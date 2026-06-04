Rémy-remény: olcsóbban adnák a francia konyakot, csak nőjön végre a forgalom

A minőségi szeszesital-ipar francia óriása, a Rémy Cointreau új vezetése a tervek és célok felvázolásában már erős, teljesítményben viszont még közvetlen elődjét követi, legalábbis a csütörtök reggel publikált éves beszámolójából erre lehet következtetni. Az éves adatok között egyedül az adósságaránynál mutattak ki növekedést, minden mutató előtt már ott a mínusz előjel. Ettől függetlenül a változás, a mélypontról való pozitív elmozdulás jelei is ott vannak a közölt számok mögött.

Rémy Martin XO konyak. Az árakon is finomítani kell, hogy a kereslet feltámadjon / Fotó: Imaginechina via AFP

A márciussal zárult 2025–2026-s üzleti évben az eladások 5 százalékkal, 935,3 millió euróra estek vissza, ebben a dollár és a jüan gyengülése volt a bűnös, az árfolyamhatások 5,2 százalékkal rontották a forgalmi mutatót. A franciák egyszeri hatásoktól szűrten viszont már 2 százalékos bevételi pluszról adtak hírt, ami kecsegtető lehet az utóbbi évek rossz hírei után.

Még csak keresi a növekedési pályát a Rémy Cointreau

A 165,4 millió eurós üzemi nyereség 24 százalékkal alacsonyabb az előző évinél, organikus alapon viszont csak 11,5 százalékos a mínusz, míg a londoni LSEG tőzsdecsoport elemzői konszenzusa ennél rosszabb, 12,8 százalékos csökkenéssel számolt. A 78,7 milliós tiszta profitnál nominálisan 35, organikusan 27 százalékos volt a visszaesés.

Az épp egy éve hivatalban lévő Franck Marilly vezérigazgató a beszámolóhoz fűzött kitekintésében jelezte: a továbbra is nehéz helyzetben lévő szeszesital-csoport célja, hogy 2028/29-re körülbelül 100 millió euróval növelje az üzemi nyereséget, és megduplázza az értékesítést az utazási kiskereskedelemben (vámmentes boltok), valamint a feltörekvő piacokon. Az áprilisban elindított hároméves átalakítási terv keretében Marilly öt stratégiai feladatot vázolt fel. A növekedési pályára való visszatérés érdekében

a működés átszervezését,

a kereskedelmi erőforrások átcsoportosítását,

a befektetések átértékelését

és a piaci prioritásokhoz való igazítását,

valamint új piacok felkutatását

rendelte el. Emellett a portfóliótisztítást is végeznek, valamint a marketingkeretüket célzottabban, hatékonyabban használják fel, s a költségcsökkentések is a napirenden maradnak.