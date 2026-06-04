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részesedés
Üzbegisztán

Kiharaptak az OTP jövedelmező üzletéből: új befektető jelent meg az Ipoteka Banknál – csökkent a magyar hitelező tulajdonrésze az üzbég leányban

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Közel hét százalékkal csökkent a legnagyobb magyar bank részesedése az Ipoteka Bankban egy hitelkonverzációs tranzakció eredményeként. Az International Finance Corporation 8,7 százalékos tulajdonrészt szerzett az üzbég pénzintézetben.
K. T.
2026.06.04, 13:59

Kissé csökkent az OTP Bank tulajdonrésze az üzbég Ipoteka Bankban, miután az egyik intézményi befektető egy korábban rögzített megállapodás révén részvényekké konvertálta az ázsiai pénzintézetnél meglévő hitelét.

OTP, Ipoteka Bank, üzbegisztán
Csökkent az OTP részesedése az üzbég Ipoteka Bankban / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

A legnagyobb magyar bank csütörtök délután arról tájékoztatta a befektetőket, hogy az International Finance Corporation („IFC”), élve a konverziós jogával, tőkévé konvertálta az üzbég Ipoteka Bank részére az akvizíciót megelőzően nyújtott konvertálható hitelét. 

Továbbra is a legnagyobb tulajdonosa üzbég leányának az OTP

A tranzakció a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően, 2026. május 26-án zárult, az OTP részesedése pedig 6,9 százalékkal csökkent a pénzintézetben.

A tranzakció eredményeként 

  • az IFC 8,7 százalékos tulajdonossá vált az Ipoteka Bankban, 
  • az Üzbég Köztársaság Gazdasági és Pénzügyminisztériumának részesedése az eddigi 19,16 százalékról 17,5 százalékra módosult, 
  • az OTP Bank tulajdoni hányada 79,83 százalékról 72,9 százalékra csökkent.

A magyar hitelező 2022. decemberében jelentette be az Ipoteka-felvásárlást, miután Taskentben aláírták az ország ötödik legnagyobb pénzügyi szolgáltatójáról szóló adásvételi szerződést. Az OTP Bank ennek értelmében két lépésben vásárolta meg az ottani gazdasági és pénzügyminisztérium tulajdonában lévő részvények 100 százalékát (98 százalékos részesedés). Az első pénzügyi tranzakció 2023 júniusában zárult, amivel az OTP Bank tulajdonába került az Ipoteka Bank részvényeinek 73,71 százaléka, valamint az OTP Bank közvetett tulajdonába kerültek az Ipoteka Bank 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalatok, a pénzügyi lízinggel foglalkozó Ipoteka Leasing és a biztosítási szolgáltatásokat nyújtó Imkon-Sugurta.

A magyar hitelező ezt követően, 2024 elején tőkét emelt üzbég leánybankjában, amivel tulajdoni részesedése 80 százalék közelébe nőtt.

Az Ipoteka tavaly 49,5 milliárd forint adózott nyereséget termelt, 6 százalékkal elmaradva a 2024-es szinttől, az OTP csoport teljes profitjának 4,3 százaléka származott Üzbegisztánból.

 OTP részvény
OTP részvény13:50:33
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az Ipoteka Bank mérlegfőösszegét tekintve Üzbegisztán ötödik legnagyobb bankja, piaci részesedése 8,5 százalékos, több mint 1,6 millió lakossági ügyféllel, 39 régióközpontként működő bankfiókkal, valamint 193 ügyfélkapcsolati ponttal és jelentős vállalati ügyfélkörrel rendelkezik a 2022-es adatok szerint.

 

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