcióknál alkalmazott referencia kamatláb (midswap) felett 65 bázisponton alakult, ami az euróban kibocsátott magyar állampapír árazásával csaknem megegyező szintet jelent.
Az OTP nem közölte, hogy milyen kondíciókkal vitte piacra a ma kibocsátott eurókötvényeit.
Az OTP részvényei minimális csökkenéssel fordultak rá a szerdai kereskedés utolsó másfél órájára. Az év eleje óta közel 30 százalékot erősödött a kurzus.