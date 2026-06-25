Végül megint az OTP nyert, de a Richter is remekelt

A Micron gyorsjelentése nyomán hatalmas lendülettel nyitottak csütörtökön az európai tőzsdék. A befektetőket megnyugtatták az AI-rali egyik kulcsszereplőjének vártnál messze jobb eredményei.

Végül megint az OTP nyert, de a Richter s remekelt / Fotó: Móricz Sabján Simon

További támogatást nyújtott a részvénypiacoknak, hogy az olajárak, akárcsak az elmúlt napokban, továbbra is csökkennek az iráni háború befejezésének reményében. Legutóbb mind az Egyesült Államok, mind Irán előrelépést jelzett a kezdeti tárgyalások után, bár a beszámolóik időnként eltérőek voltak.

Az azonban tény, hogy több olajszállító tartályhajó is áthaladhatott a Hormuzi-szoroson.

Aztán délután a Dow Jones is lendületesen nyitott, mivel a Fed által legjobban figyelt PCE-infláció adatai megfeleltek a várakozásoknak, sőt a havi mérőszám még kedvezőbben is alakult.

A pesti börze is újabb lendületet vett a délután folyamán. A BUX a kicsengetésre 0,6 százalékkal, 139 624 pontra emelkedett.