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Lefordult az OTP, gyengélkedik a forint - rosszul kezdődik a boszorkányszombat

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Csökkenéssel startolt el a pesti börze vezető indexe. Az OTP húzta le a tőzsdemutatót ezen a furcsa, boszorkányszombatnak is nevezett napon, amikor ráadásul a Wall Street sem nyit ki, ám Európában valószínűleg mégis nagy forgalom lesz.
Murányi Ernő
2026.06.19, 09:26
Frissítve: 2026.06.19, 09:51

Hiába zártak kövér pluszokban - a technológiai szektorral az élen - a vezető amerikai részvényindexek csütörtökön, a főbb európai piacok esésre állnak, legalábbis ezt sugallja a pénteki tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedés állása. A dél-koreai Kospi kivételével az ázsiai tőzsdemutatók is a negatív tartományba csúsztak. 

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Lefordult az OTP, gyengélkedik a forint / Fotó: Móricz Sabján Simon

Közben kiderült ugyanis, hogy J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke és az iráni küldöttség is elhalasztotta svájci útját, így csúszik a két fél közötti megállapodás aláírása, aminek oka, hogy Teherán szerint az izraeli katonai műveletek Libanonban sértik a memorandum első pontját, amely az ellenségeskedések beszüntetéséről rendelkezik - írja az Equilor Befektetési Zrt.

Jól alakultak májusban a német termelői árak, hiszen 2,2 százalékkal emelkedtek éves bázison, elmaradva az elemzők 2,5 százalékos várakozásától. 

Szintén kedvező hír, hogy a brit kiskereskedelmi forgalom negyedéves összevetésben a vártnál erősebben, 1,2 százalékkal nőtt májusban, miután áprilisban meredeken, 1,3 százalékkal esett vissza. Az előző év azonos hónapjához mérten az értékesítési volumenek 3,2 százalékkal nőttek, nagyrészt a meleg időjárásnak és a kiskereskedelmi promócióknak köszönhetően.

Előző nap pedig mind a svájci, mind a brit jegybank változatlanul tartotta az alapkamatot, azaz maradt a 3,75, illetve 0 százalékos kamatláb.

Pénteken amúgy a rabszolgaság eltörlése emléknapjára tekintettel nem lesz kereskedés New Yorkban,

 továbbá a mai napon kerül sor a CECE index második negyedéves felülvizsgálatára, illetve átsúlyozására is. 

Mivel pedig a negyedév utolsó hónapjának harmadik pénteke van, ma van a külföldi tőzsdéken boszorkányszombatnak nevezett (németül: Hexensabbat) lejárati nap is, amikor a határidős ügyletek (határidős kontraktusok és opciók) egyszerre járnak le, s ami általában a BÉT-en is rendkívül magas forgalmat és heves, hektikus árfolyam-ingadozásokat eredményez.

Két ellentétes erő hat tehát a magyar piacra, lévén az amerikai tőzsdék zárva tartása viszont jellemzően csökkenti a forgalmat. 

A BUX is beállt a sorba, a pesti börze vezető indexe mintegy 0,4 százalékkal csökkenve, 137 898 ponton rajtolt el.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények nagyjából 1,1 százalékkal, 44 370 forintra gyengültek. 

 OTP részvény
OTP részvény10:05:27
Árfolyam: 44 300 HUF -550 / -1,24 %
Forgalom: 735 863 660 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai eközben 0,6 százalékkal, 3768 forintra drágultak. A Brent jegyzése 80 dolláron stagnál.

 MOL részvény
MOL részvény10:04:26
Árfolyam: 3 786 HUF +40 / +1,06 %
Forgalom: 134 276 774 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa 0,3 százalékkal, 11 720 forintra nőtt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:03:28
Árfolyam: 11 800 HUF +120 / +1,02 %
Forgalom: 26 060 920 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2734 forinton startoltak el, ez az árfolyam 0,2 százalékkal maradt el az előző esti záróártól.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:02:28
Árfolyam: 2 726 HUF -14 / -0,51 %
Forgalom: 34 370 590 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint kismértékben tovább gyengült. Az eurót 353,2 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

 

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