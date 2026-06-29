Honnan fúj a szél? Amerikától Budapestig: olajárhoz kötött a Mol sorsa, élvezi a bizalmat az OTP – megpihenhet az év bajnoka

Kezdjük a legnagyobb fordulattal, a Közel-Keleten kibontakozott a béke. Az Egyesült Államok és Irán szándéknyilatkozatot írt alá a háború lezárásáról, a Hormuzi-szoros hajóforgalma újraindult, az olajár pedig elképesztő utat járt be. A Brent 72, az amerikai WTI pénteken már 70 dollár alá esett – ezzel ledolgozta azt a teljes háborús felárat, amit a tavaszi eszkaláció épített bele. Ez a befektetőknek jó hír (kevesebb infláció, olcsóbb energia), egyetlen hazai papírunknak viszont kifejezetten rossz a MOL-nak. Az amerikai jegybank ezzel szemben meglepte a piacot. A Federal Reserve a múlt héten ugyan nem nyúlt a kamatokhoz (maradt a 3,50–3,75 százalékos sáv), de Kevin Warsh új elnök első ülésén jóval szigorúbb hangot ütött meg, mint amit a piac várt. A döntéshozók fele már idén kamatemelést tart elképzelhetőnek, miközben a májusi infláció 4,2 százalékra kúszott. A keményebb üzenet erősítette a dollárt, és új lendületet adott a technológiai részvényekből kibontakozó profitrealizálásnak. A Nasdaq érezhetően gyengélkedik, pénteken az Apple chip-drágulási bejelentése ismét felélesztette az aggodalmat, hogy a mesterséges intelligencia növekvő költségei rányomják a bélyegüket a szektor nyereségességére. A pénz egy része ugyanakkor nem kiszáll a piacról, hanem átrendeződik a hagyományosabb, ipari papírokat tömörítő Dow Jones jól tartja magát, és – ami nekünk fontos – a tőke egy része Amerikából Európa felé áramlik.

Fotó: Vémi Zoltán

Itthon ennek a két erőnek a kereszttüzében kifejezetten jól áll a magyar piac. Az MNB a múlt héten 25 bázisponttal, 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot – ez négyéves mélypont –, és további csökkentéseket helyezett kilátásba, amit a mérséklődő infláció és a tartósan erős forint tesz lehetővé. A BUX index történelmi csúcsra ért, 139 ezer pont fölé, a forint pedig évek óta nem látott erőt mutat. A háttérben egy strukturális folyamat húzódik, az új kormány euróbevezetési elköteleződése és az uniós források kilátása fokozatosan lefelé nyomja a magyar kockázati felárat – márpedig ha egy piacot kevésbé tartanak kockázatosnak a befektetők, az a részvényárakat és a devizát egyaránt emeli. Pontosan ezt látjuk. Nézzük, hogyan csapódik le mindez a négy nagy papírban.