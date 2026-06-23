Egyre bátrabb befektetők a magyarok, de a többség retteg a pénzügyi kockázatvállalásról
Ellentmondásos képet fest a magyar lakosság pénzügyi hozzáállásról az Ipsos és az XTB közös, reprezentatív kutatása. Miközben a magyarok kevesebb mint harmada (32 százaléka) rendelkezik valamilyen befektetéssel, sokan továbbra is bizonytalanul tekintenek hosszú távú pénzügyi jövőjükre.
A legnépszerűbb befektetési forma Magyarországon továbbra is az állampapír, az 50 százalék választja ezt. A felmérés szerint a befektetést választók 51 százaléka továbbra is a bankokon keresztül intézi ügyeit, amiben nagy szerepet játszik azt, hogy a bankokat ismerjük legjobban, ezért nagyobb a bizalom irántuk, mint a többi szereplő iránt. A lakossági befektetők 28 százaléka választ valamilyen befektetési applikációt, 19 százalék pedig pénzügyi tanácsadó segítségét kéri. A válaszadóknak azonban mindössze 40 százalék tartja biztonságosnak az online kerekedési platformokat, a tendencia azonban emelkedik.
Érdekesség, hogy a magyarok 41 százaléka tartja magát tájékozottnak a befektetések iránt, vagyis többen, mint akik tényleg befektetnek. Az ugyanakkor nagyon változó, hogy honnan tájékozódunk a befektetések előtt:
- 36 százalék valamilyen sajtótermékből, hírportálról gyűjti be az információkat
- 22 százalék valamilyen pénzügyi tanácsadótól kér segítséget,
- 20 százalék pedig a különböző kereskedési platformokon, azok edukációs tartalmain informálódik.
- Ugyanakkor a lakosság 16 százaléka a közösségi médiában (Facebook, TikTok) tájékozódik a befektetésekkel kapcsolatban is, vagyis olyan helyről gyűjti be az információkat, amit érdemes lenne fenntartásokkal kezelni, és amely nem is feltétlenül biztonságos.
A kutatás szerint a befektetési kedv növeléséhez önmagában nem elég több információt adni. A bizalom, a hozzáférhetőség és a gyakorlati eszközök egyaránt kulcsfontosságúak ahhoz, hogy az emberek magabiztosabban tekintsenek pénzügyi jövőjükre.
Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője ismertette azt is, hogy az XTB platformjain a legnépszerűbb (legtöbb befektető által választott) részvények és ETF-ek az alábbiak:
- Nvidia
- Apple
- Tesla
- Microsoft
- AMD
- SpaceX
A pénzügyi edukáció kulcsfontosságú
A kutatás bemutatását követő kerekasztal-beszélgetésen Szitás Lóránt kiemelte, hogy egy befektetés esetében érdemes mindig megfontolt, átgondolt döntéseket kell hozni, kerülni kell a pánikdöntéseket.
Fuller Bianka pszichológus elmondta, hogy az emberek többsége racionálisnak tartja magát, ugyanakkor számos döntésünk ennek ellenére érzelemvezérelt. A gyors gondolkodásnál, a gyors döntéseknél gyakran az érzelmek befolyásolják a döntéseket, a lassú gondolkodás esetén sokkal inkább a racionális döntések érvényesülnek.
Imre Ádám, a MoneyVlog pénzügyi tanácsadó csatorna tulajdonosa felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években a magas kamatkörnyezet nem támogatta a kockázatosabb befektetéseket, a magas állampapírkamatok miatt sokan ebben az irányban gondolkodtak. Ráadásul az elmúlt évek gazdasági válságai és szabályozási döntései miatt nem alakult ki erős bizalom a pénzügyi rendszer iránt, emiatt sokan nem is mernek nagyot kockáztatni.
Szitás Lóránt szerint az emberek többsége jobban fél attól, hogy elveszíti a pénzét, minta amennyire bízik abban, hogy kamatoztatni tudja azt. A többség még mindig úgy szocializálódik, hogy a biztonság az elsődlegesanyagi szinten is. Azonban a világ kinyílt, egyre több a lehetőség, egyre inkább elérhető a pénzügyi edukáció, így könnyen begyűjthetjük azt a információs, ami egy esetleges kockázatvállalás szempontjából hasznos.