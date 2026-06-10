Irányt keres a BUX, a Richter alig reagált a testsúlycsökkentő hírre, a forint lehorgonyzott
A BUX 133 685 pont közelében nyitott. A pesti parkett vezető indexe minimális pluszban keresi az irányt. A forint lehorgonyzott egy erős támasznál.
Beadták a részvényeket Ázsiában
Napon belüli esés után vegyesen zártak az indexek Amerikában:
- a széles piaci S&P 500 negyed százalékot csúszott,
- a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 1 százalékot esett,
- míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális pluszba kapaszkodott.
Borongós hajnal Ázsiában:
- a japán Nikkei közel 2 százalékot zuhant,
- a hongkongi Hang Seng majd 1 százalékot esett,
- a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig háromnegyed százalékot csúszott.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek enyhe csökkenéssel indíthatják a kereskedést.
Pesti parkett: óvatos iránykeresés
Az OTP 40 350 forintnál keresi az irányt.
A Mol 3916 forintról startolt, ami kétharmad százalékos plusz.
A Richter és a Hetero globális együttműködési megállapodást írt alá a szemaglutid injekció (Ozempic® generikuma)
- közös fejlesztésére,
- törzskönyvezésére,
- kereskedelmi forgalmazására.
A Richter 11 820 forintról indította a napot, minimális mínuszba csúszva, majd egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott.
Az MBH Bank
- 2047 forintról 2384 forintra emelte a Telekom célárfolyamát,
- az ajánlás változatlanul semleges.
A Magyar Telekom 2724 forintról startolt, ami félszázalékos csúszás.
A politikai papírok csúsznak:
- a 4iG fél százalékot,
- az Opus háromnegyed százalékot.
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Lehorgonyzott az euró-forint
Napok óta a korábban áttört 355-ös szinttel birkózik az euró-forint árfolyam. Bár tegnap napon belül nagyobb mozgásokat láthattunk, de érdemben nem távolodott el ettől a támasztól a jegyzés:
- a piac most kiemelten figyeli a 355-ös támasz sorsát,
- míg felül 358,50-nál látható erősebb ellenállási szint.
Nyitás előtt 355,9 alól 355,2 közelébe süllyedt a kurzus.
Meglepetést okozott a májusi infláció: áprilishoz képest stagnáltak az árak, éves bázison pedig mindössze 1,8 százalékos volt a fogyasztói áremelkedés. Az Equilor elemzői úgy vélik:
Az alacsony inflációs adattal megnyílt a lehetőség a kamatvágás előtt, melyre már a június 23-i kamatdöntő ülésen is sor kerülhet.
Az idei évben összesen 50–75 bázispontos kamatcsökkentés jöhet a piaci árazások alapján.