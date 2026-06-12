Frissen pattantak a blue chipek, külön utakon a politikai papírok, bivalyerős a forint
A BUX 135 240 pont közelében nyitott, közel másfél százalékot pattanva. A pesti parkettre is átragadt a nemzetközi hangulat. Az euró már 353 forint közelében jár.
Trump bolondította a tőzsdéket
Donald Trump elnök amerikai idő szerint reggel még Irán elleni csapásokról beszélt, amire nem reagáltak érdemben a piacok, de a csapások elhalasztásáról szóló későbbi bejelentésre nagyot pattantak az amerikai indexek.
Este Amerikában örültek a légicsapások elhalasztásának
- a széles piaci S&P 500 közel 2 százalékot pattant,
- a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 3 százalékot,
- és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is majd 2 százalékot emelkedett.
Vételre ajánlják a frissen tőzsdére vezetett SpaceX részvényt:
- a New Street Research elemzője, Pierre Ferragu szerint a 12 havi célárfolyam 165 dollár.
- Az Oppenheimer elemzője, Timothy Horan ugyancsak vételre ajánlja a vállalat részvényeit 190 dolláros célár mellett.
Az Equilor befektetői hírlevele felhívja a figyelmet:
a két célár átlagából számított értékelés a 2030-as becsült üzemi profit 38-szorosának felel meg, szemben az összehasonlítási alapnak tekintett Alphabet 13-szoros szorzójával.
A SpaceX 75 milliárd dollárt gyűjtött a világ valaha volt legnagyobb IPO-ján, így 1,78 ezer milliárd dolláros értékelésen kerül a Nasdaq-ra. A befektetői érdeklődés söprő erejű volt: a kínált részvénymennyiség több mint háromszorosára érkeztek megbízások, a lakossági befektetők önmagukban több mint 100 milliárd dolláros vételi igényt nyújtottak be.
Hajnalban Ázsiában tomboltak az indexek
- bő 5 százalékot pattanó koreai Kospi index,
- majd 3 százalékot emelkedett a japán Nikkei,
- bő másfél százalékkal került feljebb a kissé lemaradó, hongkongi Hang Seng,
- de még a kontinentális kínai Sanghaj Composite is kapaszkodott közel másfél százalékot.
A határidős árazások alapján Európában 1,4-1,7 százalékos emelkedéssel kezdődhet a kereskedés.
Pesti parkett: frissen pattantak a blue chipek
Az OTP 41 790 forintról stratol, bő 2 százalékos pluszban.
A Mol 3 960 forintról indított, ami háromnegyed százalékos plusz.
Célárcsökkentés:
- a Jefferies 15 095 forintról 14 759 forintra csökkentette a Richter célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.
A Richter 11 850 forintról startolt, bő másfél százalékos pluszban.
A Magyar Telekom 2 720 forintról indult, ami bő 1 százalékos emelkedés.
Külön utakon járnak a politikai papírok:
- a 4iG 2,5 százalékot pattant,
- az Opus bő 1 százalékot csúszott.
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Bivalyerősen kezdett a forint
Miután napokig horgonyzott a magyar deviza, a tegnap esti kedvező iráni hírek nyomán már illikvid piacon 355 alá süllyedt az euró-forint.
A technikai kép alapján
a 355 egy meghatározó szint,
- mely napokon át támaszként szolgált,
- immár ismét ellenállásként üzemel.
A következő támaszok 353-nál, majd 350-nél húzódnak a grafikonon.
Akurzus tőzsdenyitás előtt 353,4 közelében mozgott.