Lefordult az OTP, gyengélkedik a forint - rosszul kezdődik a boszorkányszombat

Hiába zártak kövér pluszokban - a technológiai szektorral az élen - a vezető amerikai részvényindexek csütörtökön, a főbb európai piacok esésre állnak, legalábbis ezt sugallja a pénteki tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedés állása. A dél-koreai Kospi kivételével az ázsiai tőzsdemutatók is a negatív tartományba csúsztak.

Lefordult az OTP, gyengélkedik a forint / Fotó: Móricz Sabján Simon

Közben kiderült ugyanis, hogy J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke és az iráni küldöttség is elhalasztotta svájci útját, így csúszik a két fél közötti megállapodás aláírása, aminek oka, hogy Teherán szerint az izraeli katonai műveletek Libanonban sértik a memorandum első pontját, amely az ellenségeskedések beszüntetéséről rendelkezik - írja az Equilor Befektetési Zrt.

Jól alakultak májusban a német termelői árak, hiszen 2,2 százalékkal emelkedtek éves bázison, elmaradva az elemzők 2,5 százalékos várakozásától.

Szintén kedvező hír, hogy a brit kiskereskedelmi forgalom negyedéves összevetésben a vártnál erősebben, 1,2 százalékkal nőtt májusban, miután áprilisban meredeken, 1,3 százalékkal esett vissza. Az előző év azonos hónapjához mérten az értékesítési volumenek 3,2 százalékkal nőttek, nagyrészt a meleg időjárásnak és a kiskereskedelmi promócióknak köszönhetően.

Előző nap pedig mind a svájci, mind a brit jegybank változatlanul tartotta az alapkamatot, azaz maradt a 3,75, illetve 0 százalékos kamatláb.

Pénteken amúgy a rabszolgaság eltörlése emléknapjára tekintettel nem lesz kereskedés New Yorkban,

továbbá a mai napon kerül sor a CECE index második negyedéves felülvizsgálatára, illetve átsúlyozására is.

Mivel pedig a negyedév utolsó hónapjának harmadik pénteke van, ma van a külföldi tőzsdéken boszorkányszombatnak nevezett (németül: Hexensabbat) lejárati nap is, amikor a határidős ügyletek (határidős kontraktusok és opciók) egyszerre járnak le, s ami általában a BÉT-en is rendkívül magas forgalmat és heves, hektikus árfolyam-ingadozásokat eredményez.

Két ellentétes erő hat tehát a magyar piacra, lévén az amerikai tőzsdék zárva tartása viszont jellemzően csökkenti a forgalmat.