Lenullázták az OTP-t, egy kisrészvény szállított hatalmas hozamot – félezer milliárd forint fordult meg egy hónap alatt a pesti börzén

A Glia Nova szállította a legerősebb, közel 40 százalékos hozamot májusban a pesti tőzsdén. Az OTP és a blue chip részvények többsége leszerepelt, a Magyar Telekomban volt csak erő.
2026.06.01, 13:46
Frissítve: 2026.06.01, 13:56

Kiegyensúlyozott kereskedési aktivitás mellett zárta a májust a Budapesti Értéktőzsde, a BUX index 134 616,81 ponton állt a hónap végén. Az azonnali részvénypiaci forgalom összesen 511,6 milliárd forintot tett ki, ami napi átlagban 26,9 milliárd forintos kereskedési volument jelentett. A befektetői aktivitás továbbra is az OTP, a Mol és a Magyar Telekom részvényeire koncentrálódott, de csak utóbbi részvényesei örülhettek pozitív hozamoknak a múlt hónapban.

Egy kisrészvény volt a hónap sztárja májusban a pesti tőzsdén / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Változékony befektetői hangulat jellemezte a nemzetközi tőkepiacokat májusban. A piaci szereplők figyelme elsősorban a geopolitikai fejleményekre, a kötvénypiaci folyamatokra, valamint az inflációs és kamatpályával kapcsolatos várakozásokra irányult. Az energiapiaci mozgások és a devizapiaci kilengések mellett a technológiai szektorhoz kapcsolódó fejlemények is érdemben befolyásolták a globális részvénypiacok alakulását.

A nemzetközi piacokon érzékelhető óvatos befektetői hangulat a hazai tőzsdei kereskedésre is hatással volt. A BUX index 134 616,81 ponton zárt , a hónap során a legmagasabb értékét május 5-én érte el, amikor a mutató 135 935,10 pontig emelkedett. A Bumix, amely a magyar tőzsde kisebb kapitalizációjú vállalatainak teljesítményét követő másodlagos részvénymutató, kiegyensúlyozott képet mutatott, és május végén 9 209,24 ponton állt meg.

Az áprilisi kiemelkedő volument követően a kereskedési aktivitás májusban kiegyensúlyozottabb ütemben alakult. A Budapesti Értéktőzsdén összesen 511,6 milliárd forint értékben zajlott azonnali részvénypiaci kereskedés, ami napi átlagban 26,9 milliárd forintos forgalomnak felelt meg.

A blue chipek helyett egy kisrészvény szállított hatalmas hozamot

Az OTP Bank részvényei májusban is kiemelkedő érdeklődés mellett forogtak a Budapesti Értéktőzsdén, a papír forgalma összesen 306,9 milliárd forintot tett ki. A hitelintézetet a Mol és a Magyar Telekom követte: az előbbi 64,4 milliárd, az utóbbi 57,9 milliárd forintos összforgalommal zárta a hónapot. 

Ami a hozamokat illeti, a nagypapírok közül 

  • csak a Magyar Telekom boldogította részvényeseit, 7 százalék feletti erősödéssel. 
  • Az OTP kurzusa lényegében az áprilisi szinten oldalazott, 
  • a Richter részvényei közel 2 százalékkal ereszkedtek lejjebb, 
  • a Mol árfolyama pedig csaknem 7 százalékkal fordult le.

A kis- és közepes kapitalizációjú vállalatok mezőnyében a Glia Nova teljesített a legerősebben, árfolyama a hónap során 37,5 százalékkal emelkedett.

A befektetési szolgáltatók mezőnyében májusban is a Wood & Company bizonyult a legaktívabb szereplőnek 330,7 milliárd forintos havi forgalommal. A második helyen a Concorde végzett 267,8 milliárd forinttal, míg a harmadik helyet az Erste szerezte meg 163 milliárd forintos forgalom mellett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
