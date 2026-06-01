Még a pápának is feltűnt, hogy soha nem látott mértékben megbillent a piac

Rekordmértékűre tágult a távolság az amerikai munkavállalók jövedelme és a vállalatok profitja között. Amíg a munkavállalók javadalma a bruttó hazai jövedelem 51 százalékára esett vissza, ami a legalacsonyabb érték 1947 kezdete óta, addig a profit részesedése 12,1 százalékra nőtt, ami a legmagasabb érték 1950 óta. A statisztika magyarázatot ad arra, hogy miért ünnepel a tőzsde, s miért szoronganak a bérből, fizetésből élők.

Nem a mesterséges intelligenciával kezdődött a profit elszakadása a bértömegtől / Fotó: Taris Tonsa

Sosem látott előnyben a profit

Az amerikai munkavállalók javadalmazása – a bérek és juttatások – az idei első három hónapban 0,8 százalékkal nőtt a negyedév per negyedéve alapon. Míg a hazai vállalatok nyeresége 2,7 százalékkal emelkedett az Egyesült Államokban azonos bázison és horizonton.

Az immár historikus szakadék részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fellendüléssel magyarázható.

A dotcomkorszak hajnala óta nem szárnyalt úgy a csipipar, mint az idei év első száz kereskedési napján. Kielégíthetetlen a globális csipkereslet. A mezei félvezetőktől a mesterségesintelligencia- (MI) gyorsítókig mindent felszív a piac. Rekordszintre emelkedett az amerikai félvezetőipar 30 reprezentánsát leképező PHLX Semiconductor Index, melynek első kosarát 1993-ban állították össze Philadelphiában. Idén több száz százalékot emelkedtek a csipgyártók, ami a mesterségesintelligencia-korszak mércéjével is feltűnő teljesítmény.

Jól példázza a trendet a Micron Technology, melyet sokáig unalmas félvezetőgyártónak tartott a Wall Street, most ezermilliárd dollárra értékeli a piac.

Visszatértek az ötvenes évek

Pápai figyelmeztetés a piacnak

Valójában a mostanában látványossá vált trend megelőzte az MI fellendülést. Az okok összetettek, és a következmények kijózanítók.

Szakértők a gazdaság stabilitása miatt agódnak:

egyre több pénz áramlik a részvényesekhez,

s egyre kevesebb a munkavállalókhoz.

Kaliforniában már az idén ősszel szavazhatnak a milliárdosok megadóztatásáról.

Feltűnő, hogy a héten XIV. Leó pápa is erre figyelmeztetett az MI hatásainak szentelt, múlt heti Magnifica Humanitas című enciklikájában, mondván: