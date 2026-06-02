Céláremelésre pattant a Telekom, szerb hírekre éledt fel a Mol, s a forint is visszalendült az erős oldalra
A BUX 136 035 ponton zárt, bő másfél százalékos pluszban. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé felülteljesítette a német DAX indexet, és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint visszalendült az erős oldalra.
Amerikában megtorpantak az indexek
Haloványan nyitottak a vezető indexek a tengerentúlon:
- a széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott,
- a technológiai fókuszú Nasdaq Composite árnyalatnyi pluszban keresi az irányt,
- a klasszikus Dow Jones ipari átlag enyhe mínuszba csúszott.
A befektetők azt mérlegelik, hogy a mesterséges intelligencia felhajtó ereje vagy az iráni konfliktus nyomasztó terhe képvisel nagyobb súlyt.
Pesti parkett: pattant a Telekom és az OTP
Az OTP 41 800 forinton zárt, ami bő 2 százalékos emelkedés.
A hosszú ideje húzódó
Mol–NIS-tárgyalások kapcsán megszólalt Sinisa Mali,
Szerbia első miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere, aki szerint előrelépés történt a tárgyalásokon, a Mol válaszát holnapra várják.
A Mol 3966 forinton zárt, bő 1 százalékos pluszban.
A Richter 12 560 forinton zárt, vagyis a nap végére visszatért a startvonalhoz a jegyzés.
A Telekomot céláremelések támogatták: ezúttal a cseh Patria Finance emelte 3 ezer forint fölé a célárat 12 havi horizonton.
A Magyar Telekom 2748 forintig jutott, ami bő 3 százalékos plusz.
A politikai papírok közül pattant az Opus és a 4iG.
Visszalendült az erős oldalra a forint
Bár a tegnapi kereskedésben a 355-ös szint felett zárt az euró-forint jegyzése, még nem dőlt el, hogy megkapaszkodik-e a kurzus.
- Ha igen, akkor folytatódhat a korrekció a 360-as, rendkívül erős ellenállási szint irányába, de előtte még 358,50-nál adódik egy gyengébb akadály.
- Alul változatlanul 350-nél látható fontos támasz.
Ma egész nap egy szűk sávban kereskedtek az euró-forinttal: 354,4 és 355,1 között.
A kurzus végül 354,7 közelében zárt, vagyis
visszatért az áttört technikai szint alá.