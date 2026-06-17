Újra az OTP állt az élre, a bank sajátrészvény-vásárlásai is fűtik az emelkedést
Az európai részvényindexek szerdán, a pesti börze zárása előtt vegyes képet mutattak, ám csupán minimális mértékben lengtek ki. Míg a DAX és a párizsi CAC40 csekély mínuszba csúszott, a brit FTSE 100 enyhén növekedett. Hasonló volt a helyzet a tengerentúlon is, míg a Dow kismértékben erősödött, az S&P 500 és a Nasdaq előző napi záróértéke alatt állt magyar idő szerint délután 5 előtt néhány perccel.
A befektetők az Atlanti-óceán mindkét partján már az új Fed-elnök, Kevin Warsh első kamatdöntésére várnak.
Bár a piacok nem számítanak az irányadó kamatláb változására, a fókusz Warsh nyilatkozataira összpontosulhat majd.
A piacok elsősorban azt szeretnék tudni, hogy a Fed független marad-e, vagy a Fehér Ház politikai befolyása növekedni fog
– véli Maximilian Wienke, az eToro brókercég piaci megfigyelője.
Warshnak döntenie kell az infláció elleni küzdelem és Donald Trump amerikai elnök alacsonyabb kamatlábak iránti követelése között
- tette hozzá.
Amennyiben pedig a nyilatkozatai kamatemelésre utalnak, vagy kitérőek lesznek, az - Wienke szerint - fokozhatja a befektetők idegességét.
A BÉT-en a kicsengetésre a BUX 0,1 százalékkal, 138 901 pontra emelkedett.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 22,8 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 1,4 százalékkal, 44 990 forintra nőtt. A legnagyobb magyar bank szerdán jelentette be, hogy saját részvényeinek aránya az összes részvényhez viszonyítva elérte az öt százalékot.
A Mol kurzusa viszont 2 százalékkal, 3810 forintra esett, pedig a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,9 százalékkal, 80,5 dollárra nőtt.
Szintén szerdai hír, hogy az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jéig meghosszabbította a Mol engedélyét, lehetővé téve, hogy a magyar olajvállalat tárgyalásokat folytasson a szerbiai, orosz tulajdonú NIS vállalat többségi részesedésének megvásárlásáról – jelentette szerdán a szerb Tanjug hírügynökség, amit szerda délelőtt közzétett tőzsdei bejelentésében a Mol hivatalosan is megerősített.
A Richter részvényei ugyancsak lefordultak, az árfolyam 0,9 százalékkal, 11 800 forintra esett.
A Magyar Telekom viszont 2730 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 1 százalékkal múlja felül előző napi záróárát.
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A forint ereje szerdán késő délután megbicsaklott, az euró jegyzése valamelyest 350 forint fölé emelkedett.