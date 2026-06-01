Pattant a 4iG, felfelé indult a BUX, bivalyerősen ébredt a forint

Ázsiai rekordok után a hazai blue chipek is felfelé kapaszkodnak. Csak a Mol maradt le kissé. A politikai papírok közül a 4iG nagyot pattant reggel. A devizapiacon továbbra is mindenki forintot akar venni.
Faragó József
2026.06.01, 09:14
Frissítve: 2026.06.01, 10:04

A BUX 135 216 pontról startolt, közel félszázalékos pluszban. A pesti parkett vezető indexe ezzel folytatja a pénteki emelkedést. A forint ma reggel is bivalyerős.

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Tőzsderali Koreában és Japánban

Rekordra futott pénteken Amerikában

  • a széles piaci S&P 500,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 
  • és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is.

Vasárnap este adta hírül 

a Tasnim hírügynökség, iráni kormányzati forrásra hivatkozva, hogy Teherán nem fogadta el Donald Trump feltételeit, s kiegészítik a tervezetet a saját javaslataikkal. 

Hétfőn hajnalban Ázsiában:

  • Rekordot döntött a bő 3 százalékot pattanó koreai Kospi index, 
  • új csúcsra futott a japán Nikkei, mely közel 1 százalékot emelkedett,
  • kissé lemaradt, de pluszba kapaszkodott a hongkongi Hang Seng,
  • minimális mínuszba csúszott a kontinentális kínai Sanghaj Composite.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek enyhe emelkedéssel indíthatják a hétfői kereskedést.

Pesti parkett: van még lendület a magyar papírokban

Az OTP 41 780 forinton startolt, ami félszázalékos plusz.

A Mol 3864 forinton kezdett, negyedszázalékos pluszban.

A Richter 12 760 forintról indított, ez kétharmad százalékos csúszás.

A Magyar Telekom átaludta a tőzsdenyitást, majd 2640 forinton, fél százalékot emelkedve startolt. 

A politikai papírok közül csaknem 4 százalékot pattant a 4iG.

 Bivalyerősen kezdett a forint 

Továbbra is a 355-ös szint alatt az euró-forint árfolyama. 

  • A következő meghatározó technikai támasz 350-nél húzódik a grafikonon,
  • míg a 355-ös szint rövid távú ellenállást képez.

Hétfőn reggel nyitás előtt 353,5 mellé is leszúrt a jegyzés, majd 354 közelében nyitott.

Hangulatjavító hírek 

Pénteken politikai megállapodás született az uniós források felszabadításáról:

  • Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök bejelentették, hogy összesen 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás felszabadítására nyílhat lehetőség, mely a helyreállítási alap forrásait és kohéziós forrásokat is tartalmaz. 
  • Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy a jogállamisági lépéseket augusztus végéig be kell fejezni, a jogalkotási folyamatot addig le kell zárni. 

Nem változtatott az S&P Magyarország adósbesorolásán.

  •  Pénteken piaczárás után tette közzé a hitelminősítő a felülvizsgálat eredményét.
  •  Az osztályzat nem változott, továbbra is BBB mínusz negatív kilátással. 
  • Az idei évben legalább 6,5 százalékos költségvetési hiányt várnak. 

