Brutális célár érkezett egy magyar részvényre: 25 százalékos rali várható – egy éven belül minden csúcs megdőlhet

Jókora céláremelésnek örülhetnek hétfőn a Magyar Telekom részvényesei és az ígéretes tőzsdei sztorikat és bőséges hozamlehetőséget kereső befektetők. A távközlési társaságra minden eddiginél magasabb árfolyam-várakozás érkezett, a hazai blue chipeket az elmúlt hetekben sorra felülvizsgáló Oddo BHF-től.

Negyedével érhet többet a magyar részvény

A német-francia pénzügyi vállalat a korábbi 2090 forintról 3300 forintra húzta fel a magyar társaság részvényeire vonatkozó célárfolyamot, ami igen tekintélyes, 25 százalékos felértékelődési lehetőséggel kecsegtet. A jókora hozampotenciál miatt tartásról vételre minősítették fel a részvényre vonatkozó ajánlást.

A több mint ezer forinttal felsrófolt célár egyúttal a legmagasabb a jelenlegi szakértői becslések közül, sőt az első, amely 3000 forint fölé várja az árfolyamot a közeljövőben.

Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 2542 forint, ami 3,5 százalékkal alacsonyabb a múlt pénteki záróárnál. A Magyar Telekomot követő brókerházak közül négy vételt, három pedig tartást javasol, eladást egyetlen elemző sem tart indokoltnak.

Minden várakozást túlszárnyalt az év elején a Magyar Telekom

A Magyar Telekom erősen indította az idei évet, az első három hónapban 59 milliárd forint nettó nyereséget termelt, ami 8,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Egyedül a bevételek területén merülhet fel némi panasz, mert az enyhén, 1,5 százalékkal 241 milliárd forintról 238 milliárd forintra csökkent.

A cég működési eredménye közel 70 milliárd forintról több mint 74 milliárd forintra bővült egy év alatt, ami 6,3 százalékos növekedést jelent.

A társaság részvényeseire jutó módosított eredmény 54,5 milliárd forintról 7,5 százalékos növekedés után 58,6 milliárd forintra nőtt,

míg az EBITDA AL 97,5 milliárd forintról 4 százalékos növekedés után 101,4 milliárd forintra bővült.

A szabad cash flow 28,5 milliárd forintról 35,5 milliárd forintra nőtt.

A menedzsment mindezek tükrében módosította idei évre szóló céljait is, az EBITDA AL soron már közepes egy számjegyű növekedést, a módosított eredmény területén pedig mintegy 10 százalékos növekedést vár.