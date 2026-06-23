Porsche: drasztikus lépést jelentett be a patinás sportkocsigyártó, több modelljét is kivégzi

Karcsúsítja modellkínálatát és elmélyíti az együttműködést a Volkswagen csoporton belül a Porsche, hogy feljebb srófolja az amerikai vámok és a gyenge kínai kereslet által megtépázott haszonkulcsait – írja a Bloomberg.

További "költségcsökkentésekre" is készül a Porsche / Fotó: Krisztian Bocsi

Kedden tárják a részvényesek elé a Porsche megújulási tervét

Az új vezérigazgató, Michael Leiters a Porsche keddi éves közgyűlésén tárja a részvényesek elé megújulást célzó receptjét, hogy hogyan kívánja egyszerűsíteni és korszerűsíteni az autógyártó portfólióját az üzemi árrés növelése érdekében.

A Porsche jelenleg hat fő modell mintegy 85 változatát kínálja a weboldala szerint. Ezek közé tartozik a Taycan elektromos jármű több változata is, mint például a Sport Turismo kombi és a robusztusabb Cross Turismo.

Portfóliónk túl összetetté vált – még a versenytársainkhoz képest is

– mondta Leiters, aki januárban vette át a pozíciót – áll a vezérigazgató előkészített írásos anyagában.

Leiters hozzáteszi, hogy a Porsche eközben fokozza az együttműködést a VW–csoport többi tagjával is a fejlesztési költségek csökkentése érdekében.

Ha kevesebb modell versenyez egymással, az jelentős hatással lesz a tőkehatékonyságunkra

– emeli ki.

Lépéskényszerbe került a sportkocsigyártó

A Porsche lépéskényszerbe került, mivel kínai eladásai meredeken zuhannak, és az amerikai vámemelés is jócskán megcsapolta bevételeit. A múlt héten a csökkenő keresletre és a növekvő geopolitikai nyomásra tekintettel a BMW 1 százalékra csökkentette autóipari haszonkulcs–előrejelzését, ami rávilágít a német luxusautó–szektor helyzetére.

A Porsche azért még nem itt jár, ám 5,5–7,5 százalék közötti árbevétel–arányos üzemi árrése messze elmarad a márkánál korábban megszokotthoz kétszámjegyű haszonkulcsoktól.

Márpedig a Porsche gyengélkedése visszahúzza az egész Volkswagen–csoportot is. A sportkocsigyártó ugyanis hagyományosan a VW egyik legjobban pörgő profitmotorja, amely eddig segített ellensúlyozni a tömegautógyártás alacsonyabb hozamát.

Egyebek között emiatt kellett Oliver Bluménak, a Volkswagen vezérigazgatójának visszalépnie a Porsche vezetésétől, hogy Európa legnagyobb autógyártójának átfogó szerkezetátalakítására összpontosíthasson.