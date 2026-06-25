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Végül megint az OTP nyert, de a Richter is remekelt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvező nemzetközi hangulatban erősödött csütörtökön a BUX. A blue chipek közül az OTP szerepelt a legjobban, ám a Richter is sokat hozott részvényesei konyhájára.
Murányi Ernő
2026.06.25, 17:24
Frissítve: 2026.06.25, 17:30

A Micron gyorsjelentése nyomán hatalmas lendülettel nyitottak csütörtökön az európai tőzsdék. A befektetőket megnyugtatták az AI-rali egyik kulcsszereplőjének vártnál messze jobb eredményei.

OTP
Végül megint az OTP nyert, de a Richter s remekelt / Fotó: Móricz Sabján Simon

További támogatást nyújtott a részvénypiacoknak, hogy az olajárak, akárcsak az elmúlt napokban, továbbra is csökkennek az iráni háború befejezésének reményében. Legutóbb mind az Egyesült Államok, mind Irán előrelépést jelzett a kezdeti tárgyalások után, bár a beszámolóik időnként eltérőek voltak. 

Az azonban tény, hogy több olajszállító tartályhajó is áthaladhatott a Hormuzi-szoroson.

Aztán délután a Dow Jones is lendületesen nyitott, mivel a Fed által legjobban figyelt PCE-infláció adatai megfeleltek a várakozásoknak, sőt a havi mérőszám még kedvezőbben is alakult.

A pesti börze is újabb lendületet vett a délután folyamán. A BUX a kicsengetésre  0,6 százalékkal, 139 624 pontra emelkedett.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 36,2 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 1,5 százalékkal, 45 970 forintra száguldott. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 970 HUF 0 / +1,48 %
Forgalom: 24 557 094 990 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 0,6 százalékkal, 3648 forintra esett, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 75 dollár alatt ragadt.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 648 HUF 0 / -0,6 %
Forgalom: 4 247 250 228 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényárfolyama 1,2 százalékkal, 12 140 forintra nőtt. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 140 HUF 0 / +1,17 %
Forgalom: 4 407 892 360 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2692 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 1,5 százalékkal múlta alul szerdai pénteki záróárát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 692 HUF 0 / -1,46 %
Forgalom: 2 462 863 820 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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 A forint kurzusa ismét erősödött. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 354,4 forintra csökkent.

 

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