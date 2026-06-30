Qualcomm: megjön az áttörés az AI-korszakban?

Az idei év első felét egyértelműen a mesterséges intelligencia határozta meg a tőkepiacokon, ennek nyomán pedig az AI-értéklánc több pontján is felülteljesítővé váltak a részvények. Az egyik legnagyobb nyertesnek a csipszektor számított, hiszen a Philadelphia Semiconductor index több mint 80 százalékot emelkedett az első fél év vége felé közeledve, jelentősen felülteljesítve az S&P 500 indexet.

A Qualcomm egyik legfontosabb növekedési területe lehet az úgynevezett fizikai AI / Fotó: Mike_shots

A Qualcomm helyzete a szektoron belül

Szektoron belül azonban nem tudott minden vállalat egyformán profitálni a mesterséges intelligencia adta lendületből, így többek között a Qualcomm is csupán visszafogottabb teljesítményre volt eddig képes. A vállalatnál egyébként fontos strukturális változások zajlanak, miközben a fókusz továbbra is a fizikai AI világ fejlesztésére összpontosulhat.

A Qualcommot sokáig az okostelefonokhoz kapcsolódó csipgyártóként tartotta számon a piac, azonban az utóbbi időben a diverzifikáció egyre nagyobb hangsúlyt kap, így az autóipari fejlesztések, vagy éppen az adatközponti szegmens térhódítása is előtérbe kerülhet, csökkentve a vállalat ciklikus mobilpiaci kitettségét. A Qualcomm egyik legfontosabb növekedési területe lehet az úgynevezett fizikai AI, amelyhez az önvezető autók, az ipari robotok, illetve az intelligens gyártórendszerek is sorolhatók. Emellett javuló környezetben a piac is fokozatosan validálhatja és pozitívan értékelheti a cég diverzifikációs törekvéseit.

A közelmúltban közzétett hosszú távú előrejelzések is megerősítik a csipek iránt mutatkozó erős keresletet, hiszen jelezte a vezetőség, hogy 2029-re 40 milliárd dollárra emelkedhet a nem-okostelefonokból származó bevétele a cégnek, szemben a korábbi 22 milliárdos célkitűzéssel. Ezzel együtt az adatközponti világban is megvetné a lábát a Qualcomm, az új Dragonfly C1000 csipjeinek gyártása is a következő években indulhat el. Ráadásul a cég többek között hiperskálázó partnerekkel is együtt dolgozik, amely hosszabb távú növekedési lehetőségeket biztosíthat a társaság számára.

Az elmúlt időben a részvény értékeltsége is valamelyest megugrott, az egyéves előretekintő P/E ráta 17 körüli szintre emelkedett, amely az elmúlt 5 év átlagához képest magasabbnak számít.

A szektoron belül azonban így is diszkont árazottság figyelhető meg, hiszen a befektetők egyelőre bizonytalanok maradhatnak, hogy sikerül-e az okostelefonok piacáról történő diverzifikációs irányváltás, amely ellensúlyozhatja az okostelefon üzletág gyengébb teljesítményét. Emellett a bizonytalanságot növelheti, hogy az Apple saját modemfejlesztése középtávon bevételkiesést eredményezhet a Qualcomm számára, amely fontos ügyfélnek számított az elmúlt évek során.