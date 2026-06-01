Pattant a 4iG, felfelé indult a BUX, bivalyerősen ébredt a forint
A BUX 135 216 pontról startolt, közel félszázalékos pluszban. A pesti parkett vezető indexe ezzel folytatja a pénteki emelkedést. A forint ma reggel is bivalyerős.
Tőzsderali Koreában és Japánban
Rekordra futott pénteken Amerikában
- a széles piaci S&P 500,
- a technológiai fókuszú Nasdaq Composite
- és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is.
Vasárnap este adta hírül
a Tasnim hírügynökség, iráni kormányzati forrásra hivatkozva, hogy Teherán nem fogadta el Donald Trump feltételeit, s kiegészítik a tervezetet a saját javaslataikkal.
Hétfőn hajnalban Ázsiában:
- Rekordot döntött a bő 3 százalékot pattanó koreai Kospi index,
- új csúcsra futott a japán Nikkei, mely közel 1 százalékot emelkedett,
- kissé lemaradt, de pluszba kapaszkodott a hongkongi Hang Seng,
- minimális mínuszba csúszott a kontinentális kínai Sanghaj Composite.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek enyhe emelkedéssel indíthatják a hétfői kereskedést.
Pesti parkett: van még lendület a magyar papírokban
Az OTP 41 780 forinton startolt, ami félszázalékos plusz.
A Mol 3864 forinton kezdett, negyedszázalékos pluszban.
A Richter 12 760 forintról indított, ez kétharmad százalékos csúszás.
A Magyar Telekom átaludta a tőzsdenyitást, majd 2640 forinton, fél százalékot emelkedve startolt.
A politikai papírok közül csaknem 4 százalékot pattant a 4iG.
Bivalyerősen kezdett a forint
Továbbra is a 355-ös szint alatt az euró-forint árfolyama.
- A következő meghatározó technikai támasz 350-nél húzódik a grafikonon,
- míg a 355-ös szint rövid távú ellenállást képez.
Hétfőn reggel nyitás előtt 353,5 mellé is leszúrt a jegyzés, majd 354 közelében nyitott.
Hangulatjavító hírek
Pénteken politikai megállapodás született az uniós források felszabadításáról:
- Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök bejelentették, hogy összesen 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás felszabadítására nyílhat lehetőség, mely a helyreállítási alap forrásait és kohéziós forrásokat is tartalmaz.
- Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy a jogállamisági lépéseket augusztus végéig be kell fejezni, a jogalkotási folyamatot addig le kell zárni.
Nem változtatott az S&P Magyarország adósbesorolásán.
- Pénteken piaczárás után tette közzé a hitelminősítő a felülvizsgálat eredményét.
- Az osztályzat nem változott, továbbra is BBB mínusz negatív kilátással.
- Az idei évben legalább 6,5 százalékos költségvetési hiányt várnak.