Porsche: drasztikus lépést jelentett be a patinás sportkocsigyártó, több modelljét is kivégzi
Karcsúsítja modellkínálatát és elmélyíti az együttműködést a Volkswagen csoporton belül a Porsche, hogy feljebb srófolja az amerikai vámok és a gyenge kínai kereslet által megtépázott haszonkulcsait – írja a Bloomberg.
Kedden tárják a részvényesek elé a Porsche megújulási tervét
Az új vezérigazgató, Michael Leiters a Porsche keddi éves közgyűlésén tárja a részvényesek elé megújulást célzó receptjét, hogy hogyan kívánja egyszerűsíteni és korszerűsíteni az autógyártó portfólióját az üzemi árrés növelése érdekében.
A Porsche jelenleg hat fő modell mintegy 85 változatát kínálja a weboldala szerint. Ezek közé tartozik a Taycan elektromos jármű több változata is, mint például a Sport Turismo kombi és a robusztusabb Cross Turismo.
Portfóliónk túl összetetté vált – még a versenytársainkhoz képest is
– mondta Leiters, aki januárban vette át a pozíciót – áll a vezérigazgató előkészített írásos anyagában.
Leiters hozzáteszi, hogy a Porsche eközben fokozza az együttműködést a VW–csoport többi tagjával is a fejlesztési költségek csökkentése érdekében.
Ha kevesebb modell versenyez egymással, az jelentős hatással lesz a tőkehatékonyságunkra
– emeli ki.
Lépéskényszerbe került a sportkocsigyártó
A Porsche lépéskényszerbe került, mivel kínai eladásai meredeken zuhannak, és az amerikai vámemelés is jócskán megcsapolta bevételeit. A múlt héten a csökkenő keresletre és a növekvő geopolitikai nyomásra tekintettel a BMW 1 százalékra csökkentette autóipari haszonkulcs–előrejelzését, ami rávilágít a német luxusautó–szektor helyzetére.
A Porsche azért még nem itt jár, ám 5,5–7,5 százalék közötti árbevétel–arányos üzemi árrése messze elmarad a márkánál korábban megszokotthoz kétszámjegyű haszonkulcsoktól.
Márpedig a Porsche gyengélkedése visszahúzza az egész Volkswagen–csoportot is. A sportkocsigyártó ugyanis hagyományosan a VW egyik legjobban pörgő profitmotorja, amely eddig segített ellensúlyozni a tömegautógyártás alacsonyabb hozamát.
Egyebek között emiatt kellett Oliver Bluménak, a Volkswagen vezérigazgatójának visszalépnie a Porsche vezetésétől, hogy Európa legnagyobb autógyártójának átfogó szerkezetátalakítására összpontosíthasson.
Leiters mindamellett további költségcsökkentéseket is előkészített, s már tárgyalásokat is folytatott a következő ilyen programról a munkavállalói szervezetekkel – nyilatkozta a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak.
A McLaren Automotive Ltd.–től érkezett topmenedzser elárulta, hogy megállapodásra akar jutni a munkavállalókkal még a júliusi gyári ünnepség előtt.
Az új intézkedések a Bloomberg szerint a korábbi, 2029–ig mintegy 3900 álláshely megszüntetésével járó terveken felül fognak megvalósulni. A vezérigazgató várhatóan egy ősszel esedékes tőkepiaci napon ismerteti majd az átfogó stratégiát, hogy meggyőzze a befektetőket: a Porsche képes helyreállítani a magas nyereséget.
A vállalat várhatóan nagyobb hangsúlyt fektet majd a magasabb haszonkulcsú modellekre és egy fegyelmezettebb termékstratégiát követ, miután éveken keresztül folyamatosan bővítette kínálatát.
Telibe találta a Porschét a kínai visszaesés
A Porschét telibe találta a kínai visszaesés, ahol
- a helyi gyártók fokozták a versenyt,
- és csökkentették a külföldi luxusmárkák árképzési erejét.
Amellett betettek vállalatnak az új amerikai vámtarifák is, amelyek megnehezítették legnagyobb egységes piacára irányuló exportját.
Leiters szerint a vállalat célja, hogy a Porschét fókuszáltabbá és hatékonyabbá tegye anélkül, hogy a márka vonzerejét csökkentené. A belső átfedések csökkentése pedig segíthet felszabadítani az erőforrásokat a nagyobb haszonkulccsal értékesíthető járművek és technológiák számára.
A Porsche részvényei a keddi általános lefordulás közepette 0,7 százalékkal, 48,27 euróra drágultak kedden délelőtt, év eleje óta pedig 5,6 százalékkal erősödtek.
A cég papírjait tartásra ajánlja az LSEG elemzői konszenzusa, mediáncélára pedig 42 euró. Ugyanakkor az utóbbi időben két elemző is – a svájci UBS és az amerikai Goldman Sachs – 59–60 eurós célárat adott a Porschéra.