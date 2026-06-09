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Menetelnek a blue chipek, szétváltak a politikai papírok, birkózik a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felfelé indultak a hazai blue chipek. A pesti parkettre is beszökött a hajnali ázsiai csiprali hangulata. A politikai papírok útjai elváltak: pattant a 4ig, szakadt az Opus. Míg a forint továbbra is az erős oldalon birkózik.
2026.06.09, 09:15

A BUX 134 221 pontról startolt, ami bő egyharmad százalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe tegnap minimális pluszban zárt, úgy tűnik, ma rátesz egy lapáttal. Az euró-forint a 355-ös szinttel birkózik. 

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Csiprali fűti a hangulatot Ázsiában 

 

Vegyesen zártak a tőzsdeindexek Amerikában

  • a széles piaci S&P 500 egyharmad százalékot emelkedett,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel 1 százalékot ment, 
  • míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális mínuszba csúszott.

 

Hajnalban Ázsiában:

  • szűk 2 százalékot pattant a japán Nikkei,
  • enyhe pluszba kapaszkodott a hongkongi Hang Seng,
  • bő 1 százalékot ment a kontinentális kínai Sanghaj Composite.

Európában a határidős árazások alapján enyhe csökkenéssel kezdődheta kereskedés.

A Nikkei több forrásból is úgy értesült, hogy 

Japánban 25 bázispontos kamatemelésről dönthetnek június közepén,

 ezt a piaci várakozások is alátámasztják, jelenleg 96 százalékos eséllyel árazzák a lépést. 

Pesti parkett: jól indult a nap

Az OTP 40 750 forinton nyitott , szűk 1 százalékos pluszban.

 OTP részvény
OTP részvény09:25:19
Árfolyam: 40 620 HUF +250 / +0,62 %
Forgalom: 767 041 590 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 4 ezer forint alól indult, szűk egyharmad százalékos pluszban.

 MOL részvény
MOL részvény09:25:18
Árfolyam: 3 954 HUF +18 / +0,46 %
Forgalom: 101 250 216 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 12 200 forintról startolt, ami fél százalékos emelkedés.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:25:20
Árfolyam: 12 140 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 92 157 850 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2 672 forinton nyitott, bő háromnegyed százalékos pluszban.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:21:58
Árfolyam: 2 664 HUF +14 / +0,53 %
Forgalom: 29 463 334 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Szétváltak a politikai papírok:

  • a 4iG közel 3 százalékot pattant,
  • az Opus majd 3 százalékot szakadt.

 

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Erős oldalon birkózik a forint 

Tegnap a 355-ös szint felett zárt az euró-forint árfolyama. De nem távolodott el komolyabban ettől a fontos technikai szinttől. 

Rövid távú ellenállás 358,50-nél látható a grafikonon.

Kedden nyitás előtt 355 alá szúrt az euró-forint.

Majd 355 közelében nyitott. Továbbra is ezzel a támasz/ellenállással birkózik a jegyzés.

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Többletes volt a magyar költségvetés májusban:

  • az idei évben felhalmozott költségvetési hiány 3 849,8 milliárd forintról 3 806,3 milliárd forintra csökkent, a többlet 43,5 milliárd forint volt az előző hónapban.

Befékezett az infláció a KSH szerint:

  • májusban mindössze 1,8 százalék volt az éves infláció Magyarországon, ami újabb jelentős lassulást jelent az áprilisi 2,1 százalék után. 
  • Havi alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés: miközben az élelmiszerek ára csökkent, a maginfláció pedig 2 százalékra mérséklődött.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu