Újra az OTP állt az élre, a bank sajátrészvény-vásárlásai is fűtik az emelkedést

Az európai részvényindexek szerdán, a pesti börze zárása előtt vegyes képet mutattak, ám csupán minimális mértékben lengtek ki. Míg a DAX és a párizsi CAC40 csekély mínuszba csúszott, a brit FTSE 100 enyhén növekedett. Hasonló volt a helyzet a tengerentúlon is, míg a Dow kismértékben erősödött, az S&P 500 és a Nasdaq előző napi záróértéke alatt állt magyar idő szerint délután 5 előtt néhány perccel.

Újra az OTP állt az élre, a bank saját vásárlásai is fűtik az emelkedést / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

A befektetők az Atlanti-óceán mindkét partján már az új Fed-elnök, Kevin Warsh első kamatdöntésére várnak.

Bár a piacok nem számítanak az irányadó kamatláb változására, a fókusz Warsh nyilatkozataira összpontosulhat majd.

A piacok elsősorban azt szeretnék tudni, hogy a Fed független marad-e, vagy a Fehér Ház politikai befolyása növekedni fog

– véli Maximilian Wienke, az eToro brókercég piaci megfigyelője.

Warshnak döntenie kell az infláció elleni küzdelem és Donald Trump amerikai elnök alacsonyabb kamatlábak iránti követelése között

- tette hozzá.

Amennyiben pedig a nyilatkozatai kamatemelésre utalnak, vagy kitérőek lesznek, az - Wienke szerint - fokozhatja a befektetők idegességét.

A BÉT-en a kicsengetésre a BUX 0,1 százalékkal, 138 901 pontra emelkedett.