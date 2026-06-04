Rémy-remény: olcsóbban adnák a francia konyakot, csak nőjön végre a forgalom
A minőségi szeszesital-ipar francia óriása, a Rémy Cointreau új vezetése a tervek és célok felvázolásában már erős, teljesítményben viszont még közvetlen elődjét követi, legalábbis a csütörtök reggel publikált éves beszámolójából erre lehet következtetni. Az éves adatok között egyedül az adósságaránynál mutattak ki növekedést, minden mutató előtt már ott a mínusz előjel. Ettől függetlenül a változás, a mélypontról való pozitív elmozdulás jelei is ott vannak a közölt számok mögött.
A márciussal zárult 2025–2026-s üzleti évben az eladások 5 százalékkal, 935,3 millió euróra estek vissza, ebben a dollár és a jüan gyengülése volt a bűnös, az árfolyamhatások 5,2 százalékkal rontották a forgalmi mutatót. A franciák egyszeri hatásoktól szűrten viszont már 2 százalékos bevételi pluszról adtak hírt, ami kecsegtető lehet az utóbbi évek rossz hírei után.
Még csak keresi a növekedési pályát a Rémy Cointreau
A 165,4 millió eurós üzemi nyereség 24 százalékkal alacsonyabb az előző évinél, organikus alapon viszont csak 11,5 százalékos a mínusz, míg a londoni LSEG tőzsdecsoport elemzői konszenzusa ennél rosszabb, 12,8 százalékos csökkenéssel számolt. A 78,7 milliós tiszta profitnál nominálisan 35, organikusan 27 százalékos volt a visszaesés.
Az épp egy éve hivatalban lévő Franck Marilly vezérigazgató a beszámolóhoz fűzött kitekintésében jelezte: a továbbra is nehéz helyzetben lévő szeszesital-csoport célja, hogy 2028/29-re körülbelül 100 millió euróval növelje az üzemi nyereséget, és megduplázza az értékesítést az utazási kiskereskedelemben (vámmentes boltok), valamint a feltörekvő piacokon. Az áprilisban elindított hároméves átalakítási terv keretében Marilly öt stratégiai feladatot vázolt fel. A növekedési pályára való visszatérés érdekében
- a működés átszervezését,
- a kereskedelmi erőforrások átcsoportosítását,
- a befektetések átértékelését
- és a piaci prioritásokhoz való igazítását,
- valamint új piacok felkutatását
rendelte el. Emellett a portfóliótisztítást is végeznek, valamint a marketingkeretüket célzottabban, hatékonyabban használják fel, s a költségcsökkentések is a napirenden maradnak.
Az amerikai és a kínai piac megdolgozása a kulcs a sikerhez
A Rémy Cointreau francia riválisaihoz, így az LVMH-hoz és a Pernod Ricard-hoz hasonlóan a minőségi szeszes italok iránti globális kereslet csökkenésével, piacainak beszűkülésével küzd. Az emelkedő megélhetési költségek, a fogyasztói bizalom romlása mellett a vámemelésekkel járó költségnövekedéssel is meg kell küzdenie, ebben két kiemelt piaca, Kína és az Egyesült Államok különösen aktív volt az elmúlt bő másfél évben.
Kína az elektromos autókra kirótt uniós büntetővámra válaszul elindította a konyakháborút, ami a vámok emelése révén jelentős drágulással járt és visszavetette a kínai eladásokat, helyzetbe hozva egyúttal a helyi konkurenseket. A konfliktust ugyan tavaly júliusban politikai síkon rendezték, de a fogyasztás remélt fellendülése elmaradt.
Amerikában Donald Trump és az Európai Unió közötti kereskedelmi csatározások közepette rendesen kapta a pofonokat a szeszipar is, de emellett a konyakközpontú Rémy Cointreau portfólió-összetételén is finomítani kellett a megváltozó amerikai közízlés, a kereslet könnyebb italok felé való eltolódása miatt. A többi között
- a Rémy Martin konyak,
- a Cointreau narancslikőr,
- a Metaxa borpárlat,
- a St-Rémy brandy,
- a Mount Gay rum
- és a The Botanist gin
által fémjelzett portfólió eladásaiból származó üzemi nyereség 85 százalékát, 141,5 millió eurót a konyakdivízió szolgáltatta, de egy évvel korábban 25 százalékkal több profitot tudtak felmutatni. Az is visszaütött, hogy a franciák korábban a megemelkedett költségeik fedezetét áremelésekkel próbálták kitermelni, hogy a haszonkulcsuk sértetlen maradhasson.
Marilly megígérte, hogy árpolitikájukon is változtatni fognak, és a forgalom növelése érdekében olcsóbban is adhatják termékeiket, a lényeg, hogy a vállalat gazdasági ciklusokkal, sokkokkal szembeni sebezhetőségét minimalizálják.
A befektetőket meggyőzte a vezérigazgató által felvázolt irányvonal, ez is benne van abban, hogy a sokat szenvedett részvényárfolyam a beszámoló publikálását követően 17 százalékkal erősödött a párizsi börzén.