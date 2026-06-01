XIV. Leó pápa
Még a pápának is feltűnt, hogy soha nem látott mértékben megbillent a piac

A múlt század ötvenes évei óta nem volt ilyen jó dolguk a tőkéseknek Amerikában, míg a munkavállalók utoljára a negyvenes években kaptak ilyen aránytalanul keveset. A profit és bér tömege közti aránytalanságra figyelmeztet egy friss pápai enciklika. Bár a mesterséges intelligencia is ludas a történelmi szakadék kialakulásában, de a trend nem most kezdődött.
Faragó József
2026.06.01, 05:32

Rekordmértékűre tágult a távolság az amerikai munkavállalók jövedelme és a vállalatok profitja között. Amíg a munkavállalók javadalma a bruttó hazai jövedelem 51 százalékára esett vissza, ami a legalacsonyabb érték 1947 kezdete óta, addig a profit részesedése 12,1 százalékra nőtt, ami a legmagasabb érték 1950 óta. A statisztika magyarázatot ad arra, hogy miért ünnepel a tőzsde, s miért szoronganak a bérből, fizetésből élők.

Nem a mesterséges intelligenciával kezdődött a profit elszakadása a bértömegtől / Fotó: Taris Tonsa

Sosem látott előnyben a profit

Az amerikai munkavállalók javadalmazása – a bérek és juttatások – az idei első három hónapban 0,8 százalékkal nőtt a negyedév per negyedéve alapon. Míg a hazai vállalatok nyeresége 2,7 százalékkal emelkedett az Egyesült Államokban azonos bázison és horizonton.

Az immár historikus szakadék részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fellendüléssel magyarázható. 

A dotcomkorszak hajnala óta nem szárnyalt úgy a csipipar, mint az idei év első száz kereskedési napján. Kielégíthetetlen a globális csipkereslet. A mezei félvezetőktől a mesterségesintelligencia- (MI) gyorsítókig mindent felszív a piac. Rekordszintre emelkedett az amerikai félvezetőipar 30 reprezentánsát leképező PHLX Semiconductor Index, melynek első kosarát 1993-ban állították össze Philadelphiában. Idén több száz százalékot emelkedtek a csipgyártók, ami a mesterségesintelligencia-korszak mércéjével is feltűnő teljesítmény.

 Jól példázza a trendet a Micron Technology, melyet sokáig unalmas félvezetőgyártónak tartott a Wall Street, most ezermilliárd dollárra értékeli a piac.

Visszatértek az ötvenes évek

 

Pápai figyelmeztetés a piacnak 

Valójában a mostanában látványossá vált trend megelőzte az MI fellendülést. Az okok összetettek, és a következmények kijózanítók. 

Szakértők a gazdaság stabilitása miatt agódnak: 

  • egyre több pénz áramlik a részvényesekhez,
  • s egyre kevesebb a munkavállalókhoz.

Kaliforniában már az idén ősszel szavazhatnak a milliárdosok megadóztatásáról.

Feltűnő, hogy a héten XIV. Leó pápa is erre figyelmeztetett az MI hatásainak szentelt, múlt heti Magnifica Humanitas című enciklikájában, mondván:

Kockázatot jelent, hogy a jövedelmek ennyire a tőke oldalára billennek.

Elsorvadtak a szakszervezetek

A Nagy Hetes szerepe

Nincs jele annak, hogy a tendencia megfordulna: 

  • az energiaárak közelmúltbeli emelkedése miatt, az adózás után elérhető jövedelem, az inflációra igazítva, áprilisban alacsonyabb lett, mint amit decemberben mértek,
  • miközben az energiaipari vállalatok profitja az S&P 500 indexkosárban várhatóan megduplázódik ebben a negyedévben év per év alapon – állítja a FactSet.

Vannak közgazdászok, akik módszertani megfontolásból úgy vélik: 

a helyzet talán mégsem ennyire súlyos.

  • Egyrészt a bruttó hazai jövedelem számításánál az értékcsökkenési leírások okozhatnak torzítást.
  • Az is nehezíti a pontos mérést, hogy a vállalkozók adózási okokból profitként tüntetik fel a jövedelmük egy részét, a 2017-es republikánus adótörvény óta.

A mértéken lehet vitázni, de a tendencia mégis valós:

  • szakszervezetek hanyatlása, 
  • az offshoring terjedése
  • és az automatizálás miatt szűkülő munkaerőigény

aláásta a munkaerőpiac pozícióját.

Ehhez társul még a vállalati koncentráció,

 és a technológiai szupersztárok felemelkedése és piacot uraló szerepe. 

  • A Nagy Hetes profitja az első negyedévben 63 százalékkal nőtt az előző évhez képest. 
  • Igaz, a széles piacot leképező S&P 500 többi 493 vállalatának nyeresége is 17 százalékkal emelkedett. 

