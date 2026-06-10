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gyógyszer
Richter Gedeon
Ozempic
szemaglutid
súlycsökkentő gyógyszer
gyógyszergyártás
cukorbetegség
fogyókúra
Richter

Hatalmas dobásra készül a Richter, beszáll a súlycsökkentő üzletbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Richter Gedeon és az indiai Hetero Labs globális együttműködést kötött a szemaglutidinjekció közös fejlesztésére, törzskönyvezésére és forgalmazására. A partnerség az Ozempic hatóanyagára épülő generikus készítmény piacra vitelét célozza. Azaz a későbbiekben a Richter is gyárthatja a cukorbetegség kezelésére alkalmazott, de súlycsökkentő gyógyszerként is népszerű készítmény generikumát Európában.
Németh Anita
2026.06.10, 09:15
Frissítve: 2026.06.10, 09:58

A magyar gyógyszergyártó Richter Gedeon Nyrt. és a Hetero Labs Ltd. globális együttműködési megállapodás írt alá a szemaglutidinjekció, azaz a cukorbetegség kezelésére szánt, de súlycsökkentésre is használt népszerű gyógyszer, a dán Novo Nordisk cég Ozempic generikumának közös fejlesztésére, törzskönyvezésére és kereskedelmi forgalmazására. A vállalatok azt ígérik, hogy a hosszú távú partnerség világszerte bővíti a megfizethető kezelésekhez való hozzáférést a betegek számára – derült ki a a Budapest Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán megjelent rendkívüli tájékoztatásukból.

richter_LUS_8771 A Richter Gedeon és az indiai Hetero Labs globális együttműködést kötött a szemaglutid injekció közös fejlesztésére, t
A Richter Gedeon és az indiai Hetero Labs globális együttműködést kötött a szemaglutidinjekció közös fejlesztésére / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Richter az Ozempic hatóanyagával készült, a cukorbetegség kezelésére szánt súlycsökkentő gyógyszert gyárthat Európa számára

„A Hetero már jelentős fejlesztési beruházásokat hajtott végre, beleértve a technológia kialakítását és a törzskönyvezési tételek gyártását. A hatósági dokumentumok előkészítése folyamatban van, az EU és az USA hatósági kérelmek benyújtására 2027-ben kerül sor.”

Az együttműködés a Hetero bizonyított piaci elérésére épít az Egyesült Államokban és a feltörekvő piacokon, valamint a Richter Európa-szerte és Közép-Ázsiában jól kiépített kereskedelmi infrastruktúrájára, miközben a Richter számára fenntartja a jövőbeni európai gyártás lehetőségét

– magyarázta a közlemény.

A felek közös irányítási struktúrával működve biztosítják az összehangolt döntéshozatalt és a hatékony végrehajtást. 

„Örömmel működünk együtt a Richterrel mint stratégiai partnerünkkel a szemaglutidinjekció területén. Ez a stratégiai partnerség egyesíti a Hetero és a Richter mély szakértelmét annak érdekében, hogy világszerte szélesebb körben tegyük elérhetővé a szemaglutidinjekciós terápiát” – mondta Vamsi Krishna Bandi, a Hetero Labs vezérigazgatója. 

„Büszkék vagyunk arra, hogy világszerte hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a diabétesszel és kapcsolódó kardiometabolikus betegségekkel élő páciensek számára magas minőségű és megfizethető terápiák váljanak elérhetővé” – közölte Kovács Bence, a General Medicines üzletágának vezetője. 

Az 1901-ben alapított, magyarországi székhelyű, 2025-ben 4,8 milliárd eurós piaci kapitalizációval és 2,3 milliárd eurós árbevétellel rendelkező Richter Közép-Európa legnagyobb kutatási-fejlesztési központját működteti. Áttörő kutatásokat végez a neuropszichiátria és a nőgyógyászat területén, míg a biotechnológiai és generikus készítmények az alapvető készítmények portfólióját erősítik. 

A Hetero vezető globális gyógyszeripari vállalat, amely az aktív gyógyszerhatóanyagok (API‑k) és generikus készítmények fejlesztésére, gyártására és kereskedelmi forgalmazására összpontosít. A vállalat, amelynek központja az indiai Haidarábádban található, több mint 145 országban van jelen. 

Szakadék szélére került az aranybánya: rekordeladások után jön a feketeleves a gyógyszeriparban – ez lesz a fogyókúrás csodaszerek első válságtesztje

A két óriás, a Novo Nordisk és az Eli Lilly idén együtt több mint 100 milliárd dolláros bevételt érhet el ezekből a készítményekből, és az előrejelzések szerint ez az összeg 2030-ra 116 milliárd dollárra nőhet. A növekedés kulcsa az új formák – főként a tabletták – megjelenése. 

A fogyókúrás gyógyszerek tehát továbbra is hatalmas üzletet jelentenek, de most dől el igazán, mennyire stabil ez a piac. Ha a felhasználók luxuskiadásként tekintenek rájuk, akkor egy gazdasági krízis nagyarányú visszaesést hozhat. Ha viszont alapvető szükségletként kezelik, a növekedés folytatódhat.

A GLP-1 típusú gyógyszerek – amelyek eredetileg cukorbetegség kezelésére készültek, de ma már fogyókúrás csodaszerként futnak – még sosem jövedelmeztek jól tartós gazdasági visszaeséskor.

Mint lapunk korábban megírta, a Novo Nordisk amerikai szabadalma az Ozempic és a Wegovy kulcsösszetevőjére 2031-ben jár le. Ilyenkor az árak jellemzően akár 80 százalékkal is bezuhanhatnak. Ahhoz, hogy a bevételek szinten maradjanak, akár ötször több betegre lenne szükség – ami jelenleg irreális, hiszen az amerikaiaknak csak mintegy 12 százaléka használ ilyen gyógyszert.

Riasztó megállapítás: akár bele is halhat, ha leáll a csodagyógyszerről

A GLP–1-en alapuló készítmények abbahagyása stroke-ot, szívrohamot, sőt halált okozhat. A GLP–1 gyógyszerek szívvédő hatása ugyanis nem tartós. A 2-es típusú cukorbetegeknél már fél év kihagyás is érdemben visszavetheti a kardiovaszkuláris védelmet, két év leállás után pedig látványosan megugorhat a kockázat. Sőt, nemcsak a súly jön vissza, hanem a gyulladásos folyamatok, a vérnyomás és a koleszterinszint is kedvezőtlen irányba fordulhat.

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