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Megbotlott az OTP, lejtőre került a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hétfői záróértéke alá esett kedden reggel a BUX. A blue chipek közül az OTP gyengült a leginkább, a Mol pedig stagnált.
Murányi Ernő
2026.06.23, 09:10
Frissítve: 2026.06.23, 09:28

A tovább csökkenő olajárak dacára a SpaceX vezetésével lefordultak hétfőn az amerikai technológiai papírok, a Nasdaq Composite 1,32 százalékkal esett pénteki záróértéke alá, de az S&P 500 is leadott 0,37 százalékot. Egyedül a Dow Jones emelkedett 0,29 százalékkal.

OTP
Megbotlott az OTP, lejtőre került a forint / Fotó: Budapesti Éréktőzsde / Budapesti Értéktőzse

A 16,4 százalékkal beeső SpaceX esetében a befektetőknél az verte ki a biztosítékot, hogy a tőzsdeújonc vállalat elindította első, fedezetlen, elsőbbségi kötvénykibocsátását, amelynek célja egy legalább 20 milliárd dolláros tőkebevonás volt. A hírre mintegy 220 milliárd dollárral csökkent a vállalat piaci értéke.

Megroggyant, nagyjából 5 százalékkal megcsúszott a Google-tulajdonos Alphabet árfolyama is, miután exodusszerűen hagyják ott a műszaki vezetői a cégcsoportot és nem mellesleg egy 80 milliárd dolláros tőkeemelésre is készül.

A főbb európai tőzsdeindexek kedden szintén mínuszban álltak a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, holott az Egyesült Államok és Irán a hírek szerint megállapodtak a 60 napon belüli  békekötéshez vezető tárgyalási ütemtervben. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szerint országa "teljes ellenőrzést" gyakorol a Hormuzi-szoros felett, az olaj korlátozások nélkül áramlik a kritikus vízi úton. 

Gazdasági szempontból a befektetők fókuszában a délelőttre várt legfrissebb európai BMI-jelentések állnak.

A BUX is beállt a sorba, a pesti börze vezető indexe 0,7 százalékkal csökkenve, 138 463 ponton rajtolt el, annak dacára, hogy délután az elemzői várakozások szerint kamatot vág az MNB.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények nagyjából 1,1 százalékkal, 44 410 forintra gyengültek. 

 OTP részvény
OTP részvény09:52:10
Árfolyam: 44 390 HUF -530 / -1,19 %
Forgalom: 1 038 356 630 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai eközben 3818 forinton stagnáltak. Ezzel a Mol kezdte a legjobban a napot, pedig egy reggeli közlemény szerint az MNB megbírságolta olajcéget. A Brent jegyzése 1,2 százalékkal, 77 dollár alá esett.

 MOL részvény
MOL részvény09:50:01
Árfolyam: 3 780 HUF -38 / -1,01 %
Forgalom: 175 297 014 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa 0,8 százalékkal, 11 760 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:48:43
Árfolyam: 11 840 HUF -20 / -0,17 %
Forgalom: 29 566 600 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei a rekordközeli  2780 forinton startoltak el, ez az árfolyam 0,1 százalékkal maradt el az előző esti záróártól.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:51:12
Árfolyam: 2 756 HUF -28 / -1,02 %
Forgalom: 6 753 818 144 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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Lejtőre került a forint, mintegy 0,4 százalékkal gyengült a hazai deviza. Az eurót 353,5 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

  

 

 

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