Menetelnek a blue chipek, szétváltak a politikai papírok, birkózik a forint
A BUX 134 221 pontról startolt, ami bő egyharmad százalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe tegnap minimális pluszban zárt, úgy tűnik, ma rátesz egy lapáttal. Az euró-forint a 355-ös szinttel birkózik.
Csiprali fűti a hangulatot Ázsiában
Vegyesen zártak a tőzsdeindexek Amerikában
- a széles piaci S&P 500 egyharmad százalékot emelkedett,
- a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel 1 százalékot ment,
- míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális mínuszba csúszott.
Hajnalban Ázsiában:
- szűk 2 százalékot pattant a japán Nikkei,
- enyhe pluszba kapaszkodott a hongkongi Hang Seng,
- bő 1 százalékot ment a kontinentális kínai Sanghaj Composite.
Európában a határidős árazások alapján enyhe csökkenéssel kezdődheta kereskedés.
A Nikkei több forrásból is úgy értesült, hogy
Japánban 25 bázispontos kamatemelésről dönthetnek június közepén,
ezt a piaci várakozások is alátámasztják, jelenleg 96 százalékos eséllyel árazzák a lépést.
Pesti parkett: jól indult a nap
Az OTP 40 750 forinton nyitott , szűk 1 százalékos pluszban.
A Mol 4 ezer forint alól indult, szűk egyharmad százalékos pluszban.
A Richter 12 200 forintról startolt, ami fél százalékos emelkedés.
A Magyar Telekom 2 672 forinton nyitott, bő háromnegyed százalékos pluszban.
Szétváltak a politikai papírok:
- a 4iG közel 3 százalékot pattant,
- az Opus majd 3 százalékot szakadt.
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Erős oldalon birkózik a forint
Tegnap a 355-ös szint felett zárt az euró-forint árfolyama. De nem távolodott el komolyabban ettől a fontos technikai szinttől.
Rövid távú ellenállás 358,50-nél látható a grafikonon.
Kedden nyitás előtt 355 alá szúrt az euró-forint.
Majd 355 közelében nyitott. Továbbra is ezzel a támasz/ellenállással birkózik a jegyzés.
Többletes volt a magyar költségvetés májusban:
- az idei évben felhalmozott költségvetési hiány 3 849,8 milliárd forintról 3 806,3 milliárd forintra csökkent, a többlet 43,5 milliárd forint volt az előző hónapban.
Befékezett az infláció a KSH szerint:
- májusban mindössze 1,8 százalék volt az éves infláció Magyarországon, ami újabb jelentős lassulást jelent az áprilisi 2,1 százalék után.
- Havi alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés: miközben az élelmiszerek ára csökkent, a maginfláció pedig 2 százalékra mérséklődött.