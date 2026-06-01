Még a pápának is feltűnt, hogy soha nem látott mértékben megbillent a piac
Rekordmértékűre tágult a távolság az amerikai munkavállalók jövedelme és a vállalatok profitja között. Amíg a munkavállalók javadalma a bruttó hazai jövedelem 51 százalékára esett vissza, ami a legalacsonyabb érték 1947 kezdete óta, addig a profit részesedése 12,1 százalékra nőtt, ami a legmagasabb érték 1950 óta. A statisztika magyarázatot ad arra, hogy miért ünnepel a tőzsde, s miért szoronganak a bérből, fizetésből élők.
Sosem látott előnyben a profit
Az amerikai munkavállalók javadalmazása – a bérek és juttatások – az idei első három hónapban 0,8 százalékkal nőtt a negyedév per negyedéve alapon. Míg a hazai vállalatok nyeresége 2,7 százalékkal emelkedett az Egyesült Államokban azonos bázison és horizonton.
Az immár historikus szakadék részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fellendüléssel magyarázható.
A dotcomkorszak hajnala óta nem szárnyalt úgy a csipipar, mint az idei év első száz kereskedési napján. Kielégíthetetlen a globális csipkereslet. A mezei félvezetőktől a mesterségesintelligencia- (MI) gyorsítókig mindent felszív a piac. Rekordszintre emelkedett az amerikai félvezetőipar 30 reprezentánsát leképező PHLX Semiconductor Index, melynek első kosarát 1993-ban állították össze Philadelphiában. Idén több száz százalékot emelkedtek a csipgyártók, ami a mesterségesintelligencia-korszak mércéjével is feltűnő teljesítmény.
Jól példázza a trendet a Micron Technology, melyet sokáig unalmas félvezetőgyártónak tartott a Wall Street, most ezermilliárd dollárra értékeli a piac.
Pápai figyelmeztetés a piacnak
Valójában a mostanában látványossá vált trend megelőzte az MI fellendülést. Az okok összetettek, és a következmények kijózanítók.
Szakértők a gazdaság stabilitása miatt agódnak:
- egyre több pénz áramlik a részvényesekhez,
- s egyre kevesebb a munkavállalókhoz.
Kaliforniában már az idén ősszel szavazhatnak a milliárdosok megadóztatásáról.
Feltűnő, hogy a héten XIV. Leó pápa is erre figyelmeztetett az MI hatásainak szentelt, múlt heti Magnifica Humanitas című enciklikájában, mondván:
Kockázatot jelent, hogy a jövedelmek ennyire a tőke oldalára billennek.
A Nagy Hetes szerepe
Nincs jele annak, hogy a tendencia megfordulna:
- az energiaárak közelmúltbeli emelkedése miatt, az adózás után elérhető jövedelem, az inflációra igazítva, áprilisban alacsonyabb lett, mint amit decemberben mértek,
- miközben az energiaipari vállalatok profitja az S&P 500 indexkosárban várhatóan megduplázódik ebben a negyedévben év per év alapon – állítja a FactSet.
Vannak közgazdászok, akik módszertani megfontolásból úgy vélik:
a helyzet talán mégsem ennyire súlyos.
- Egyrészt a bruttó hazai jövedelem számításánál az értékcsökkenési leírások okozhatnak torzítást.
- Az is nehezíti a pontos mérést, hogy a vállalkozók adózási okokból profitként tüntetik fel a jövedelmük egy részét, a 2017-es republikánus adótörvény óta.
A mértéken lehet vitázni, de a tendencia mégis valós:
- szakszervezetek hanyatlása,
- az offshoring terjedése
- és az automatizálás miatt szűkülő munkaerőigény
aláásta a munkaerőpiac pozícióját.
Ehhez társul még a vállalati koncentráció,
és a technológiai szupersztárok felemelkedése és piacot uraló szerepe.
- A Nagy Hetes profitja az első negyedévben 63 százalékkal nőtt az előző évhez képest.
- Igaz, a széles piacot leképező S&P 500 többi 493 vállalatának nyeresége is 17 százalékkal emelkedett.