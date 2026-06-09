Menetelnek a blue chipek, szétváltak a politikai papírok, birkózik a forint

Szétváltak a politikai papírok:

a 4iG közel 3 százalékot pattant,

az Opus majd 3 százalékot szakadt.

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Erős oldalon birkózik a forint

Tegnap a 355-ös szint felett zárt az euró-forint árfolyama. De nem távolodott el komolyabban ettől a fontos technikai szinttől.

Rövid távú ellenállás 358,50-nél látható a grafikonon.

Kedden nyitás előtt 355 alá szúrt az euró-forint.

Majd 355 közelében nyitott. Továbbra is ezzel a támasz/ellenállással birkózik a jegyzés.