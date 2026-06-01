Új vásárlási lehetőség nyílhat az OTP részvényeinél, a Mol lélektani szintet ostromolhat
Az amerikai részvénypiacok május utolsó két hetében további rekordokat döntögettek, de a momentum lassulni kezdett. Az S&P 500 május végén 7365 pont körül járt, miután a hónap során több alkalommal is friss csúcsokat ért el, elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai vállalatok erős eredményei és a Federal Reserve várt kamatcsökkentési ciklusának várakozásai miatt. A Nasdaq még dinamikusabban teljesített, év elejétől számítva már több mint 11 százalékos pluszt ért el.
A piaci hangulat általánosan optimista, azonban a túlvett technikai indikátorok és a geopolitikai kockázatok (közel-keleti feszültségek, vámtárgyalások bizonytalansága) továbbra is volatilitást okozhatnak. Az európai piacok követik az amerikai trendet, de lassabb ütemben.
A DAX és a STOXX 600 indexek konszolidációs fázisban vannak, miután az EU–USA kereskedelmi tárgyalások lassítottak, és a német gazdasági kilátások gyengébbek a vártnál. A közép-európai régióban vegyes kép alakult ki: a BUX május 26-án 131 829 ponton zárt, ami közel 0,7 százalékos napi emelkedést jelentett, és az index továbbra is az 50 és 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodik, tehát a középtávú emelkedő trend folytatódik. A magyar részvénypiac fundamentumait továbbra is az OTP erős idei első negyedévi eredménye, a Mol osztalékfizetésének elhalasztása és a Richter vegyes üzleti hírei határozzák meg.
OTP Bank
Az OTP Bank részvényei májusban erős emelkedést produkáltak, az április végi 42 ezer forint körüli szintről 44 ezer forint fölé emelkedtek, majd konszolidációs fázisba léptek. Jelenleg az 50 napos átlagárfolyam felett tartózkodik. Az 1129,085 osztalék kifizetése a mai napon (2026. június. 1.) esedékes, ami a pénteki árakhoz képest mintegy 2,75 százalék osztalékhozamot jelent. Az osztalékszelvény leesése hathat az árfolyamra.
A technikai ábrán látható, hogy a részvény továbbra is mindkét mozgóátlag (MA50 és MA200) felett tartózkodik, ami strukturálisan bullish képet mutat, így várható, hogy kedvezőbb forgalmi hangulat visszatérte után újra megindul az árfolyam felfelé. A Bollinger-szalagok alsó sávjának közelében való kereskedés várhatóan a technikai korrekció vagy konszolidáció végét jelezheti, de az RSI-indikátor semleges. A MACD hisztogram lassulása megerősíti, hogy a vételi lendület mérséklődött, ezért itt is erősödik a fordulat lehetősége az osztalék hatását követően. Kulcstámaszszintek: 42 000–43 500 forint, kulcsellenállás: 46 000-48 000 forintsáv.
Az OTP idei első negyedéves eredménye továbbra is kiváló fundamentális alátámasztást nyújt (188 576 millió forintos konszolidált adózott eredmény). Kéthetes horizonton a 42 000–44 000 forintos sávban való konszolidáció a legvalószínűbb forgatókönyv, ahonnan új vásárlási lehetőség nyílhat. Ha a globális piacok folytatják az emelkedést, az 50 ezer forintos célár középtávon reális lehet.
Richter Gedeon
A Richter részvényei május végén konszolidációs fázisban voltak, a 12 450–12 600 forintos tartományban kereskedtek. A technikai ábra alapján a részvény áttörte a korábbi 11 875-ös ellenállást, és a 12 400-as szint környékén próbál stabilizálódni. Az MA50 és MA200 mozgóátlagok továbbra is támaszt jelentenek, az RSI semleges zónában mozog (45–55 között), ami kiegyensúlyozott vételi-eladói nyomást jelez. Az MACD hisztogram enyhén negatív, ami óvatos közeledést sugall. A Bollinger-szalagok közepes szélessége nem jelez jelentős kitörési potenciált rövid távon. A forgalom májusban átlag alatti volt, ami a befektetői bizonytalanságot tükrözi.
Az alapítványi osztalékfizetés elhalasztása továbbra is árnyalja a fundamentális képet, bár az elemzői konszenzus 12 500–13 000 forint körüli célárakat jelez középtávon. Kéthetes várakozás: a 12 400-as szint megtartása kulcsfontosságú, ha sikerül, a 12 800–13 000-es ellenállásszint lehet a következő célpont. Negatív forgatókönyvben a 11 875-ös korábbi ellenállás-mostani támasz újratesztelése következhet. Az osztalékhoz a tulajdonosi megfeleltetés június 3., míg a kifizetés június 11-től történik, ami hozzávetőleg 5,22 százalék osztalékhozam a mostani árhoz viszonyítva.
Mol Nyrt.
A Mol májusban vegyes teljesítményt nyújtott. Egy kritikus fundamentális esemény történt május 22-én: a Mol Petrokémia tiszaújvárosi telephelyén robbanás történt az Olefin-1 üzem újraindítása során, amelynek egy halálos áldozata és kilenc sérültje volt. A cég közleménye szerint Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a helyreállítás azonban hónapokig tarthat. A balesetre a Mol részvénye több mint 2 százalékos eséssel reagált. Az osztalékfizetés elhalasztásának híre áprilisban jelentős eladási nyomást generált a piacon. A legfrissebb technikai ábra alapján a Mol 3768–3870 forintos tartományban kereskedik, és a 50 napos mozgóátlag alá esett. Az RSI semleges-enyhén túladott zónában van (42–45), ami után, ha kilép lefelé ebből a sávból, vételi lehetőséget jelezhet középtávon. Az MACD negatív területen van, ami a trend megfordulásának korai jelei lehet. Az 50 és 200 napos mozgóátlag kereszteződése kritikus: ha az 50 napos az alá csúszik, az mélyebb korrekciót vetíthet előre. A támasz 3600–3750 forint, ellenállás 4000–4060 forint.
A globális olajár alakulása (OPEC+-döntések, geopolitikai feszültségek) továbbra is meghatározó. Kéthetes várakozás az lehet, ha a 3750-es támasz megtartja a részvényt, a 4000-es lélektani szint újra tesztelése következhet. Különösen, ha a kőolajár is emelkedik. Negatív forgatókönyvben a 3600-as szint tesztelése várható.
Magyar Telekom
A Magyar Telekom májusban stabil teljesítményt nyújtott. Az osztalékszelvény levágását követő ex-dividend gap zárása – mint arra a május 18-i cikkemben már rámutattam – gyorsan ment végbe. Az árfolyam nemcsak visszahódította az osztaléknak megfelelő rést, hanem újfent emelkedik. A részvény jelenleg 2630 fofrint körül kereskedik, ami az MA50 és MA200 felett van, tehát a trend továbbra is pozitív. Az RSI 62–65 közötti értékkel enyhén túlvett zónába került, ami rövid távú korrekciót vagy konszolidációt vetíthet előre. Az MACD pozitív, de a hisztogram lassulása óvatosságra int. A Bollinger-szalagok felső sávjának közelében való kereskedés szintén túlvett állapotban van. A forgalom átlagos az 50 napos volumen szerint. Kulcstámasz 2500–2550 forint, ellenállás 2700–2750 forint. Az elemzői konszenzus célárakat a legfrissebb revíziók alapján érdemes újraértékelni, mivel a részvény már jóval meghaladta a korábbi célárakat. Kéthetes várakozás, a konszolidáció a 2600–2650-ös forintsávban, felfelé a 2700-as ellenállás áttörése lehet a következő lépés, míg lefelé a 2500-as támasz jelenthet védelmet.